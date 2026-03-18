Un descendiente de sefardíes obtiene la nacionalidad española tras denegársela: prueba su vinculación con España

Pasaporte español sobre un mapa. / Imagen de recurso

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el derecho de un descendiente de sefardíes a obtener la nacionalidad española tras revocar un fallo previo que se lo había negado. La decisión judicial confirma la eficacia de las pruebas presentadas para acreditar tanto el origen sefardí como la especial vinculación con España del solicitante.

El caso ha marcado un precedente relevante al dejar claro que la valoración conjunta de los documentos, y no la acumulación de todos los posibles, es suficiente para respaldar la solicitud. El tribunal ha validado certificados de comunidades judías, informes genealógicos y actas notariales, enfatizando que no se requiere una línea genealógica directa hasta los judíos expulsados en 1492 para justificar el linaje y conceder así la nacionalidad española.

La resolución especifica que un descendiente de sefardí debe aportar dos pruebas fundamentales: demostrar la condición de sefardí originario y evidenciar una especial vinculación con España. Los documentos principales incluyen certificados de comunidades judías reconocidas, informes genealógicos, pruebas de idioma español y conocimientos constitucionales del Instituto Cervantes, así como todo el conjunto documental debidamente legalizado y apostillado.

Cuáles son los requisitos para obtener la nacionalidad española si eres descendiente de sefardíes

El procedimiento para solicitar la nacionalidad comienza ante notario, quien evalúa la validez de la documentación aportada y levanta un acta de notoriedad si se cumplen los requisitos. Entre los elementos más valorados se encuentran los certificados emitidos por la Federación de Comunidades Judías de España o, en su defecto, los de la comunidad judía de residencia que acrediten su constitución legal.

La ley permite el uso de partidas de nacimiento, certificados matrimoniales conforme al rito castellano, y análisis motivados de apellidos, además de otros documentos que puedan respaldar el origen sefardí. También exige la superación del examen DELE (nivel A2 o superior) y la aprobación de la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales, ambas gestionadas por el Instituto Cervantes.

La decisión judicial subraya la importancia de que toda la documentación esté legalizada, traducida de forma jurada y apostillada si procede. Mientras que el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España, por su reconocimiento oficial, tiene un peso específico en el proceso.

La importancia del acta notarial en el proceso de nacionalización

La Audiencia Provincial ha precisado que el criterio del notario, reflejado en el acta de notoriedad, no es vinculante para la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Esta última mantiene la facultad exclusiva para valorar la concurrencia de los requisitos legales, aunque el acta notarial sí acredita hechos documentales y la comparecencia del solicitante.

El tribunal ha corregido la interpretación de la administración, que había considerado insuficiente el informe de apellidos del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León por no trazar una genealogía directa. Según la sentencia, la ley no exige tal rigor genealógico, y reconoce oficialmente la competencia del centro emisor del informe, siempre que la documentación esté adecuadamente legalizada. La aportación de este tipo de informe constituye un medio válido para justificar la pertenencia al linaje sefardí, dentro de una valoración global de las pruebas.

Quién debe pagar los costes tras recurrir el fallo del tribunal

En lo relativo a los gastos del proceso, la sentencia establece que no habrá imposición de costas en la apelación, aunque sí obliga a la parte demandada a pagar las costas de la primera instancia. Contra la resolución no cabe recurso ordinario, aunque sí se permite la interposición de un recurso de casación en los términos y plazos previstos en la legislación vigente.

Presentaban en nombre de ciudadanos extranjeros solicitudes de nacionalidad española, trámite por el que cobraban de 6.000 a 8.000 euros por persona (Policía Nacional)

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid refuerza la vía legal para los descendientes de sefardíes que cumplen con los requisitos documentales y demuestra la flexibilidad interpretativa que debe guiar la aplicación de la Ley 12/2015, limitando el margen de la administración para imponer criterios más restrictivos que los previstos en la norma.