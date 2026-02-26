Podemos urge al Gobierno a aprobar un nuevo decreto que incluya la moratoria antidesahucios

Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, plantea que más de 60.000 familias podrían perder las protecciones legales actuales ante desalojos, cortes de suministros y controles de precios desde mañana si no se toman medidas concretas. Según informó Europa Press, Fernández exige una actuación urgente del Ejecutivo tras el rechazo parlamentario a los decretos que contenían estas salvaguardas sociales.

Durante una entrevista en el programa '24 horas' de Radio Nacional de España, el representante de Podemos pidió al Gobierno la inmediata aprobación de un nuevo decreto mediante un Consejo de Ministros extraordinario. Fernández expuso que “esto es una cosa que urge, con lo cual nosotros instamos al Gobierno a que tome medidas contundentes y eficaces que protejan a las personas”. Tal como publicó Europa Press, el dirigente identificó como principales afectados a los núcleos familiares que, de no renovarse el llamado “escudo social”, quedarían desprotegidos ante situaciones de vulnerabilidad.

El jueves, en el Pleno del Congreso de los Diputados, las formaciones del Partido Popular, Vox y Junts sumaron sus votos y rechazaron dos decretos ley del Gobierno: uno de ellos contemplaba la extensión de la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y electricidad a personas vulnerables; el otro buscaba establecer límites a los precios de productos y servicios en escenarios de emergencia. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, esta decisión implicó el fin inmediato de dichas garantías, generando preocupación entre organizaciones que defienden el derecho a la vivienda y el acceso a servicios básicos.

Fernández, en declaraciones recogidas por el medio, atribuyó a las tres formaciones mencionadas la responsabilidad por el fin de estas medidas, señalando que sus votos provocan que decenas de miles de familias enfrenten un riesgo real de quedar en la calle o sin suministros elementales. El portavoz de Podemos expresó su desacuerdo con la postura adoptada por estos partidos durante la sesión parlamentaria y recalcó la urgencia de una respuesta ejecutiva que restituya la protección social anulada.

Por otro lado, Europa Press informó que Fernández valoró positivamente el último dictamen del Consejo de Estado que respalda la propuesta del Gobierno para blindar constitucionalmente el derecho al aborto en el artículo 43 de la Carta Magna. Según el portavoz de Podemos, la inclusión de la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución es necesaria porque, a su criterio, “muchas mujeres no pueden ejercerlo” en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular, ya que “impiden de facto que puedan abortar”.

El medio señaló que el debate en torno a estas medidas pone de manifiesto tensiones políticas sobre las políticas sociales y de derechos que busca implementar el Gobierno, especialmente en contextos donde existe oposición parlamentaria suficiente para frenar propuestas consideradas por sus promotores como esenciales para la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Podemos sostiene que la ausencia de estos mecanismos jurídicos deja sin defensa a miles de ciudadanos ante posibles desalojos y la suspensión de agua y luz, además de dejar sin regulación el precio de bienes y servicios durante eventuales crisis.

La petición de Podemos, de acuerdo con los argumentos difundidos por Europa Press, se ha centrado en la urgencia de restablecer la moratoria frente a los desahucios y las garantías de acceso a servicios básicos, al tiempo que la formación ha mostrado su respaldo a otras iniciativas de blindaje de derechos, como el aborto, que continúan generando debate en las instituciones estatales.