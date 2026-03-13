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Macron asegura que la participación francesa en Oriente Medio seguirá siendo “puramente defensiva” tras la muerte de un militar en Irak

El mandatario francés ha recordado que su país no está “en guerra contra nadie” y que su objetivo en la región es defender sus “intereses” y su “seguridad”

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Emmanuel Macron, este viernes. (LUDOVIC
Emmanuel Macron, este viernes. (LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Durante la madrugada de este viernes, un militar francés perdió la vida en un ataque ocurrido en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí. El asalto afectó una base militar donde fuerzas extranjeras llevan a cabo operaciones contra el terrorismo, y provocó también varios heridos entre los soldados destacados en el lugar. La noticia fue difundida por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien identificó al fallecido como el suboficial mayor Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. En la red social X, Macron publicó: “El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”.

El presidente francés confirmó además que otros militares resultaron heridos en el mismo episodio, calificando el ataque como inaceptable y recordando que las fuerzas galas permanecen en Irak desde 2015 en la lucha contra el Estado Islámico. Macron insistió en que la presencia militar de su país en Irak responde a un marco estrictamente orientado a la lucha antiterrorista. El mandatario añadió: “Su presencia en Irak se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo”, y advirtió que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”.

A lo largo de la jornada, Emmanuel Macron reiteró la posición defensiva de Francia en Oriente Medio, subrayando que el despliegue francés es en apoyo a sus aliados y nunca podría justificar que se la ataque. El jefe de Estado insistió: “La posición de Francia es puramente defensiva, en apoyo a sus aliados, y nunca podría justificar que se la ataque”. La muerte de Arnaud Frion marca el primer fallecimiento de un soldado francés desde el inicio de la nueva fase de la guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán a finales de febrero y que ha tenido ramificaciones en toda la región.

La base militar italiana en Irak que ha sido atacada por Irán y su operación ‘Prima Parthica’ contra el Daesh (Ministero della Difesa)

Francia seguirá en su postura “defensiva” y aclara que no está “en guerra contra nadie”

Según la información oficial, el jueves por la noche se produjo un ataque con dron en la región de Erbil que dejó siete soldados heridos, además de la muerte de Arnaud Frion, quien no logró recuperarse de las heridas sufridas. El comandante del 7º Batallón de los Cazadores Alpinos, François-Xavier de la Chesnay, detalló que el suboficial Frion “murió al ser alcanzado por un dron Shahed”, de fabricación iraní.

Durante una rueda de prensa celebrada en París junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Macron volvió a incidir en el carácter defensivo de la misión francesa en Oriente Medio. El mandatario expresó: “Francia seguirá demostrando sangre fría, calma, determinación, siendo un socio fiable con nuestros aliados, protegiendo a nuestros ciudadanos y defendiendo nuestros intereses y nuestra seguridad”. Además, solicitó a las Fuerzas Armadas un “análisis consolidado” de los hechos y las circunstancias del ataque, aunque evitó profundizar en posibles respuestas: “He recordado la postura de Francia. Es clara en la región, es defensiva. No estamos en guerra contra nadie”, afirmó. La base militar internacional de Erbil, donde se produjo el ataque, se ha consolidado como un punto estratégico en la lucha contra el terrorismo en Irak. Desde 2015, fuerzas francesas se encuentran desplegadas en la zona, colaborando con otras tropas extranjeras en operaciones contra el Estado Islámico.

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