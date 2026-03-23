Científicos estudian la alimentación de las serpientes para encontrar nuevas formas de controlar el peso y proteger el hígado

Una serpiente en la rama de un árbol (Freepik)

Reptiles sin patas que se mueven arrastrándose por el suelo, con la piel recubierta de escamas y una lengua bífida. Todas son carnívoras y matan a sus presas por constricción o a través del veneno que inoculan con su mordida. La descripción de las serpientes puede no ser la más agradable para los humanos, pero eso no ha alejado a la ciencia de su estudio.

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford y la Universidad de Colorado Boulder, ambas en Estados Unidos, ha identificado en las pitones una molécula que, tras una ingesta copiosa, se multiplica mil veces en su organismo y, administrada a ratones con obesidad, provoca que estos reduzcan notablemente su apetito y bajen de peso. Así lo demuestran en un reciente estudio publicado en la revista Nature Metabolism.

Los investigadores se interesaron por el patrón de alimentación de las pitones tras observar su modus operandi: engullen a sus presas enteras y pueden pasar meses sin comer. Este patrón de atracones y ayunos extremos exige a su metabolismo mucho más de lo que los humanos experimentamos a diario.

A raíz de esta apreciación se iniciaron los ensayos. Los científicos vieron que los ratones obesos perdieron un 9 % de su peso corporal a los 28 días tras recibir el metabolito denominado pTOS, mientras que la cantidad de alimento ingerido disminuyó de forma significativa respecto al grupo de control. El estudio detalla, además, que la administración de pTOS no alteró ni el consumo de agua, ni el gasto energético, ni el nivel de actividad de los animales tratados.

“Los mamíferos tienen un rango fisiológico y metabólico relativamente estrecho. Los humanos, por ejemplo, comemos entre el 1 % y el 2 % de nuestro peso corporal en cada comida, y comemos unas tres veces al día”, ha afirmado Jonathan Long, doctor en patología, profesor asociado y miembro del Instituto de Neurociencias Wu Tsai, en declaraciones recogidas por MedicalXpress. “Obviamente, no somos serpientes. Pero quizás estudiando estos animales podamos identificar moléculas o vías metabólicas que también afecten al metabolismo humano”.

Una serpiente adulta arrastrándose por unas rocas (Freepik)

Una molécula que regula el apetito

El profesor Jonathan Long ha explicado que, si bien en un principio los investigadores pensaron que el pTOS podría estar vinculado a la multiplicación celular observada en órganos como el páncreas de las pitones tras alimentarse, las pruebas en ratones demostraron que la principal consecuencia era la reducción del apetito y las pautas de alimentación, sin afectar a la proliferación celular ni al tamaño de los órganos.

El análisis mostró que el pTOS es resultado del metabolismo de la tirosina, un aminoácido de origen dietético, por parte de bacterias intestinales. Además, el equipo demostró que la administración de antibióticos a los reptiles antes de la comida eliminaba la aparición del pico de pTOS.

En humanos, el pTOS permanece como un metabolito poco descrito, detectado principalmente como una sustancia excretada en la orina. Los científicos han examinado seis bases de datos de sangre de voluntarios sanos antes y después de las comidas, comprobando que en cinco de los seis casos el pTOS aumentaba entre dos y cinco veces tras la ingesta. En una persona concreta, el incremento superaba el veinticinco por uno, acercándose a los valores observados en las pitones, aunque no se dispone de información sobre si ese individuo sintió efectos sobre el apetito.

El equipo sostiene que la caracterización de los metabolitos surgidos tras grandes comilonas en serpientes presenta un panorama con múltiples candidatos a futuros compuestos de interés médico, incluidos varios con estructuras similares a hormonas inéditas en mamíferos. Long ha anticipado que moléculas derivadas de reptiles podrían tener aplicaciones que abarquen desde la estimulación de la regeneración pancreática hasta tratamientos para dolencias del hígado, y que estas aproximaciones podrían extenderse a otros ámbitos, como la modulación de la respuesta inmunitaria.