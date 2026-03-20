España

Los trabajadores de FCC-Aqualia de Málaga dan por finalizadas sus protestas tras 48 días de paro y uno de huelga de hambre

La plantilla, que se encarga de las redes de saneamiento de la ciudad, espera que esta mañana se materialice formalmente el acuerdo para mejorar sus condiciones laborales

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Los trabajadores de de FCC-Aqualia
Los trabajadores de de FCC-Aqualia de Málaga frente al Ayuntamiento de la ciudad. (CGT)

Los trabajadores de redes de saneamiento de FCC-Aqualia de Málaga, que durante 49 días habían realizado diversas concentraciones de protesta, han alcanzado esta media noche un acuerdo con la empresa. Tras 48 jornadas de paro, este jueves la plantilla había comenzado una huelga de hambre y una acampada frente al Ayuntamiento de la localidad para exigir una respuesta a sus demandas laborales.

Estos trabajadores reclaman que al hecho de que desempeñan su labor en entornos insalubres se suman salarios por debajo del mínimo interprofesional. Por ello, exigían la firma de un convenio colectivo que regule las condiciones laborales, el reconocimiento de antigüedad y el pago de pluses por trabajo en fines de semana.

Este viernes, según han señalado en un comunicado, gracias a la intermediación del gerente de la Empresa municipal de Aguas de Málaga (EMASA) para desbloquear el conflicto, se ha dado por finalizada la huelga de hambre. Por el momento, los trabajadores permanecen a la espera de que se materialice el acuerdo durante la mañana de hoy.

Movilización de la plantilla de
Movilización de la plantilla de FCC-Aqualia de Málaga, que lleva más de mes y medio en huelga. (Cedida a Infobae)

“Una reunión con EMASA que se extendió por cuatro horas ha permitido que la puerta del Ayuntamiento de Málaga se libere de la plantilla de redes de saneamiento tras 48 días de huelga indefinida y uno de huelga de hambre, confiando que lo que ahora mismo son palabras se convierta en hechos rubricados por la UTE y el comité de huelga”, explican.

Así, este viernes la concentración se ha trasladado a las puertas de FCC hasta que quede pactado el desenlace. Según han explicado, si no hay sorpresas que devuelvan la protesta, “la dignidad y fuerza de la plantilla va a llevar a alcanzar la readmisión de los siete despedidos y la mejora sustancial de las condiciones sociolaborales y económicas”. Tras plasmarse formalmente por escrito el acuerdo, del que se conocerán los detalles tras la firma, se daría por desconvocada la huelga.

Las reclamaciones de los trabajadores

Según explicó con anterioridad a Infobae Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, la empresa había admitido que las tareas de la plantilla estaban infravaloradas. Sin embargo, las reivindicaciones de los empleados no habían sido atendidas utilizando como justificación los límites presupuestarios y la necesidad de renovar equipos y ampliar la plantilla.

Imagen de una de las
Imagen de una de las protestas. (Cedida)

Desde CGT denunciaron que estas mejoras no habían llegado y que, además, siete de los 29 trabajadores de la plantilla habían sido despedidos “como forma de presión sobre el resto”. También se abrieron expedientes disciplinarios.

“Estamos intentando negociar un convenio colectivo porque las condiciones de estos trabajadores son tercermundistas. Sus salarios no llegan al mínimo interprofesional, ya que ganan unos 1.100 euros netos mensuales y trabajan en condiciones insalubres, por eso pedimos que se dignifiquen sus condiciones”, señalaba Montenegro.

Previamente al acuerdo alcanzado a media noche, la empresa había ofrecido esta semana un incremento salarial del 10 % para el tercer año del convenio, aunque los trabajadores solicitaban un 16 %. También un 2 % adicional sobre el salario base como compensación por el desempeño en condiciones tóxicas y peligrosas.

La plantilla de redes de saneamiento de FCC-Aqualia de Málaga ha comenzado este jueves una huelga de hambre, medida que agrava una protesta que ya acumula 48 días de paro y diversas concentraciones, ante la falta de respuesta a sus demandas.

Otra exigencia de la plantilla era el reconocimiento de la antigüedad con un 1 % anual, ya que muchos empleados suman entre 18 y 22 años de servicio y están próximos a la jubilación, lo que afecta a sus futuras prestaciones, así como compensaciones por el trabajo en sábados y domingos. Junto a esto, reclamaron la readmisión de los empleados despedidos y la anulación de los expedientes disciplinarios.

Desde CGT han agradecido “las muestras de solidaridad y apoyos recibidos, confiando en que durante la jornada de hoy se pueda plasmar blanco sobre negro la desconvocatoria de huelga tras la ejemplar lucha de los 29 de redes de saneamiento Málaga”.

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