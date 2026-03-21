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Estrategias para volver a reconectar con tu pareja en la intimidad, según una sexóloga

La experta, Claudia Six, explica que recuperar la pasión va mucho más allá del ámbito sexual

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Trucos para volver a reconectar
Trucos para volver a reconectar con tu pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar la pasión en una pareja no depende de grandes gestos, sino de pequeños rituales cotidianos que restauran la seguridad y la conexión emocional. Según la sexóloga Claudia Six, a través de Psychology Today, la clave para reavivar el deseo no está en técnicas complejas, sino en prácticas simples que actúan directamente sobre el sistema nervioso. Cuando la seguridad se reconstruye a través de estos hábitos diarios, la intimidad puede florecer de nuevo de forma natural y sin presiones.

Six sostiene que el deseo no se apaga porque las parejas se olviden de darse cariño, sino porque las condiciones que hacen que la intimidad se sienta segura y voluntaria se van perdiendo poco a poco. “La seguridad emocional no es un concepto abstracto, sino una experiencia física y real, forjada a través de la repetición, el ritmo y la presencia compartida. Los trucos, en este sentido, no exigen cambios drásticos ni grandes declaraciones: simplemente invitan a la pareja a estar presente y a conectar en pequeños momentos, una y otra vez.

Los rituales propuestos por Claudia Six son sencillos y accesibles para cualquier pareja, pero requieren constancia. Uno de los ejemplos más claros es el café de la mañana: preparar la bebida de la pareja tal y como le gusta y compartir ese instante sin distracciones puede marcar el tono del día para ambos. Este pequeño gesto, realizado de manera atenta y repetida, transmite cuidado y refuerza la sensación de ser visto y valorado. Six destaca que estos momentos no buscan intensidad, sino regularidad, ya que es la constancia la que suaviza las defensas y permite que el vínculo se renueve día tras día.

Reencuentro consciente y contacto sin expectativas

El momento del reencuentro al final de la jornada es otra de las estrategias mencionadas por la experta. Consiste en hacer una pausa de apenas diez segundos antes de intercambiar información, simplemente mirándose a los ojos y respirando juntos. Este simple acto, según Six, ayuda a recalibrar el sistema nervioso y a pasar de la vigilancia a la conexión real. No se trata de resolver problemas ni de buscar soluciones, sino de enviar al cuerpo la señal de que el otro está presente y disponible, algo esencial para reconstruir la intimidad.

La revisión de 279 investigaciones sobre sexualidad, publicada en Nature Reviews Psychology aportó evidencia sobre la frecuencia, las fantasías y cómo satisfacer íntima y emocionalmente a la pareja

En el mismo sentido, Claudia Six recomienda el contacto físico sin propósito, es decir, dedicar unos minutos a tocarse sin ningún objetivo concreto ni expectativa sexual. Puede ser una mano en la espalda, sentarse juntos en silencio o simplemente compartir espacio físico. Este tipo de contacto, explica la sexóloga, libera al cuerpo de presiones y devuelve la capacidad de elección, base fundamental del deseo. La pasión, enfatiza, no puede florecer donde hay obligación, sino en contextos de confianza y libertad.

Las claves para recuperar la intimidad

Otra estrategia eficaz es la verdad sin consecuencias. Six anima a las parejas a expresar algo real sobre su estado emocional cada día, sin intentar justificarlo ni corregirlo. Frases como “hoy me sentí distante” o “te eché de menos” deben ser recibidas sin consejos ni defensas, solo con escucha activa. Ser escuchado de este modo, afirma la experta, refuerza la seguridad emocional y elimina barreras para la conexión erótica.

Un gesto o tiempo de
Un gesto o tiempo de calidad pueden favorecer a la pasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia paralela es otra propuesta clave: compartir actividades en silencio, como caminar, cocinar o leer juntos, permite regular el sistema nervioso mediante la proximidad, sin necesidad de hablar todo el tiempo. Este ritmo compartido genera coherencia y permite que la cercanía se sienta amplia, no agobiante.

Finalmente, Claudia Six recomienda cerrar el día con un pequeño reconocimiento, mencionando algo positivo o especial que haya ocurrido. Este sencillo ritual ayuda a que el cuerpo y la mente descansen sin pendientes emocionales y fortalece la complicidad. Según la sexóloga, estos hábitos diarios no prometen resultados inmediatos, pero crean el contexto adecuado para que la pasión vuelva a surgir de manera espontánea y natural. Lo importante no es la perfección, sino la constancia y la presencia real en cada micromomento compartido.

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