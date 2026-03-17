España

Cortes de carreteras, piquetes y sabotajes: arranca la huelga general por un SMI propio en País Vasco y Navarra

Los principales sindicatos nacionalistas han llamado este martes a paros y movilizaciones a favor de un salario mínimo de 1.500 euros y el traslado de las competencias para fijarlo

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Huelga general de este martes
Huelga general de este martes en Bilbao. (EFE/ Luis Tejido)

La huelga general convocada para este martes 17 de marzo por los sindicatos nacionalistas en País Vasco y Navarra ha comenzado con bloqueos en varias carreteras y piquetes en los principales centros de trabajo. A primera hora de la mañana, la Ertzaintza alertaba de incidencias en el tráfico por la quema de neumáticos en varias vías de acceso a Bilbao, así como en Vitoria-Gasteiz, Elorrio (Bizkaia) y Andoain (Gipuzkoa), donde el corte de la N-1 ha causado retenciones de unos 7 kilómetros. En Pamplona, la Policía Foral informa de cortes de tráfico en la PA-30 y A-15.

Además de la entrada a las grandes fábricas, las protestas han bloqueado durante horas el acceso al campus de la UPV-EHU en Leioa (Bizkaia). En Larrabetzu (Gipuzkoa), agentes de la policía autonómica han abierto diligencias por desórdenes públicos a un huelguista durante un piquete en el polígono industrial de Sarrikola.

En Hernani (Gipuzkoa), se han registrado paros en dos puntos de la línea ferroviaria por la quema de neumáticos en las vías sobre las 5.30 horas de la mañana, mientras que en Amurrio (Álava) se ha interrumpido la circulación a las 9:30 horas por un sabotaje en la catenaria.

Sueldo mínimo de 1.500 euros frente al alza del coste de vida

Bajo el lema “Decidir aquí el sueldo mínimo”, los sindicatos mayoritarios ELA y LAB, junto a las organizaciones Steilas, Hiru y Etxalde, reclaman el traslado a los gobiernos autonómicos de las competencias para fijar el SMI. En concreto, exigen un salario mínimo de 1.500 euros al mes en 14 pagas, para aliviar la economía de los 307.000 trabajadores vascos que cobran sueldos por debajo de esta cifra y acercar el SMI al objetivo del 60% del salario medio.

Un piquete informativo recorre el
Un piquete informativo recorre el parque tecnológico de Miramon, en San Sebastián, durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta

La propuesta de un SMI negociado desde País Vasco y Navarra en lugar de Madrid ha recibido el rechazo de la patronal y los gobiernos autonómicos, que tumbaron en ambos parlamentos las iniciativas legislativas populares (ILP) presentadas por los agentes sociales.

En las primeras valoraciones de la huelga este martes, las organizaciones convocantes celebran que la jornada de paros esté teniendo “un seguimiento importante” en Navarra, aunque denuncian “chantajes, amenazas y obstáculos” como la imposición de servicios mínimos excesivos para evitar que los trabajadores acudan a la convocatoria.

(Noticia en ampliación)

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