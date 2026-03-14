España

El accidente de un camión con sustancias químicas peligrosas obliga a confinar dos pueblos de Soria: el vehículo ha ardido

La situación ha obligado a la Junta de Castilla y León a activar el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas

Guardar
Montuenga de Soria, uno de
Montuenga de Soria, uno de los municipios confinados tras el accidente del camión que transportaba sustancias químicas peligrosas. (Ayuntamiento de Arcos de Jalón)

En torno a las 00.15 horas de la madrugada de este sábado, un turismo y un camión que transportaba sustancias químicas peligrosas han chocado en el kilómetro 172 de la A-2 (Autovía del Nordeste), en las inmediaciones de Arcos de Jalón (Soria).

En el accidente, a raíz del que se ha producido el incendio del camión en su totalidad, ha resultado herido de gravedad el conductor del turismo, mientras que el del camión ha sufrido heridas de carácter leve, según han informado fuentes de Emergencias 112 Castilla y León.

Tras el choque y ante la peligrosidad de la mercancía que se transportaba —de distintos niveles: claves 3, 5, 8 y 9), la Junta de Castilla y León ha activado a las 03.20 horas el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas, por lo que se ha procedido al aislamiento preventivo de dos municipios cercanos al lugar del siniestro.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaSoriaCastilla y LeónAccidentes Tráfico EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El plan de la Generalitat de Cataluña para evitar que se propague la peste porcina africana: matar 12.000 jabalíes

La detección de la enfermedad en el término municipal de Barcelona ha obligado al cierre total del Parque Natural de Collserola

El plan de la Generalitat

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 14 marzo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará de Madrid Economic Forum 2026

El Presidente encabezará el evento de corte ultraliberal dominado por la agenta antiwoke. No tendrá reuniones con referentes del gobierno local

Milei inicia su actividad oficial

Muere un hombre de 102 años al incendiarse una vivienda en San Antón, Murcia

El siniestro se registró poco después de las ocho de la noche de este viernes en un ático de la calle Las Palmas

Muere un hombre de 102

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: los dos hermanos detenidos por el asesinato pasan este sábado a disposición judicial

La Guardia Civil mantiene la investigación bajo secreto de sumario

Última hora de la muerte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Milei inicia su actividad oficial

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará de Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

ECONOMÍA

Una empresa despide a un

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

Las fugas de metano del principal proveedor de gas de España ponen en peligro la continuidad del suministro nacional

DEPORTES

De la cartera a la

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición