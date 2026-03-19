Cuatro de cada cinco personas que adquieren la nacionalidad española desde el extranjero no han nacido en España

Una pasajera consulta un panel de salidas de vuelos en la zona de facturación de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 1 de agosto de 2023, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Los españoles por el mundo se multiplican. El número de personas con nacionalidad española que viven en el extranjero asciende a 3.202.002 personas, un 5,1% más respecto a los datos a 1 de enero de 2025, según los datos del Padrón de la Población Española Residente en el Extranjero (PERE) que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra incluye a los españoles que se van de España, pero la mayoría son extranjeros que tal vez no han pisado territorio nacional, pero han adquirido la nacionalidad por otras vías. De hecho, cuatro de cada cinco nuevas inscripciones al padrón correspondieron a personas nacidas en otros países.

En términos absolutos, el 73,1% (2.341.045 personas) de los españoles que residían en el extranjero a 1 de enero de 2026 nacieron fuera de España. Y el 60,7% (1.943.347), en su actual país de residencia.

Argentina, México y Estados Unidos, los que registran más inscripciones

A fecha de inicio de 2026, Argentina, México y Estados Unidos han sido los países que han experimentado el mayor crecimiento de residentes con ciudadanía española. El incremento anual (156.036 personas) sitúa a América con 1.921.306 residentes a la cabeza de la lista. Le sigue Europa con 1.164.394 y el resto del mundo tiene cifras más bajas. África (33.699), Asia (54.959) y Oceanía (27.644) mantienen cifras comparativamente bajas, aunque tanto Asia como África han experimentado los crecimientos relativos más elevados: 9,2% y 6,5%, respectivamente.

A lo largo de 2025, Argentina encabeza el listado de países con mayor crecimiento absoluto de españoles residentes, con 38.031 inscripciones nuevas, seguida por México (23.414), Estados Unidos (15.679), Francia (8.799) y Reino Unido (5.945).

En términos absolutos, Argentina alberga ya 543.971 personas de nacionalidad española a comienzo de 2026, por delante de Francia (329.548), Estados Unidos (236.394) y México (202.885).

Cerca de los 50 millones de habitantes

A España le queda poco para alcanzar los 50 millones de habitantes. Según la última Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025 y se ha situado en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026. Este incremento, que consolida la tendencia al alza de las últimas décadas, no es fruto de un inesperado repunte de la natalidad —que continúa su caída en picado—, sino de la migración.

Este último censo cuenta con un hito histórico: España supera por primera vez los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero. Durante los últimos tres meses del año, la cifra de extranjeros aumentó en 56.431 personas durante el trimestre, hasta sumar 7.243.561 residentes, mientras que la población de nacionalidad española creció en 25.089 personas (hasta los 42.327.164 habitantes).

En concreto, son 10.004.581 las personas que viven en España y han nacido en otro país. Entre ellos, los hay que han adquirido la nacionalidad (2.761.029) y los que no (7.243.561). Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el cuarto trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.600 llegadas a España en ese último periodo), la venezolana (27.000) y la marroquí (22.000).