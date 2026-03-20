Tensión en Moncloa: Sánchez y Yolanda Díaz negocian in extremis para que el decreto anticrisis incluya medidas para la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Eduardo Parra - Europa Press)

Los ministros de Sumar entran más de dos horas tarde a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros después de paralizarlo para renegociar las medidas ante la crisis por la guerra de Irán. Reclaman incluir propuestas sobre vivienda y control de beneficios empresariales, ausentes en el decreto. De esta forma, han elevado la tensión en Moncloa para presionar al Gobierno. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz negocian contrarreloj.

Pedro Sánchez debía comparecer en rueda de prensa a partir de las 11:00 horas, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario que aprobará el Real Decreto-ley para ofrecer los detalles del plan. Sin embargo, el plantón de Sumar ha retrasado la reunión y con ello el anuncio ante los medios de comunicación.

Como recoge EFE, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, afirmó este jueves que impulsarían de forma persistente la inclusión de medidas para proteger a los inquilinos por parte del sector socialista del Gobierno. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que el decreto solo contemplaría las disposiciones que contaran con el acuerdo de los grupos parlamentarios. Esta diferencia ha acabado por paralizar el encuentro.

Declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que "la productividad que tenemos desde el año 83 ha crecido un 53%, mientras que los salarios reales sólo lo han hecho al 22%".

Exigencias de Sumar

Antes de incorporarse a la reunión, los ministros de Sumar trasladaron a sus homólogos socialistas la necesidad de incluir medidas concretas que garanticen la protección de los inquilinos, como la prórroga de los límites al precio del alquiler o la suspensión de desahucios en casos vulnerables. Además, insistieron en introducir mecanismos que frenen los beneficios extraordinarios de grandes empresas energéticas y financieras.

Estas exigencias, ausentes en el borrador del decreto, han tensado la negociación y muestran la distancia existente entre ambas formaciones sobre la respuesta económica a la crisis generada por el conflicto en Oriente Próximo. El Gobierno ha diseñado el decreto buscando un equilibrio entre exigencias de los distintos socios directos de investidura y el respaldo parlamentario.

Mientras Sumar elevaba sus demandas, la dirección del Gobierno centraba sus esfuerzos en asegurar un apoyo suficiente para aprobar el Real Decreto-ley. El Gobierno aseguró que las conversaciones con otros grupos políticos seguían abiertas y que cualquier modificación debía contar con el aval de una mayoría en el Congreso, lo que ha provocado la tensión en Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

Medidas del Gobierno

El Gobierno aprobará este viernes un real decreto ley con medidas para contener el impacto económico de la guerra en Oriente Medio, enfocadas en bajar los precios de la energía y los carburantes y proteger a los colectivos vulnerables. El plan contempla reducir el IVA de carburantes, electricidad y gas natural del 21% al 10%, recortar el impuesto especial de hidrocarburos y eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica, así como el del 5% a la electricidad para consumidores.

Se priorizan ayudas directas a sectores como el transporte y el campo, se refuerza el bono social eléctrico y la garantía de suministros básicos. Quedan fuera las medidas de vivienda reclamadas por Sumar, salvo que la presión a última hora provoque un cambio de lo planeado por el PSOE como grupo mayoritario.