“Si me enseñas los pechos, te apruebo”: un tribunal de Almería condena a un profesor de música a 1 año y 6 meses de prisión por acoso sexual a una alumna de 14 años

Un aula de un colegio. (Europa Press)

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un profesor de música a un año y seis meses de prisión por acoso sexual a una alumna de 14 años, según ha informado este sábado la Agencia EFE. El fallo, emitido tras revocar una sentencia absolutoria previa, incluye la obligación de indemnizar a la víctima con 8.000 euros por daños morales y la prohibición de acercamiento y comunicación con la menor durante cuatro años.

El caso tuvo lugar el 12 de marzo de 2024 en una escuela de música. Durante un examen, según los hechos probados, el docente interino le dijo a la estudiante: “Si me enseñas los pechos, te apruebo”.

Al ser confrontado por la menor, quien le recordó su edad, el profesor insistió justificando su comentario y preguntándose por qué los hombres pueden ir sin camiseta y las mujeres no. Ante la incomodidad de la alumna, el acusado aseguró que se trataba de una broma y le pidió “que no se lo contara a sus padres para evitar que la Policía le detuviera”.

En un primer momento, el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería absolvió al docente. La magistrada sostuvo que, aunque el comentario causó “perplejidad” en la menor, el contexto escolar y el horario lectivo no generaron un clima de “hostilidad” que obligara a la víctima a sentir que debía acceder a la petición para evitar consecuencias negativas.

Varios centenares de familiares de menores escolarizados en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla se han concentrado este viernes en una plaza cercana a la vivienda de la joven de 14 años que este miércoles se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón, en la que han rendido homenaje a la menor, y han denunciado presuntos casos de acoso escolar en el centro. El tío de la menor, presente en la concentración, ha anunciado que tomarán las medidas legales necesarias. (Europa Press)

Una solicitud “totalmente seria”

Pero ahora, el tribunal superior, tras analizar el recurso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, consideró que la solicitud fue “inequívoca y totalmente seria” y que la jurisprudencia exige únicamente la existencia de este requerimiento para que el delito se consuma, sin que sea necesario que la víctima acepte la propuesta.

La Audiencia Provincial identificó dos circunstancias agravantes para imponer la condena: el uso de la posición de autoridad del docente y la especial vulnerabilidad de la menor debido a su edad y etapa de desarrollo. La sentencia también prohíbe al condenado ejercer la docencia durante 21 meses y ejercer cualquier profesión que implique contacto con menores durante cinco años. Además, se le impone dos años de libertad vigilada tras la pena de prisión y la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros.

Según un estudio de la Fundación ANAR, en España casi 60.000 menores se han visto en la situación de necesitar ayuda en los últimos cinco años por problemas que van desde la violencia física hasta el maltrato en el entorno escolar, la ideación suicida o los problemas de salud mental. Son los datos que arroja el análisis de las llamadas y consultas recibidas en su Teléfono/Chat de la Familia y los Centros Escolares entre 2019 y 2024. En concreto, 59.616 menores de edad han sido atendidos gracias a las 89.411 peticiones de ayuda realizadas por personas adultas. Las consultas son diferentes en función del género. En el caso de las niñas y adolescentes mujeres, el 63% de las consultas han estado relacionadas con situaciones de violencia, con el maltrato físico o psicológico (38%) y la agresión sexual (20%) como los motivos más habituales.

*Con información de EFE