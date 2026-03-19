España

Los trabajadores de FCC-Aqualia de Málaga inician una huelga de hambre tras 48 días de paro: “Las condiciones laborales son tercermundistas”

La plantilla, encargada de las redes de saneamiento de la ciudad, reclama una mejora salarial, el reconocimiento de la antigüedad y el abono de pluses por trabajo en fines de semana

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Movilización de la plantilla de
Movilización de la plantilla de FCC-Aqualia de Málaga, que lleva más de mes y medio en huelga. (Cedida a Infobae)

La plantilla de redes de saneamiento de FCC-Aqualia de Málaga ha comenzado este jueves una huelga de hambre, medida que agrava una protesta que ya acumula 48 días de paro y diversas concentraciones, ante la falta de respuesta a sus demandas. Los trabajadores, que desempeñan su labor en entornos insalubres y perciben salarios por debajo del mínimo interprofesional, exigen la firma de un convenio colectivo que regule sus condiciones laborales, el reconocimiento de la antigüedad y el pago de pluses por trabajo en fines de semana.

La empresa, explica a Infobae Miguel Montenegro, secretario general de CGT Andalucía, ha admitido que las tareas que realiza la plantilla están infravaloradas, pero al mismo tiempo, ha utilizado los límites presupuestarios y la necesidad de renovar equipos y ampliar la plantilla como justificación para no atender las reivindicaciones de los empleados. Sin embargo, desde CGT aseguran que la empresa no solo no ha llevado a cabo estas mejoras, sino que además ha despedido a siete trabajadores “como forma de presión sobre el resto del personal” y ha abierto varios expedientes disciplinarios en una plantilla en la que eran 29 personas.

Imagen de una de las
Imagen de una de las protestas. (Cedida)

“Estamos intentando negociar un convenio colectivo porque las concidiones de estos trabajadores, responsables del mantenimiento de la red de saneamiento de la Empresa munciipal de Aguas de Málaga (EMASA), son tercermundistas. Sus salarios no llegan al mínimo interprofesional, ya que ganan unos 1.100 euros netos mensuales y trabajan en condiciones insalubres, por eso pedimos que se dignifiquen sus condiciones”, señala Montenegro.

Tras 48 días de huelga, la empresa ofreció esta semana un incremento salarial del 10% para el tercer año del convenio, frente al 16% que solicitan los trabajadores, y un 2% adicional sobre el salario base como compensación por el desempeño en condiciones tóxicas y peligrosas.

La plantilla, por su parte, exige también el reconocimiento de la antigüedad con un 1% anual, ya que muchos empleados suman entre 18 y 22 años de servicio y están próximos a la jubilación, lo que afecta a sus futuras prestaciones. Además, piden compensaciones por el trabajo en sábados y domingos, demandas a las que, por el momento, FCC-Aqualia no accede.

La plantilla de redes de saneamiento de FCC-Aqualia de Málaga ha comenzado este jueves una huelga de hambre, medida que agrava una protesta que ya acumula 48 días de paro y diversas concentraciones, ante la falta de respuesta a sus demandas.

Exigen la readmisión de los despedidos

La plantilla reclama además la readmisión de los empleados despedidos y la anulación de los expedientes disciplinarios como requisitos para retomar las negociaciones. Según explica Montenegro, los trabajadores también detectaron irregularidades en la licitación y el presupuesto vinculados a la concesión del servicio, de forma que “la empresa presentó una oferta por debajo del presupuesto municipal” y utiliza esta circunstancia para justificar la negativa a mejorar las condiciones laborales.

Sin avances en las negociaciones, los trabajadores han comenzado una huelga de hambre y una acampada frente al Ayuntamiento para exigir una respuesta a sus demandas laborales.

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