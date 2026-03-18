Una cubana en España dice por qué se marcha a Alemania: “Si ves esto como la tierra prometida, déjame contarte esto desde el cariño”

Un avión de Iberia despegando. (Europa Press)

Mudarse a otro país en busca de una vida mejor es una decisión que, en muchos casos, está cargada de expectativas, ilusiones y también incertidumbre. España suele aparecer como uno de los destinos más atractivos para miles de personas de Latinoamérica, tanto por el idioma como por la cultura y la cercanía social.

Sin embargo, no todas las experiencias migratorias son iguales. Una creadora de contenido cubana ha compartido su testimonio tras vivir varios años en el país y haber decidido marcharse a Alemania, lanzando una reflexión que ha generado debate sobre lo que realmente implica construir una vida en el extranjero y las expectativas frente a la realidad migratoria.

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En su relato, explica que vivió durante siete años en España antes de tomar la decisión de emigrar de nuevo. Su mensaje está dirigido especialmente a personas de Latinoamérica que ven el país como una especie de meta ideal. Desde su experiencia, insiste en que, aunque España tiene muchas ventajas, también presenta dificultades importantes que a menudo no se cuentan con la misma intensidad en redes sociales o en conversaciones informales.

Uno de los principales problemas que menciona es el acceso a la vivienda en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia. Según explica, resulta muy complicado vivir solo con un salario medio, lo que obliga a muchas personas a compartir piso. Esta situación no es puntual, sino bastante habitual, especialmente entre quienes acaban de llegar o tienen empleos con ingresos limitados. El coste de una habitación puede situarse entre 450 y 650 euros, lo que supone un porcentaje elevado del sueldo.

Además del precio, también destaca las exigencias que imponen muchos propietarios o agencias inmobiliarias. No basta con tener el dinero necesario: en muchos casos se solicitan contratos de trabajo estables, nóminas, avales o incluso garantías adicionales. Este conjunto de requisitos puede convertirse en una barrera de entrada para quienes aún están en proceso de asentarse en el país.

En esta entrevista, Javier Gil explora las causas y consecuencias de la crisis de la vivienda en España. Desde el 'rentismo' que expulsa a familias para aumentar beneficios, hasta las posibles soluciones que pasan por reordenar el mercado.

Sensación de estancamiento económico

En cuanto a los ingresos, la creadora señala que muchos trabajos ofrecen salarios que oscilan entre los 1.100 y 1.300 euros mensuales. Con estos niveles salariales, cubrir gastos básicos como alquiler, transporte, alimentación y otros costes diarios puede resultar complicado, especialmente en las grandes ciudades. Esta situación genera una sensación de estancamiento económico que, en algunos casos, lleva a replantearse el proyecto migratorio.

Otro aspecto que aborda es la dificultad de emprender. Según su experiencia, iniciar un negocio en España puede ser un proceso complejo debido a la carga burocrática y fiscal. Habla de trámites largos, requisitos legales exigentes y una presión impositiva que puede resultar elevada para quienes empiezan desde cero. Este entorno puede desanimar a personas con mentalidad emprendedora que buscan desarrollar sus propios proyectos en el país.

La decisión de marcharse a Alemania responde, en su caso, a la búsqueda de nuevas oportunidades y condiciones diferentes. Aunque no idealiza su nuevo destino, sí plantea que cada país tiene sus ventajas y desventajas, y que es importante analizar bien cada contexto antes de tomar una decisión. Su mensaje no pretende desincentivar la emigración a España, sino aportar una visión más completa y realista basada en su propia experiencia.

También hace hincapié en la importancia de informarse antes de dar el paso. Muchas personas toman decisiones basadas en expectativas poco ajustadas a la realidad, lo que puede generar frustración al enfrentarse a dificultades no previstas. Por eso, insiste en que es fundamental conocer tanto los aspectos positivos como los negativos de cualquier destino migratorio.