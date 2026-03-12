El Ministerio de Defensa de Italia informa sobre el impacto de un misil en una de sus bases militares en Irak

El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto (REUTERS/Eloisa López)

El ministerio italiano de Defensa ha informado esta mañana, en una publicación de X, sobre el impacto de un misil en su base militar ubicada en Erbil, en Irak. El suceso no ha dejado ningún herido.

“Un misil ha impactado en nuestra base en Erbil. No hay bajas ni heridos entre el personal italiano. Están todos bien”. El ministro de Defensa de Italia, Cuido Crosetto, ha estado en contacto constante con oficiales veteranos a raíz de este incidente, según el ministerio.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado también el suceso al trasladar su “enérgica condena del ataque”, sobre el cual no ha proporcionado más detalles. “Acabo de hablar con el embajador de Italia en Irak. Afortunadamente, todos nuestros soldados están sanos y salvos en el bunker”.

Un soldado italiano entrena a un soldado iraquí en Erbil, Irak (Defense Visual Information Distribution Service, U.S. Army photo by Sgt. Tracy McKithern)

El contingente italiano entrena a las Fuerzas Armadas kurdas en Irak

Italia tiene dos bases militares en Erbil. La más grande es Camp Signara, una base militar italiana de alta seguridad que alberga alrededor de 300 soldados italianos y que, desde hace tres lustros y como parte del Comando Nacional del Contingente Terrestre Italiano en el marco de la operación Prima Parthica - la contribución italiana a la operación multinacional Inherent Resolve, que opera contra células del Daesh activas en Irak y Siria -, coordinan el entrenamiento de las Fuerzas de Seguridad Kurdas (Peshmerga y Zeravani) bajo las órdenes del coronel Stefano Pizzoti.

Los italianos imparten cursos de combate a corta distancia, de francotirador, atención médica, control de multitudes, concienciación sobre artefactos explosivos improvisados, guerra de montaña, planificación táctica y la formación de instructores en otras especialidades. 50.000 efectivos dependientes del Ministerio del Interior kurdo han recibido su entrenamiento como resultado de la operación Prima Parthica.

La otra base italiana en Erbil es Camp Paterna, que alberga a alrededor de 60 efectivos y varios helicópteros utilizados para el transporte del personal y de suministros a otras bases en el norte de Irak. Estas instalaciones ya fueron impactadas en los primeros días de la guerra de EEUU e Israel contra Irán; y este miércoles un dron fue derribado sobre Erbil por el ejército estadounidense, según informan fuentes a la AFP. El Ministerio de Defensa italiano no ha aclarado todavía en cuál de las bases se ha reportado el incidente.

