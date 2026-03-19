Receta de bacalao rebozado en freidora de aire, una forma fácil, rápida y saludable de preparar este clásico

El bacalao rebozado, con una capa crujiente de delicioso pan rallado, queda genial cuando se cocina en la ‘airfryer’, consiguiendo un resultado ligero y nada aceitoso

Receta de bacalao rebozado (Freepik)
Receta de bacalao rebozado (Freepik)

El bacalao es uno de los pescados de referencia en la cocina española, uno de los más consumidos en España en parte gracias a su versatilidad culinaria, pero también por su impresionante perfil nutricional. Su intenso sabor se presenta acompañado de un excelente aporte de proteínas, también de ácidos grasos omega-3 y propiedades antioxidantes.

En lo gastronómico, hay miles de formas de disfrutarlo. Desde recetas tan nuestras como el bacalao a la riojana o la tortilla de bacalao hasta propuesta especiales llegadas de otros países como el portugués bacalhau à Brás. Otra de las formas más común de disfrutar de este pescado blanco es rebozándolo y friéndolo en aceite, un proceso que deja un resultado exquisito aunque algo elevado en grasas. Como alternativa, te proponemos este bacalao rebozado cocinado en la freidora de aire, un método fácil y eficiente que nos dará, además, un resultado super ligero.

Para prepararlo, optaremos por elegir lomos de bacalao fresco, que no tienen espina y presentan una textura muy jugosa. Los vamos a cortar en trozos del mismo tamaño o bien en tiras largas, para obtener un bocado muy crujiente. Rebozamos cada lomo con harina, luego con por huevo batido y para terminar, con pan rallado. Podemos optar por pan rallado corriente o usar panko con el que queda un rebozado más aireado.

Receta de bacalao rebozado en freidora de aire

El bacalao rebozado en freidora de aire consiste en lomos de bacalao desalado, pasados por huevo batido y pan rallado, hasta formar una costra exterior dorada y crujiente. El uso de la airfryer logra un acabado similar al tradicional pero con mucha menos grasa, manteniendo el pescado jugoso.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 400g de bacalao desalado (en lomos o filetes gruesos)
  • 2 huevos
  • 70 g de pan rallado
  • 20 ml de aceite de oliva virgen extra (en spray o pincelado)
  • Sal (si el bacalao lo requiere)
  • Pimienta negra al gusto
  • Perejil fresco picado (opcional)
  • Limón (opcional, para servir)

Cómo hacer bacalao rebozado en freidora de aire, paso a paso

  1. Seca muy bien el bacalao con papel de cocina para garantizar un rebozado crujiente.
  2. Corta los lomos en piezas de tamaño similar.
  3. Salpimienta ligeramente si hace falta.
  4. Bate los huevos en un plato hondo.
  5. Mezcla el pan rallado con el perejil picado en otro plato.
  6. Precalienta la freidora de aire a 200°C durante 3 minutos.
  7. Pasa cada trozo de bacalao primero por huevo batido y luego por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.
  8. Coloca los trozos en la cesta de la airfryer, separados entre sí.
  9. Pulveriza o pincela con aceite de oliva por ambos lados.
  10. Cocina 7 minutos a 200°C, da la vuelta y cocina 7-8 minutos más, hasta que estén dorados.
  11. Sirve caliente, con unas gotas de limón si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2-3 personas (unas 6 porciones tipo tapa).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180-210 kcal
  • Proteína: 18g
  • Grasas: 6g
  • Hidratos: 13g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Para recalentarlo, utiliza la airfryer unos 2-3 minutos. No es recomendable congelar el rebozado ya cocinado.

