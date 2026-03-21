Aterrizan en Madrid los 200 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Oriente Medio

Los 200 militares españoles evacuados de Irak han llegado esta madrugada a la Base Aérea de Torrejón en un vuelo procedente de Turquía, según ha informado el Ministerio de Defensa (Ministerio De Defensa)

El Ministerio de Defensa informaba esta madrugada de la llegada a la Base Aérea de Torrejón de un grupo de 205 militares españoles evacuados de Irak a través de Turquía. Los militares han sido recibidos por la ministra Margarita Robles y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

El Ministerio agradecía después a los 205 efectivos, a través de sus redes sociales, su “defensa de la paz y la seguridad”. Ha trasladado también su agradecimiento a la tripulación del Ejército del Aire por “hacer posible el vuelo” del A330 en el que han aterrizado en Madrid. La decisión de evacuar a los efectivos se debe a la escalada bélica provocada por Estados Unidos e Israel al atacar Irán el pasado 28 de febrero.

Una “complicada operación” de evacuación

Ha sido una “complicada operación”, según describían desde el Ministerio en un comunicado emitido este viernes. La gran mayoría de militares evacuados forma parte del Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión, emplazado en Melilla; y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra también ubicadas en la misma localidad.

La retirada de los efectivos militares “se hace plenamente de acuerdo con los países de la Alianza Atlántica, participantes en las dos misiones internacionales: una antiyihadista y otra de fortalecimiento de la defensa de Irak con organización específica de la OTAN”, según explican desde Defensa.

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento. El suelo iraquí es uno de los principales focos de misiones internacionales ante la amenaza terrorista.

Los militares partieron desde la Base Aérea turca de Incirlik, en Adana, instalación militar en la que permanecen todavía desplegados 150 militares españoles que operan la batería de misiles Patriot que en las últimas semanas ha interceptado varios misiles. No está sobre la mesa la posibilidad de evacuar a este grupo, debido también al deterioro de la situación en Oriente Próximo.

Casi un centenar de militares españoles había sido ya evacuado de Irak, 57 de ellos efectivos de operaciones especiales desplegados como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico Inherent Resolve, liderada por Estados Unidos. Este grupo estaba “siendo trasladado” a Alicante este viernes, según informó Defensa; y está compuesto por efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en Cartagena; del Mando de Operaciones Especiales, en Alicante; y la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, ubicada en Alcantarilla (Murcia). Los otros 42 efectivos evacuados anteriormente pertenecían a la NMI (Nato Mission Irak), suspendida por la situación regional.

La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre la posible continuidad de esta misión, asumiendo una mejora de la situación en la región, la ministra se mostró cautelosa: “Vamos a ver qué pasa”, dijo.

Varios centenares de militares españoles - unos 650 - permanecen todavía en Líbano en el marco de la UNIFIL (Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano). Todavía no se contempla la posibilidad de evacuarlos, aunque la decisión, en cualquier caso, correspondería a las Naciones Unidas.