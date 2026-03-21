España

Aterrizan en Madrid los 200 militares españoles evacuados de Irak por la guerra en Oriente Medio

Así lo ha informado el Ministerio de Defensa, que ha agradecido a los efectivos su “defensa por la paz y la seguridad”

Guardar
Los 200 militares españoles evacuados
Los 200 militares españoles evacuados de Irak han llegado esta madrugada a la Base Aérea de Torrejón en un vuelo procedente de Turquía, según ha informado el Ministerio de Defensa (Ministerio De Defensa)

El Ministerio de Defensa informaba esta madrugada de la llegada a la Base Aérea de Torrejón de un grupo de 205 militares españoles evacuados de Irak a través de Turquía. Los militares han sido recibidos por la ministra Margarita Robles y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

El Ministerio agradecía después a los 205 efectivos, a través de sus redes sociales, su “defensa de la paz y la seguridad”. Ha trasladado también su agradecimiento a la tripulación del Ejército del Aire por “hacer posible el vuelo” del A330 en el que han aterrizado en Madrid. La decisión de evacuar a los efectivos se debe a la escalada bélica provocada por Estados Unidos e Israel al atacar Irán el pasado 28 de febrero.

Una “complicada operación” de evacuación

Ha sido una “complicada operación”, según describían desde el Ministerio en un comunicado emitido este viernes. La gran mayoría de militares evacuados forma parte del Tercio ‘Gran Capitán’ 1º de la Legión, emplazado en Melilla; y el resto procede de otras unidades del Ejército de Tierra también ubicadas en la misma localidad.

La retirada de los efectivos militares “se hace plenamente de acuerdo con los países de la Alianza Atlántica, participantes en las dos misiones internacionales: una antiyihadista y otra de fortalecimiento de la defensa de Irak con organización específica de la OTAN”, según explican desde Defensa.

España refuerza su cooperación con Irak en la lucha contra el Daesh en la operación ‘Inherent Resolve’ con un Memorando de Entendimiento. El suelo iraquí es uno de los principales focos de misiones internacionales ante la amenaza terrorista.

Los militares partieron desde la Base Aérea turca de Incirlik, en Adana, instalación militar en la que permanecen todavía desplegados 150 militares españoles que operan la batería de misiles Patriot que en las últimas semanas ha interceptado varios misiles. No está sobre la mesa la posibilidad de evacuar a este grupo, debido también al deterioro de la situación en Oriente Próximo.

Casi un centenar de militares españoles había sido ya evacuado de Irak, 57 de ellos efectivos de operaciones especiales desplegados como parte de la coalición internacional contra el Estado Islámico Inherent Resolve, liderada por Estados Unidos. Este grupo estaba “siendo trasladado” a Alicante este viernes, según informó Defensa; y está compuesto por efectivos de la Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en Cartagena; del Mando de Operaciones Especiales, en Alicante; y la Escuadrilla de Zapadores Paracaidistas, ubicada en Alcantarilla (Murcia). Los otros 42 efectivos evacuados anteriormente pertenecían a la NMI (Nato Mission Irak), suspendida por la situación regional.

La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. Sobre la posible continuidad de esta misión, asumiendo una mejora de la situación en la región, la ministra se mostró cautelosa: “Vamos a ver qué pasa”, dijo.

Varios centenares de militares españoles - unos 650 - permanecen todavía en Líbano en el marco de la UNIFIL (Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano). Todavía no se contempla la posibilidad de evacuarlos, aunque la decisión, en cualquier caso, correspondería a las Naciones Unidas.

Temas Relacionados

Guerra En Oriente MedioOTANMinisterio De DefensaIranEEUUIsraelEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los números ganadores

La semifinal más intensa de ‘El Desafío’: Eva Soriano abandona el programa tras sufrir una grave lesión y Jessica Goicoechea conquista al jurado con su número

El programa de Antena 3 ha vivido uno de los momentos más duros de la temporada al atender de urgencia a la cómica y presentadora de televisión

La semifinal más intensa de

Un hombre mata a una mujer a tiros y después se suicida en Zaragoza

El suceso ha ocurrido en torno a las 09.23 horas en la calle Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes

Un hombre mata a una

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Un 5% de los que se presentan ven denegado o revocado el permiso al detectarse antecedentes penales o policiales

Un 25% de los españoles que

Un club de fútbol usa la piel de las naranjas de Sevilla para confeccionar su equipación

La prenda, desarrollada junto a Hummel, combina tres materiales: fibra de piel de naranja (16,2%), Lyocell de celulosa de madera (37,8%) y poliéster reciclado (46%)

Un club de fútbol usa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre mata a una

Un hombre mata a una mujer a tiros y después se suicida en Zaragoza

Un 25% de los españoles que intentan obtener una licencia de armas no superan los exámenes

Hasta Hacienda comete errores: se lía con el IVA al contratar la destrucción de siete de sus embarcaciones y enfada a los sindicatos

Donald Trump ve legítimo retirar las bases estadounidenses de España y Alemania por no colaborar en el estrecho de Ormuz: “La OTAN no hace nada”

Más de 5.000 personas salen a la calle para exigir “verdad, justicia y respeto” sobre el accidente de Adamuz

ECONOMÍA

Cuando la guerra asoma, las

Cuando la guerra asoma, las medidas anticrisis regresan: el Gobierno resucita por Irán las ayudas del conflicto de Ucrania, pero con 11.000 millones de euros menos

Los salarios crecen en 2025 con los transportistas a la cabeza de la subida en los trabajos a tiempo parcial: cobran el doble que hace seis años

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España dos décimas por la guerra en Irán y exige medidas “contundentes” contra la crisis de vivienda

Cómo usar el simulador de la Renta 2026: todo lo que debes saber antes de usar la aplicación

Cuatro derechos laborales que todo trabajador debería conocer, según una jurista

DEPORTES

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una

Cuando “mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”: la salud mental, el partido que el fútbol lleva años perdiendo

Carlos Alcaraz vence a un combativo Fonseca en su debut en el Masters 1000 de Miami

Lío con las casas de apuestas y la Copa África: qué operadores pagarán a los que apostaron por Marruecos

Los porteros visitan cada vez más la enfermería: Courtois, Oblak y Joan García se han perdido más del 20% de los partidos

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas