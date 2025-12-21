España

El derrumbe parcial de una vivienda en La Rioja provoca el desalojo de 16 inmuebles colindantes y deja una mujer con heridas

Los afectados se realojaron por sus propios medios y este lunes se revisará el estado de los edificios dañados

Un coche y una furgoneta
El derrumbe parcial de una vivienda en el municipio riojano de Cenicero ha obligado a desalojar de manera preventiva un total de 16 inmuebles colindantes, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias SOS Rioja. El suceso se ha producido en el número 12 de la calle El Olmo, donde el colapso estructural de parte del edificio ha generado una situación de riesgo que ha requerido una amplia movilización de recursos de emergencia y técnicos municipales.

El aviso se ha recibido a las 13:50 horas, cuando varios vecinos han alertado al teléfono de emergencias 112 tras escuchar un fuerte estruendo y comprobar que parte de la vivienda había cedido. En el interior del inmueble se encontraba una mujer, que ha podido salir al exterior gracias a la rápida intervención del vecindario, que ha actuado de manera inmediata antes de la llegada de los servicios de emergencia.

La mujer ha sido atendida posteriormente por los recursos sanitarios desplazados hasta el lugar, tras presentar contusiones de carácter leve como consecuencia del derrumbe. Según la información facilitada por el SOS Rioja, ha sido trasladada en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, donde ha quedado bajo observación médica. Ha sido la única persona que ha precisado asistencia sanitaria como consecuencia directa del suceso.

Amplio despliegue de emergencia

Tras la recepción del aviso, desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a la Guardia Civil y se ha activado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como a recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. A su llegada a la calle El Olmo, los efectivos han confirmado el colapso parcial de la vivienda afectada y han procedido a asegurar la zona.

Los bomberos del CEIS Rioja
El sargento de Bomberos ha comunicado que, además del inmueble siniestrado, se habían detectado grietas visibles en las fachadas de varios edificios colindantes. Ante la posibilidad de un riesgo estructural añadido, se ha decidido llevar a cabo una inspección exhaustiva del entorno y ordenar el desalojo preventivo de todas aquellas viviendas que pudieran verse comprometidas.

La gravedad de la situación ha motivado el desplazamiento del técnico de Protección Civil de guardia, que se ha incorporado al dispositivo junto con el aparejador municipal y otros trabajadores del Ayuntamiento de Cenicero. Su labor ha consistido en evaluar los daños estructurales, coordinar las actuaciones de emergencia y determinar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los vecinos afectados.

Como resultado de las inspecciones realizadas durante la tarde, se ha procedido al desalojo de un total de 16 inmuebles situados en las inmediaciones del edificio derrumbado. De ellos, dos presentaban daños en el forjado, según han confirmado los Bomberos tras más de cinco horas de intervención continuada en la zona.

Las personas desalojadas han podido reubicarse por sus propios medios en viviendas de familiares o amigos, sin que haya sido necesario habilitar recursos de alojamiento alternativo por parte de las administraciones. Desde el Ayuntamiento se ha mantenido un contacto directo con los afectados para informarles de la evolución de la situación y de las próximas actuaciones previstas.

Los Bomberos del CEIS Rioja han dado por finalizada la emergencia pasadas las cinco horas desde el inicio de la intervención, una vez asegurada la zona y completadas las primeras valoraciones técnicas. No obstante, el área permanece bajo vigilancia y con restricciones de acceso en aquellos puntos considerados más sensibles.

Nueva revisión prevista para la jornada siguiente

Está previsto que durante la jornada de mañana efectivos del Ayuntamiento de Cenicero, junto con Bomberos del CEIS Rioja y un técnico de Protección Civil, regresen a la calle El Olmo para realizar una nueva revisión del estado de los inmuebles afectados. El objetivo de esta inspección será comprobar la evolución de las grietas detectadas, evaluar la estabilidad de las estructuras y determinar si se pueden levantar algunas de las medidas preventivas adoptadas o si, por el contrario, es necesario prolongarlas.

