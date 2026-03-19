España

Un estudio demuestra que un compuesto del cannabis puede revertir la enfermedad en el hígado graso sin causar intoxicación

Esta enfermedad afecta al 30% de la población española, siendo la obesidad, la diabetes y las enfermedades inmunomediadas los principales motivos de su aparición

Guardar
Un compuesto del cannabis puede
Un compuesto del cannabis puede revertir la enfermedad en el hígado graso sin causar intoxicación (Montaje Infobae)

La Esteatosis Hepática Metabólica (EHMet), conocida coloquialmente como hígado graso, se ha convertido en un problema para la salud pública en los últimos años. De hecho, según los últimos datos, afecta aproximadamente al 30% de la población española, siendo la obesidad, la diabetes y las enfermedades inmunomediadas los principales motivos de su aparición silenciosa. En general, es una enfermedad provocada por hábitos de vida poco saludables, pero cuando se genera, es casi imparable.

El desarrollo de esta enfermedad nace con la deficiencia de lisosomas. Una enzima fundamental para la descomposición de grasas, como los triglicéridos, y de azúcares. De esta manera, con su ausencia se observa inflamación en el hígado, así como el desarrollo de la resistencia a la insulina –una antesala de la diabetes– y, en casos avanzados, cirrosis o cáncer. Hasta ahora, el único tratamiento que existe para paliar estas consecuencias sería el resmetirom, un medicamento que solo se aplica para daños avanzados en el hígado.

Para aquellos que no llegan a estos parámetros, lo único a lo que se pueden acoger para no agravar la situación sería recurrir a una dieta estricta y a hacer ejercicio. No obstante, un último estudio realizado por expertos de la Universidad de Jerusalén (Israel) publicado en la revista British Journal of Pharmacology ha dado una chispa de esperanza: dos cannabinoides naturales y no psicoactivos, el cannabidiol (CBD) y el cannabigerol (CBG), pueden mejorar de forma significativa los signos de hígado graso en ratones obesos.

Modelo de hígado graso (AdobeStock)
Modelo de hígado graso (AdobeStock)

Una batería extra para el hígado dañado

En el estudio, ratones obesos alimentados durante 14 semanas con dieta rica en grasas desarrollaron un cuadro típico de hígado graso y alteraciones metabólicas. A continuación, recibieron tratamiento diario con CBD, CBG o un placebo durante un mes. Los resultados fueron claros: ambos cannabinoides mejoraron la sensibilidad a la insulina, un parámetro clave en la salud metabólica, y redujeron de forma notable la cantidad de grasa acumulada en el hígado y los niveles de colesterol malo (LDL) en sangre. El efecto fue incluso más marcado en el caso del CBG.

Pero lo realmente novedoso es que ni el gasto energético ni la actividad física de los animales cambiaron: la mejora no se debía a comer menos o a moverse más. Tampoco se observó un aumento directo de la quema de grasas por vías habituales. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? El análisis de los tejidos hepáticos mediante técnicas de metabolómica y lipidómica (que permiten ver miles de metabolitos y lípidos al detalle) reveló que tanto el CBD como el CBG activaban el sistema de fosfocreatina, una suerte de batería celular que almacena energía rápida.

Normalmente, este sistema es esencial en músculos y cerebro, pero poco relevante en el hígado sano. Sin embargo, en el hígado dañado, el “empujón” de estas moléculas parece restablecer el equilibrio energético, permitiendo a las células hepáticas enfrentarse mejor al estrés metabólico y evitar el exceso de acumulación de grasas. Además, los cannabinoides restauraron los niveles y la función de los lisosomas, estructuras responsables de “comerse” y reciclar compuestos dañinos o innecesarios.

En concreto, aumentaron los niveles de ciertas grasas llamadas LBPAs (ácidos lisobisfosfatídicos), cruciales para que los lisosomas puedan procesar y eliminar el exceso de lípidos. Esto se tradujo en una mayor capacidad para descomponer grasas complejas y reducir la toxicidad celular, otro papel clave en la reversión del daño hepático observado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que regula el uso de fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal en casos donde los tratamientos convencionales no son eficaces. (Fuente: La Moncloa)

Aunque un detalle interesante, a tener en cuenta en futuras investigaciones, es que el CBG no tuvo efecto si los ratones eran sometidos a una dieta deficiente en colina, un nutriente esencial para formar los fosfolípidos. Esto refuerza la idea de que su mecanismo protector depende directamente de la capacidad del hígado para fabricar estos componentes de membrana.

