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Sumar reprocha al PSOE que se "escuda excesivamente en las derechas" con rebajas del IVA y se cierra con vivienda

Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar, urgió al Ejecutivo a adoptar reformas que realmente ayuden a los hogares, criticando que las rebajas fiscales favorecen a grandes compañías mientras se rechaza avanzar en políticas para garantizar el acceso a vivienda

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Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, afirmó que el impacto económico de la guerra en Irán afectará no solo a los precios del alquiler sino también a las hipotecas de tipo variable. En declaraciones recogidas por Europa Press, Ibáñez subrayó que todos los indicadores internacionales apuntan hacia una afectación significativa en estos ámbitos financieros y urgió al Ejecutivo a responder con medidas que contribuyan directamente a aliviar la situación de los hogares. El político criticó especialmente que el Gobierno, liderado por el PSOE, cierre la puerta a la incorporación de políticas relacionadas con la vivienda en el paquete de medidas anticrisis, mientras sí contempla rebajas fiscales destinadas a carburantes y energía.

De acuerdo con Europa Press, Sumar expresó su desacuerdo con la orientación de las negociaciones del decreto anticrisis impulsado por el Gobierno de coalición. Esta normativa, cuyo detalle finaliza Moncloa en el contexto del Consejo de Ministros extraordinario programado para el viernes, busca paliar las consecuencias económicas provenientes del conflicto en Irán. El plan incluiría la reducción del IVA aplicado a los carburantes, desde el 21% hasta el 10%, una propuesta confirmada por fuentes implicadas en la negociación. El Ejecutivo, según detalló el mismo medio, estudia también reducciones fiscales para la electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías concretas para el suministro energético, con el objetivo de proteger a los consumidores frente a posibles incrementos de costes.

Ibáñez, entrevistado en el programa 'Las mañanas de RNE' y citado por Europa Press, expuso su preocupación porque la rebaja del IVA sobre los carburantes, si no viene acompañada de una limitación de precios ni de nuevos impuestos a las grandes energéticas, tendrá una repercusión directa y favorable para las grandes petroleras, mientras la ciudadanía apenas notará beneficios tangibles. Según su valoración, esta medida ofrece ventajas claras a entidades empresariales de gran tamaño y no responde a las dificultades económicas de la población. Desde Sumar, se insiste en que la respuesta del Ejecutivo debería priorizar la protección de los intereses de la mayoría social y no de los grandes conglomerados empresariales.

En el transcurso de la entrevista, Ibáñez marcó diferencias notables respecto a la postura del PSOE durante la negociación del decreto. A su entender, resulta más grave que en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido con la guerra en Ucrania, el PSOE rechace la inclusión de políticas para garantizar el acceso a la vivienda. Según relató el portavoz adjunto de Sumar, durante la anterior crisis internacional, el partido socialista sí se mostró dispuesto a incorporar iniciativas relacionadas con la vivienda en los paquetes de medidas. Esto, según describió, constituye un retroceso en la proyección del Gobierno de coalición y limita las alternativas disponibles para los sectores sociales afectados por el aumento del coste de vida.

El diputado instó al PSOE a mostrar mayor determinación en el impulso de reformas estructurales y pidió "valentía" por parte del socio mayoritario del Gobierno. Según Europa Press, Ibáñez transmitió la necesidad de iniciar acciones que, aunque ideológicamente no sean compartidas por todos los actores políticos, permitan obtener el apoyo del Partido Popular y de Junts. En sus palabras, "el PSOE no se puede parapetar ahí" y debe apartarse de una estrategia que, a su juicio, basa la toma de decisiones en la presión de las "derechas". Ibáñez sostuvo que escudarse excesivamente en las demandas o posiciones de la oposición de derechas limita la capacidad del Ejecutivo para ofrecer soluciones integrales a las familias afectadas por la actual coyuntura internacional.

Sumar planteó así un debate interno en el seno de la coalición gubernamental sobre la naturaleza de la respuesta frente al encarecimiento de la energía y su impacto social. Según publicó Europa Press, la formación reclama que las reformas resulten equilibradas y útiles para quienes enfrentan más dificultades económicas, mientras rechaza que una parte importante de los beneficios acabe favoreciendo a grandes empresas. Además, Sumar recordó que el acceso digno a la vivienda ya formó parte de las medidas extraordinarias asociadas a la crisis por la invasión rusa de Ucrania, por lo que existe precedente para introducir soluciones análogas en este nuevo escenario.

El pulso político generado durante la negociación marca un nuevo capítulo en las diferencias ya existentes en el seno del Gobierno, especialmente entre las formaciones que componen la mayoría parlamentaria. Mientras Moncloa continúa ultimando los detalles del paquete de ayudas, Sumar reitera su exigencia para que la iniciativa legislativa se acompañe de un plan integral que combine medidas de contención fiscal y protección social efectiva, incidiendo en la urgencia de regular precios y proteger el derecho a la vivienda como parte de cualquier solución a corto y medio plazo.

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