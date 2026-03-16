Avance semanal de La Promesa del 16 al 20 de marzo: la mentira de Leocadia y el refugio de Julieta

La Promesa: Leocadia mintió a Cristóbal respecto a Ángela. (RTVE)

La calma vuelve a ser un espejismo en el palacio de La Promesa. La ficción diaria de RTVE encara una nueva semana de capítulos —del 16 al 20 de marzo— con varias tramas a punto de estallar. Tras el regreso de Manuel al palacio y su reencuentro con Julieta, las miradas entre ambos dejan entrever que su historia aún no está cerrada. Sin embargo, la situación se complica cada vez más por el creciente enfrentamiento entre Manuel y Ciro.

Mientras tanto, en la zona de servicio, el ambiente sigue marcado por la muerte de Ana. Santos atraviesa uno de los momentos más duros de su vida, aunque ahora contará con el apoyo de su padre, Ricardo, que ha regresado inesperadamente al palacio. A partir de aquí, las historias de los distintos personajes empezarán a entrelazarse con nuevas revelaciones, secretos familiares y decisiones que podrían cambiarlo todo.

Capítulo 794 – Lunes, 16 de marzo

El inicio de la semana trae momentos especialmente tensos en el balneario. Curro sufre una humillación pública por parte del barón de Bermejo, quien lo desprecia por su condición de bastardo. Aun así, el joven logra convencerlo para mantener una reunión que podría resultar decisiva.

En paralelo, en la zona de servicio, Ricardo y Santos se encargan de dar sepultura a Ana en un momento cargado de emoción. Pía se ofrece a acompañarlos, pero el antiguo mayordomo rechaza su gesto con frialdad. Mientras tanto, Carlo decide pedir ayuda a Manuel a espaldas de María, y el joven marqués le entrega un sobre que despierta sospechas.

La tensión también se instala entre Manuel y Ciro, cuya rivalidad por Julieta vuelve a provocar un fuerte enfrentamiento. Además, Leocadia encara a Cristóbal tras descubrir su beso con Teresa, aunque él asegura que su supuesto romance forma parte de una estrategia para proteger a Ángela.

Capítulo 795 – Martes, 17 de marzo

Las dudas de Ángela crecen cuando el barón de Bermejo le revela que conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal en casa de un amigo común. Esta información alimenta las sospechas de la joven, que no duda en enfrentarse directamente a su madre a su regreso al palacio.

En la zona de servicio, Teresa decide acabar de una vez con los rumores y confiesa a todos que Marcelo no es su marido, sino su hermano. Por otro lado, Santos comparte con Petra su dolor por el escaso apoyo recibido en el entierro de su madre.

La Promesa: Carlo confiesa haber aceptado el dinero de Manuel. (RTVE)

Mientras tanto, Martina regresa profundamente decepcionada después de que la presidenta del Patronato ridiculice su proyecto del refugio. Como si fuera poco, Curro recibe una carta de la Casa Real confirmando la recepción de una solicitud para recuperar su título… una petición que él asegura no haber enviado.

Capítulo 796 – Miércoles, 18 de marzo

El misterio sobre la solicitud del título se resuelve cuando Manuel revela que fue él quien envió la petición a la Casa Real para restituir a Curro como barón de Linaja. Lo hizo, además, firmando con su propio nombre para evitar comprometer al joven.

La Promesa: Julieta se postula como ayudante de Manuel. (RTVE)

En otra trama, María Fernández enfrenta a Carlo después de que Santos la alertara sobre el dinero que recibió de Manuel. Finalmente, Carlo confiesa que aceptó la ayuda económica. Paralelamente, Ángela encara a Leocadia sobre la verdadera relación con Cristóbal, pero la discusión se descontrola hasta el punto de que su madre termina abofeteándola.

Por su parte, Martina intenta rehacerse del fracaso de su propuesta del refugio y decide replantear su presentación con un enfoque mucho más técnico.

Capítulo 797 – Jueves, 19 de marzo

Las tensiones familiares continúan creciendo. Leocadia acusa a Teresa de adulterio tras descubrir su beso con Cristóbal, aunque el ama de llaves insiste en que no está casada y que Marcelo es en realidad su hermano.

Al mismo tiempo, Curro revela a Ángela que fue Manuel quien envió la solicitud para recuperar su título. Esta noticia provoca la furia de Lorenzo, especialmente después de descubrir que el joven falsificó una carta para la timba organizada en palacio.

La Promesa: La familia Luján solo tiene reproches para el proyecto de Martina. (RTVE)

En medio de todo este caos, Julieta toma una decisión que podría cambiar su futuro: se ofrece a trabajar con Manuel como ayudante para llevar las cuentas de su empresa. Y cuando Ricardo estaba a punto de abandonar definitivamente el palacio, Manuel le hace una inesperada propuesta: convertirse en su ayuda de cámara.

Capítulo 798 – Viernes, 20 de marzo

El cierre de la semana promete ser explosivo. Leocadia reprocha a Alonso no haberle contado lo de la solicitud del título de Curro, temiendo que un posible fracaso pueda afectar también a Ángela.

La relación entre Julieta y Manuel también genera nuevas fricciones, especialmente cuando Ciro lo confronta por haberla contratado. Sin embargo, Manuel defiende su decisión y la independencia de la joven.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Mientras tanto, las tensiones entre María Fernández y Carlo aumentan cuando él confiesa que ya ha gastado el dinero que recibió de Manuel para comprar medicinas para su hermano.

La semana culmina con una cena familiar cargada de reproches y acusaciones cruzadas. En medio de ese ambiente explosivo, Leocadia termina soltando una revelación que podría cambiarlo todo: durante años ha mentido y Cristóbal no es el padre de Ángela. Una confesión que promete tener consecuencias imprevisibles en los próximos capítulos.