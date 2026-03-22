España

Shakira y su relación con el público español tras separarse de Piqué: “El vínculo no se ha visto afectado”

La artista colombiana anuncia presentaciones en Madrid y Barcelona como parte de su nueva gira, priorizando su conexión con la audiencia española y su carrera artística frente a especulaciones sobre su vida privada

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Shakira regresa a España con
Shakira regresa a España con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' y elige Madrid como base de operaciones europeas

El regreso de Shakira a Madrid y Barcelona no pasó desapercibido: reactivó el interés del público y volvió a colocarla en el centro de la escena mediática en España. Tras más de una década viviendo en el país, la artista colombiana retoma su agenda profesional con fuerza en el marco de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran.

Como parte de este esperado retorno, la cantante ya tiene fechas confirmadas: se presentará el 20 de noviembre en Madrid y el 23 de ese mismo mes en Barcelona, en dos shows que prometen convocar a miles de fanáticos.

La revista ¡Hola! publicó declaraciones exclusivas en las que Shakira expone su sentir tras los cambios personales que la llevaron a instalarse en Estados Unidos. La artista expresó que “no le guarda rencor a España”, despejando rumores sobre posibles discrepancias por su mudanza.

Además, resaltó que se siente “bien recibida”, subrayando que la calidez del público español se mantiene desde su etapa previa en el país. Para la cantante, los años vividos en España han sido cruciales tanto para el desarrollo de su carrera como para la formación de su familia.

“Regresar al país no supone un conflicto”, agregó Shakira, quien reiteró en varias oportunidades el valor afectivo que preserva respecto a la cultura y la gente española.

En la misma entrevista, indicó: “El afecto recibido durante los años que viví en España sigue presente”. Asimismo, reforzó la idea de un lazo constante con la audiencia, más allá de su vida personal y de las transformaciones recientes en su entorno.

Shakira evita referencias directas a
Shakira evita referencias directas a Gerard Piqué y prioriza la estabilidad familiar y su actividad musical en España (crédito Europa Press y @shakira/Instagram)

Relación de Shakira con España después de su separación

Desde que se conoció su separación con Gerard Piqué, la relación de Shakira con España ha sido objeto de seguimiento mediático. La cantante explicó que, pese a las circunstancias personales que la llevaron a mudarse, regresar a escenarios familiares no representa un problema para ella.

En ese sentido, remarcó que “no le guarda rencor a España”, reafirmando que sus vínculos con el país permanecen basados en su trayectoria profesional y experiencias familiares.

Para Shakira, el regreso tiene un sentido práctico y emocional: la conecta con una etapa significativa de su vida y ofrece la oportunidad de reconectar con su público. Citada por ¡Hola!, detalló: “El afecto recibido durante los años que viví en España sigue presente”. Esta perspectiva destaca la influencia persistente del país ibérico en sus logros y en su sentido de pertenencia artística.

La gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran consolida este nuevo capítulo. Madrid fue el enclave seleccionado para organizar su operación europea, y los conciertos en Madrid y Barcelona acentúan el valor estratégico y emocional que conserva el vínculo con el público local. Mientras los escenarios españoles vuelven a formar parte de su recorrido, la artista demuestra solidez profesional y capacidad de adaptación a nuevas circunstancias.

La artista reafirma su vínculo
La artista reafirma su vínculo profesional y emocional con el público español pese a su separación de Gerard Piqué (crédito @Shakira/Instagram)

Referencias al vínculo entre Shakira y Piqué

Su historia con Piqué continúa encabezando títulos en los medios, sobre todo porque ambos ocupan espacios de relevancia pública. A pesar de la constante atención, la cantante ha preferido centrar su discurso en su carrera y en su rol de madre, evitando referencias directas a la relación personal con el exjugador.

La cobertura de la revista destaca la manera en la que ha gestionado su retorno a España, poniendo su actividad artística y la estabilidad de sus hijos en primer plano, en lugar de alimentar polémicas alrededor de su expareja.

Su regreso a las ciudades que compartió con Piqué no ha generado señales de conflicto. La artista evita detalles sobre el vínculo actual, concentrándose en su vínculo con sus seguidores y su trabajo profesional.

Con dos fechas programadas y una presencia renovada, Shakira reafirma su lugar en el panorama cultural español, dejando que los hechos y su música sean el centro de la atención.

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