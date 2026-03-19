Estos son los errores más comunes al llamar al 112, según expertos

Una operadora en una centralita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando hay una situación de emergencia, se debe llamar al 112. Es así desde 1991, cuando la Unión Europea lo adoptó como número único de emergencias para todo el bloque. Como tal, puede utilizarse desde cualquier país de los 27 para solicitar asistencia y movilizar a servicios sanitarios, bomberos y fuerzas de seguridad; a uno, al otro, o a los tres, dependiendo de las necesidades de asistencia.

No solo lo utilizan los 27 de la UE: en Europa continental también es el teléfono de emergencias para Albania, Andorra, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Rusia, San Marino, Serbia, Suiza, Ucrania y el Vaticano. También se utiliza fuera de Europa, en países como Colombia o Sudáfrica; y en Costa Rica o Australia coexiste con otros números de asistencia.

Los errores más comunes al llamar al 112

Cuando hay una situación de emergencia, se debe llamar al 112. Conecta uno inmediatamente así con un Centro de Atención de Emergencias que gestionará la llamada y derivará la información sobre la situación a los servicios de asistencia pertinentes. Es importante, debido a esto, que una llamada a centralita sea rápida y eficaz: un error en la comunicación puede retrasar la llegada de la asistencia, confundir a los equipos de respuesta y dificultar la coordinación de recursos, lo cual se traduce, en suma, en una potencial reducción drástica de las probabilidades de supervivencia.

De acuerdo con expertos de Salvavidas, es habitual que, cuando uno llama a centralita, los operadores del 112 no se limiten a coordinar el envío de una ambulancia, sino que también proporcionen instrucciones: si, por ejemplo, se llama porque alguien está sufriendo una parada cardíaca, los operadores suelen dar indicaciones para la reanimación cardiopulmonar (RCP) de la víctima, así como la ubicación de desfibriladores cercanos, uniendo así la actuación ciudadana inmediata con la respuesta profesional. Una reacción adecuada puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

Pedro Ruiz, portavoz de ASEM112, ha recordado que, pese a que la situación de la borrasca Kristin ha mejorado en la Comunidad de Madrid, es importante mantener la precaución en las carreteras. (Emergencias Comunidad de Madrid)

Uno de los errores más comunes es no ser del todo preciso con la ubicación exacta. De no conocer la dirección concreta, un punto de referencia puede ser útil, pero idealmente se deberían proporcionar los datos relativos a la calle y número, un cruce o incluso el nombre del edificio.

También es importante mantenerse en llamada hasta que el operador indique lo contrario o hasta la llegada de los servicios de emergencia. Mantener la calma al hablar para una mejor comprensión del operador es igualmente importante; y seguir cualquier instrucción del operador puede ser crucial.

Del mismo modo, debe conocerse el estado real de la víctima - es decir, si respira o no, si tiene pulso, si está consciente - e informar sobre cualquier riesgo adicional que pueda dificultar la actuación de los servicios, como las condiciones de tráfico o la presencia de fuego, humo o sustancias químicas.

Así pues, para que una llamada al 112 sea eficiente y útil para mejorar las posibilidades de supervivencia o de resolución de la emergencia: debe hablarse con calma y despacio, indicar la dirección exacta, explicar al detalle lo que ha ocurrido y el número y estado de las víctimas, avisar de posibles riesgos, poner el teléfono en manos libres si es necesario actuar, y permanecer en línea hasta que el operador indique lo contrario.