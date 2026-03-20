Una empresa que trabaja con los misiles Patriot y cazas de combate rastrea para Hacienda en Tiktok, Instagram y Onlyfans: busca contribuyentes con “patrones delictivos”

Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

Hacienda somos todos. Y para que se cumpla este conocido axioma fiscal, la Agencia Tributaria es capaz de llegar a cualquier sitio, incluidas las redes sociales. Desde junio de 2023, el Servicio de Gestión Económica del Ministerio de Hacienda trabaja con un software especial que crea perfiles falsos —“avatares”— para extraer información de las principales redes sociales: Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube... e incluso de Onlyfans. Esta herramienta la facilita el Grupo Oesía, una multinacional española de ingeniería centrada en líneas de negocios de defensa y digitalización. De hecho, la compañía que preside Luis Furnells es uno de los suministradores tecnológicos de referencia de sistemas militares clave, desde el caza de combate Eurofighter, pasando por las fragatas F-110 o los misiles Patriot.

Para este servicio tan especializado, la Agencia Tributaria ha licitado dos contratos. El primero, en una fase experimental, fue adjudicado a Oesia Networks, una de las filiales del Grupo Oesia, por 177.468 euros en junio de 2023. El segundo fue adjudicado a Cipherbit SL, que también pertenece a este grupo, en septiembre de 2024 por un importe de 629.200 euros, lo que supone una inversión global de 806.668 euros destinados a fiscalizar “perfiles de usuarios destacados en las redes sociales”. Un par de contratos que han provocado críticas en los mentideros fiscales. ¿Por qué? Porque aunque el objetivo de este contrato parece, en un principio, loable, ya que persigue “detectar rentas infradeclaradas”, es decir, luchar contra el fraude fiscal; el sistema elegido no parece el más adecuado.

La propia Agencia Tributaria señala en los pliegos de estos contratos que con esta nueva herramienta podrá “extraer patrones de comportamiento que nos permitan seleccionar a los contribuyentes más incumplidores”. Para Bernardo Olivares, doctor profesor en el Departamento de Derecho Mercantil, Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, “esto representa un salto cualitativo fundamental. Parece que la Agencia Tributaria nos está diciendo que ya no le interesa únicamente nuestra ‘foto’ de capacidad económica, es decir, lo que declaramos que ganamos, tenemos o compramos, sino la ‘película’ de nuestra vida, cómo nos comportamos”.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (Marta Fernández - Europa Press)

Para Olivares, la Agencia Tributaria ha licitado el desarrollo de un software para detectar “patrones de comportamiento delictivo” antes siquiera de iniciar un procedimiento formal, una inspección. El organismo encargado de recaudar los impuestos reconoce que necesita acumular información masiva de nuestras redes sociales para construir un “sistema analítico” que le diga, basándose en el estilo de vida de los contribuyentes, del que presumen en sus redes sociales, quién es potencialmente un “incumplidor”. El software, según el expediente de contratación, debe ser capaz de procesar 100.000 o más “nicks” o perfiles de usuario.

Hacienda compró esta herramienta para controlar fiscalmente a los ‘influencers‘. Pero en este segundo contrato se ampliaron los objetivos, a “otros colectivos” como “deslocalizados”, “sospechosos de blanqueo”, “sospechosos de corrupción”, “investigados”, “contribuyentes” e “inspeccionados”. ¿Y cuál es el campo donde detectar esos patrones? Las redes sociales: Tiktok, Instagram, Youtube, Facebook, Twitch… y Onlyfans y Patreon. “La Agencia Tributaria considera que tiene ‘trascendencia tributaria’ lo que sucede con nuestros patrones de comportamiento en OnlyFans. Así que tenemos una herramienta de casi tres cuartos de millón de euros, capaz de ‘escanear’ a 100.000 personas, en plataformas que incluyen contenido para adultos”, denuncia el profesor Olivares, que ya plasmó sus críticas en un artículo en la web ‘Fiscal Blog’.

Avatares falsos

El software ayuda a contabilizar seguidores, visualizaciones, likes, número de comentarios, etc. Pero la memoria de licitación es explícita: se busca analizar el contenido de las publicaciones, las fotografías, los vídeos y los metadatos. Es decir, se buscarán “fotos con metadatos de ubicación diversa” para “establecer un estilo de vida dispar a sus declaraciones”. Y cómo accederá Hacienda a todo este contenido, porque alguna de estas plataformas son de pago. “La herramienta de análisis y/o la empresa adjudicataria se encargará de crear y mantener los avatares que fueran necesarios para la ejecución del análisis de los perfiles solicitados”, revela el pliego.

La Administración Tributaria ha contratado un servicio que incluye, por diseño, “la creación de identidades falsas para extraer información”. Esto no es una observación pasiva de datos públicos; es una infiltración activa. Es Hacienda convirtiéndose en seguidor tuyo en Twitch o en suscriptor en Patreon para ver qué publicas, qué publicitas, qué escribes y te escriben”, sentencia Olivares. ¿Todo esto es legal? Es la pregunta que se hace Alejandro Miguelez, economista, abogado y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). “Es bastante evidente que estas identidades digitales serán falsas, lo que se desprende de forma inequívoca del ‘crear y mantener’ exigido por el pliego de Prescripciones Técnicas. Una identidad falsa es un disfraz, sea digital, virtual, físico, analógico o como queramos llamarlo”, señala.

Hacienda vigila el dinero que se dona de padres a hijos: este es el máximo para no ser investigado.

“De crearse identidades falsas, tengo serias dudas sobre la licitud de la actuación de la Agencia Tributaria, pues los empleados públicos no pueden actuar de forma encubierta o con identidad falsa. Los únicos que pueden hacerlo son los funcionarios de la Policía Judicial, bajo el amparo del artículo 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite las actuaciones con ‘identidad supuesta’ o ‘identidad falsa’, con autorización del juez o del Ministerio Fiscal, y es patente que no es el caso", asegura Miguelez.

Este profesional recuerda que el personal de Hacienda debe identificarse cuando actúa fuera de sus dependencias, estando prevista la expedición “del documento acreditativo de su condición en el desempeño de sus funciones” (artículo 60.2 del Reglamento General de las Actuaciones Tributarias, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 142.4 de la Ley General Tributaria). Sin olvidar que el Código Ético de la AEAT exige que las actuaciones de su personal descansen, entre otros, en el principio de integridad, que obliga a regirse por la honradez y la ejemplaridad.

“Comprobaciones tributarias”

Un portavoz de la Agencia Tributaria señala a este diario que estos dos contratos no se tramitaron con la finalidad “de espiar a ningún contribuyente” Es para obtener información cuantitativa de magnitudes que pueden indicar la relevancia económica de unos u otros ‘influencers’. Para ayudar a discriminar con carácter previo a la selección de supuestos a analizar para posibles comprobaciones tributarias”. Un argumento demasiado técnico.

El Grupo Oesia está integrado por las verticales Oesía Networks (ingeniería digital), Tecnobit (óptica, comunicaciones y simulación), Cipherbit (ciberseguridad y cifrado), UAV Navigation (navegación no tripulada) e Inster (comunicaciones satelitales). En 2024, su red de divisiones especializadas en tecnologías alcanzó una cifra de negocio de 256 millones (+16%), un Ebitda de 36,9 millones (+38%) y un beneficio neto de 13,7 millones (+48%).