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Se deja el iPad en un AVE, sigue su recorrido por España durante tres días y consigue recuperarlo gracias a un desconocido: “No todos los héroes llevan capa”

El pasajero pudo actualizar la ubicación del objeto perdido gracias a la geolocalización, lo que le permitió saber hacia dónde se dirigía el tren en el que se encontraba

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Un pasajero se olvida su
Un pasajero se olvida su iPad en un AVE y consigue recuperarlo gracias a la ayuda de un desconocido. (Montaje Infobae con imágenes de Álex Zea/Europa Press y @jose_arcas/X)

Cada año, miles de objetos personales son olvidados por los viajeros en trenes y estaciones de larga distancia. En ocasiones son enseres de poco valor, como un estuche con bolígrafos, una chaqueta o algún souvenir que se ha comprado para los familiares. Otras veces, sin embargo, son documentaciones personales, carteras o incluso aparatos electrónicos.

Recuperarlos con éxito no siempre es fácil. Hay veces en las que se da por perdido, ya que es imposible localizarlo si otro pasajero se lo ha llevado; otras nadie reclama su regreso, y, en ocasiones, el objeto viaja en el mismo tren hasta un nuevo destino que puede estar en la otra punta de España, por lo que el proceso puede demorarse durante días.

Esto fue lo que le ocurrió a José (@jose_arcas en X), que olvidó su iPad en un AVE y el aparato viajó durante tres días por España, según pudo observar a través de la geolocalización. Finalmente, pudo recuperarlo gracias a una persona desconocida que se ofreció a ayudarlo.

El viaje del iPad por España

José se puso en contacto con Renfe a través de X para informar de que su iPad se encontraba en uno de los trenes: “Me dejé el iPad en un AVE hace 2 días y lleva desde entonces viajando por España”, explicó. “No puedo reclamarlo como objeto perdido desde la web de Adif porque no figura como encontrado. Tengo los detalles del tren en el que va, ¿podéis avisar a la tripulación?“.

Un pasajero pierde su iPad
Un pasajero pierde su iPad en un AVE y consigue recuperarlo gracias a la ayuda de un desconocido que vio la historia en las redes sociales. (@jose_arcas/X)

A través de su canal de atención a la circulación ferroviaria, Renfe se puso en contacto con José: “¿Es posible que nos facilites el número actual con el que el tren se encuentra circulando en estos momentos para que intentemos contactar con el interventor, así como el coche y la plaza que ocupabas?“.

José así lo hizo, indicando que, según lo que había podido observar en la web, el tren en el que se encontraba su iPad llegaría a la estación Madrid-Clara Campoamor a las 19.38 horas. Sin embargo, Renfe le informó de que en dicho tren no había sido posible encontrar su iPad: “Volverá a revisarse cuando llegue a la estación. En ambos casos, sería entregado a la oficina de objetos perdidos”.

El pasajero se percató de que se había equivocado al indicar el número de tren y que en el que se encontraba su iPad viajaba en dirección contraria, con destino a la estación Valencia-Joaquín Sorolla: “La aventura continúa”, escribía en el mensaje.

En los siguientes minutos, José fue actualizando el viaje de su iPad: “Ya ha pasado Cuenca”, escribía, para minutos después indicar que se encontraba en Albacete y que iba dirección Alicante: “Por favor, contactad con ese tren. Está metido dentro de la bandeja del asiento”. Finalmente, al llegar a Villena, el pasajero confirma que es ese tren y vuelve a pedir a Renfe que se ponga en contacto con la tripulación: “Por favor, contactad con el interventor, que no pase otra noche solo en un tren”.

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La recuperación del iPad perdido

Tras conocerse que el iPad de José estaba viajando hacia Alicante, un usuario en los comentarios se ofreció a ayudarle: “Vivo a cinco minutos de la estación de Alicante. Si quieres voy a avisar”. Así lo hizo: el tren llegó a su destino y el desconocido se acercó a la estación para alertar de que allí se encontraba el objeto perdido: “No todos los héroes llevan capa”, escribía José junto a una captura de la conversación, en el que le agradecía su ayuda desinteresada.

Pocos minutos después, el iPad había sido recuperado con éxito: “¡Lo tenemos! Después de 3 días viajando por España, @Buffoneta se ha acercado desde su casa a la estación para avisar a seguridad. Gracias por compartir este viaje físico y emocional de mi iPad“.

Varios usuarios que habían seguido la historia a través de X se alegraron de que José pudiese recuperar su iPad del AVE y, también, de que alguien hubiese decidido ayudarle de una forma altruista: “Menos mal que aún queda gente buena en el mundo, me alegro por ese desenlace”.

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