España está cada vez más cerca de los 50 millones de habitantes: el número de nacidos en el extranjero ya supera los 10 millones

Decenas de personas caminan por el centro de la ciudad, a 5 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

El crecimiento demográfico sostenido que experimenta España desde hace años ha alcanzado una nueva cifra récord: a 1 de enero de 2026, el número de habitantes se sitúa en 49.570.725, cada vez más cerca de los 50 millones.

Según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta Continua de Población (ECP), durante el cuarto trimestre de 2025 el incremento ha sido de 81.520 personas (la población en España en octubre del año pasado era de 49.489.205 habitantes). En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado ha sido de 442.428 personas.

Colombiana, venezolana y marroquí: las principales nacionalidades de los inmigrantes

Este incremento no se debe a un aumento en la natalidad, que sigue reduciéndose (de hecho, con respecto al trimestre anterior, la variación es de -0,05 %). Lo que sí ha crecido es la cifra de personas nacidas en el extranjeros, que ha alcanzado por primera vez los 10 millones (10.0004.581 personas).

De hecho, esta ha sido mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. A nivel trimestral, el aumento ha sido de 100.216 personas nacidas en el extranjero, una variación del 1,01 % con respecto al tercer trimestre de 2025.

Por su parte, el número de extranjeros en España ha aumentado en 56.431 personas durante el último trimestre, una variación del 0,79 % con respecto al anterior (en total son 7.243.561); la población de nacionalidad española ha crecido en 25.089 personas (un aumento del 0,06 % en cuanto a la variación trimestral).

Evolución de la población en España en el cuarto trimestre de 2025. (INE)

Las principales nacionalidades de los inmigrantes han sido la colombiana, la venezolana y la marroquí: 36.600 llegadas de colombianos a España, 27.000 de venezolanos y 22.000 de marroquíes. El resto de la lista de compone de españoles (18.500), peruanos (15.800), italianos (8.400), ucranianos (6.800), brasileños (6.300), hondureños (6.300) y argelinos (6.200).

Con respecto a las nacionalidades más numerosas de los emigrantes, en el cuarto trimestre de 2025 estas fueron la marroquí (13.000 salidas), la colombiana (12.500) y la española (7.900), seguidas de la peruana (5.600), la venezolana (5.400), la rumana (5.000), la china (3.100), la ucraniana (3.000), la italiana (3.000) y la hondureña (2.800).

Las comunidades autónomas que más crecen

El número de los hogares también ha experimentado un crecimiento sostenido, situándose a 1 de enero de 2026 en 19.746.683, con un aumento de 46.332 durante el cuarto trimestre de 2025. La variación anual ha sido de un 1,16 %.

Por comunidades autónomas, la mayoría han crecido en cuanto a población. Las que han aumentado más significativamente son la Comunidad Valenciana (0,34 %), Castilla-La Mancha (0,27 %) y la Comunidad de Madrid (0,24 %). Cataluña (0,23 %) y Ceuta (0,23 %) también se sitúan por encima de la media nacional.

Las comunidades que menos han crecido en población han sido las islas Canarias (0,02 %), La Rioja (0,05 %), la Comunidad Foral de Navarra (0,05 %) y Extremadura (0,05 %). Además, las islas Baleares y Melilla han sido los únicos territorios que han experimentado un descenso: -0,07 % y 0,26 % respectivamente.