¿Tendrán efectos secundarios negativos?

Otra cuestión que debía ser analizada eran los efectos que derivaban del clásico sistema endocannabinoide (los receptores que responden a los componentes de la marihuana). Al parecer, los autores han demostrado que ni el CBD ni el CBG alteraron los niveles de endocannabinoides ni la expresión de sus genes, sugiriendo vías alternativas y novedosas de acción.

Aunque estos resultados provienen de modelos animales, y faltan pasos claros antes de llegar a la aplicación clínica, el hallazgo abre una nueva vía de tratamiento basada en reforzar los mecanismos energéticos y de reciclaje del hígado, más allá de simplemente “quemar” reservas de grasa. El CBD y el CBG, por su perfil no psicoactivo y buena tolerancia, se perfilan como candidatos prometedores para estudios en humanos. Sin embargo, la dosis, la vía de administración y la duración óptima están aún por determinar.

Temas Relacionados

Hígado grasoCannabisEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedades y MedicamentosEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Termina el juicio de Marius Borg, el más mediático de la historia reciente de Noruega: lo consideran culpable de 40 delitos a la espera de sentencia

Tras las múltiples sesiones en el Tribunal de Oslo, la Fiscalía pide siete años y siete meses de cárcel, aunque el hijo de Mette-Marit recibirá su sentencia aproximadamente en mayo

Termina el juicio de Marius

Francisco Vizcaíno, doctor: “Deja de usar crema hidratante si tienes una piel sensible y con rojeces. Puede estar empeorándolo”

Es especialista da las claves para localizar el problema y tomar medidas

Francisco Vizcaíno, doctor: “Deja de

La fábrica de motores de Barajas que AENA tenía olvidada como almacén: el Estado declara Bien de Interés Cultural la obra del arquitecto De la Sota

EL complejo se levanta sobre una nave principal de más de 100 metros de longitud en “delicado estado de conservación”

La fábrica de motores de

Las multas más raras que te puede poner la DGT: de morderte las uñas a darte un beso con el copiloto

La normativa de tráfico permite sancionar conductas cotidianas al volante si comprometen la seguridad, con multas que pueden alcanzar los 600 euros y la retirada de puntos

Las multas más raras que

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Según las nuevas perspectivas sobre el comercio mundial, Europa sería una de las áreas más vulnerables a una escalada del conflicto, especialmente si se produce un encarecimiento sostenido de la energía

La Organización Mundial del Comercio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las multas más raras que

Las multas más raras que te puede poner la DGT: de morderte las uñas a darte un beso con el copiloto

Todo lo que se sabe sobre Jimmy Gracey, el joven estadounidense que desapareció el martes en Bacelona tras salir de fiesta con sus amigos

El matrimonio alemán que encerró cuatro años a sus tres hijos en casa asegura que actuaron por su bien: “Aquí no hay ninguna casa de los horrores”

El Supremo investigará por quinta vez a Alvise Pérez por presuntas amenazas al alcalde de Algeciras

Un hombre contrata a un detective privado para encontrar la casa vacacional de su exmujer e hijas y luego se niega a pagar: la Justicia le obliga a abonar 6.050 euros

ECONOMÍA

La Organización Mundial del Comercio

La Organización Mundial del Comercio prevé un frenazo en el crecimiento de Europa de hasta un 1,2% si se prolonga el conflicto en Irán: “Las exportaciones podrían disminuir”

Los sindicatos llevan a Glovo a la Audiencia Nacional por “ejecutar un ERE encubierto”: 30 despidos en los últimos 90 días

Qué significa que la declaración de la renta sea negativa y qué pasos seguir

Cómo beneficiarte de la bonificación fiscal en el IRPF para rentas de hasta 20.000 euros

El BCE cumple el guion y mantiene congelados los tipos de interés ante la sombra del conflicto en Oriente Medio

DEPORTES

El cambio de normativa que

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo