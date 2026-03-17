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Madrid “no tiene información” sobre el estadio que quiere construir Shakira en la capital: el Ayuntamiento espera noticias “esta semana”

La capital acogerá el cierre de su gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, con una producción inédita y “más de dos” conciertos

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Shakira contruirá un estadio para sus conciertos en Madrid. En un principio, esa es la intención. La cantante colombiana lo anunció durante una entrevista con RTVE este lunes, en la que avanzó que acabará su gira mundial Las mujeres ya no lloran en España con un recinto que llevará su nombre. “Voy a tirar la casa por la ventana desde todos los puntos de vista”, dijo en el avance de Al cielo con ella, programa de Henar Álvarez que este domingo pasará de La 2 a La 1 y que contará con ella como primera invitada.

Esa es la idea. Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid no tiene información oficial sobre la gira de Shakira ni tampoco sobre construir un potencial estadio. Así lo ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, este martes en declaraciones a Europa Press, tras una reunión con los rectores de la UNED, la Universidad Complutense y la Politécnica.

Eso sí, desde el consistorio no descartan novedades inminentes. “Sí me consta que a lo largo de los próximos días, muy posiblemente esta misma semana, habrá noticias oficiales por parte de los promotores”, añadió Carabante.

De la misma manera, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado tras la presentación del Plan Cultura en Metro 2026-2028 que el concierto de Shakira es una “grandísima noticia” aunque no se conozca dónde se realizará.

Conciertos que serán “algo de otro mundo”

La gira comenzó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, en el estadio Olímpico Nilton Santos, y tiene por ahora su última fecha confirmada el 19 de abril en Arabia Saudí. España, según la propia artista, queda reservada para el cierre: “Será algo de otro mundo, una producción que creo que no se ha visto antes en nuestro país”. Live Nation es la promotora encargada de organizar estos conciertos.

Por ahora, una de las opciones que se baraja, a la espera de confirmación oficial, es el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, el mismo que le sirvió a Harry Styles en 2023 para levantar su concierto de la gira Love On Tour. Allí se levantaron graderíos provisionales y una gran explanada que permitió reunir a unas 65.000 personas.

Shakira viene de hacer historia en Latinoamérica tras actuar a comienzos de mes en la plaza pública más grande de Latinoamérica, el Zócalo de México. La cantante dio un concierto gratuito ante más de 400.000 fans, según confirmó el Gobierno de Ciudad de México. Una experiencia que, según confesó junto a Henar Álvarez, fue “increíble” tras un año de gira.

Un caso cercano de un fenómeno como tal en nuestro país será la tanda de conciertos que ofrecerá Bad Bunny a mediados de año. En total, el puertorriqueño que viene de ganar varios Premios Grammy, entre ellos el de Mejor Álbum del Año, dará 12 conciertos en España: diez en el Estadio Riyadh Air Metropolitano y dos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona

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