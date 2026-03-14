El accidente de un camión con sustancias químicas peligrosas obliga a confinar dos pueblos de Soria: el vehículo ha ardido

Montuenga de Soria, uno de los municipios confinados tras el accidente del camión que transportaba sustancias químicas peligrosas. (Ayuntamiento de Arcos de Jalón)

En torno a las 00.15 horas de la madrugada de este sábado, un turismo y un camión que transportaba sustancias químicas peligrosas han chocado en el kilómetro 172 de la A-2 (Autovía del Nordeste), en las inmediaciones de Arcos de Jalón (Soria).

En el accidente, a raíz del que se ha producido el incendio del camión en su totalidad, ha resultado herido de gravedad el conductor del turismo, mientras que el del camión ha sufrido heridas de carácter leve, según han informado fuentes de Emergencias 112 Castilla y León.

Tras el choque y ante la peligrosidad de la mercancía que se transportaba —de distintos niveles: claves 3, 5, 8 y 9), la Junta de Castilla y León ha activado a las 03.20 horas el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas, por lo que se ha procedido al aislamiento preventivo de dos municipios cercanos al lugar del siniestro.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE