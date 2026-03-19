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El descubrimiento de la molécula que fortalece los huesos abre la puerta a una futura terapia contra la osteoporosis

La osteoporosis ocurre cuando la creación de hueso nuevo no logra compensar la pérdida del hueso viejo

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Una persona con osteoporosis (Freepik).
Una persona con osteoporosis (Freepik).

El hallazgo de un mecanismo molecular con la capacidad de aumentar la fortaleza ósea abre nuevas vías para el tratamiento de afecciones de los huesos como la osteoporosis. Así lo ha revelado una investigación de la Universidad de Leipzig (Alemania) y la Universidad de Shandong (China) tras observar el papel que juega el receptor celular GPR133 en el desarrollo y la regeneración del tejido óseo, al actuar sobre las células osteoblastos responsables de su formación.

El estudio ha sido publicado en Signal Transduction and Targeted Therapy de la revista Nature y ha demostrado que la ausencia del gen GPR133 provoca en ratones la aparición de huesos especialmente frágiles, una condición análoga a la osteoporosis en seres humanos. En cambio, la activación de este receptor ha logrado mejoras notables: la masa y la resistencia ósea de los animales han aumentado de manera significativa en todas las pruebas, tanto en ejemplares sanos como en aquellos que presentaban osteoporosis.

Este resultado se ha obtenido tras administrar AP503, una sustancia capaz de estimular la actividad del receptor GPR133 y promover la generación de un hueso nuevo. Este gen presentaba ya una vinculación con la densidad ósea, lo que motivó al equipo a profundizar en las características de su proteína asociada.

En los experimentos llevados a cabo por los equipos se ha comprobado que, al emplear AP503 para activar el receptor en ratones, la actividad de los osteoblastos se incrementa. La combinación del tratamiento químico con la práctica de ejercicio ha potenciado aún más el refuerzo de la estructura ósea.

Ines Liebscher, bioquímica de la Universidad de Leipzig, ha señalado en la presentación de los datos que el uso de AP503 “ha permitido aumentar de manera significativa la fuerza ósea tanto en ratones sanos como en aquellos con osteoporosis”, según declaraciones recogida por ScienceAlert. Los resultados, aunque obtenidos en un modelo animal, sugieren que los procesos biológicos subyacentes podrían ser equiparables a los que operan en humanos.

3 millones de personas en España sufren de osteoporosis

La osteoporosis ocurre cuando la creación de hueso nuevo no logra compensar la pérdida del hueso viejo, lo que provoca una disminución en la densidad y calidad ósea. Esta condición suele desarrollarse de forma silenciosa durante años, sin presentar síntomas evidentes hasta que se produce una fractura, comúnmente en la cadera, la muñeca o la columna vertebral. En España, cerca de 3 millones de personas la sufren, según datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER).

Episodio: Los huesos y el calcio.

Entre los factores de riesgo se incluyen el envejecimiento, la disminución de hormonas como el estrógeno, una dieta baja en calcio, la falta de actividad física y ciertos hábitos como el consumo de tabaco o alcohol. La Clínica Mayo destaca la importancia de la prevención mediante una alimentación adecuada, ejercicio regular y, en algunos casos, tratamiento médico para fortalecer los huesos y reducir el riesgo de fracturas.

En la actualidad, se trata de una enfermedad ósea que afecta a millones de personas en todo el mundo. No existe una cura definitiva, pues los tratamientos aprobados solo logran frenar su avance. A estos fármacos se asocian efectos secundarios relevantes, como el aumento del riesgo de otras patologías, o bien ven reducida su eficacia con el paso del tiempo.

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