La Aemet activa las alertas en Canarias por la borrasca Therese que trae lluvias abundantes, vientos fuertes, mal estado de la mar y nevadas en las cumbres

Nubes bajas por la borrasca 'Óscar', a 6 de junio de 2023, en La Palma. (Europa Press)

La borrasca Therese ya empieza a descargar su fuerza en Canarias, aunque irá a más durante las próximas jornadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que deje a su paso “lluvias abundantes, vientos muy fuertes, mal estado de la mar y nevadas en las cumbres”. El resto del país no se va a librar de esta decimonovena borrasca de “gran impacto”. A partir del viernes, se dejará notar en el suroeste de la península, aunque su influencia será menor.

Este miércoles, un frente asociado a la Therese dejará cielos nubosos y lluvias en Canarias, que podrán ser “localmente fuertes” en las islas más montañosas. Además, se esperan “rachas de viento muy fuertes y olas de más de cuatro o cinco metros en las islas occidentales”. Por ello, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, pide precaución por la posible caída de ramas, árboles y otros objetos. También recuerda que es peligroso acercarse a la costa en estas condiciones. Ante este escenario, la Aemet ha activado los avisos en nivel amarillo (riesgo bajo) por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento que podrán superar los 80 kilómetros por hora en El Hierro, La Palma, Tenerife y Gran Canaria.

Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 18 de marzo de 2026, en Canarias. (Aemet)

En la península será una jornada más tranquila, aunque en puntos de Extremadura y Andalucía occidental podría haber algún chubasco con tormenta, que también podría darse en el Pirineo catalán. · Temperaturas más bajas en general, aunque en puntos del Cantábrico y del Guadalquivir todavía se superarán los 25 grados, después de que el martes ya se superasen en estas zonas", apunta del Campo en un comunicado.

Qué tiempo traerá la borrasca Therese a Canarias y la península

El jueves, el viento se convertirá en el fenómeno más adverso en todo el archipiélago canario. “Las rachas podrán superar los 90 o 100 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas y expuestas a los vientos del suroeste”, ha asegurado del Campo al medio estatal, reiterando la persistencia del temporal marítimo “con olas de más de 4 o 5 metros y las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes”, lo que implica extremar la vigilancia, “porque podrían bajar los barrancos con mucha agua”. La situación comportará, además, nevadas en las cumbres a partir de 1.800 metros, “nevadas que podrán ser copiosas”.

Vista del Teide con nieve, a 15 de febrero de 2023, en Tenerife. (Europa Press)

En cuanto al alcance peninsular, la borrasca “también afectará de refilón al extremo suroeste peninsular y podría haber alguna tormenta en el oeste de Extremadura y de Andalucía”, ha afirmado del Campo en su comparecencia. Mientras los vientos húmedos en la fachada mediterránea dejarán “cielos nubosos y algunas lluvias débiles, especialmente en la Comunidad Valenciana”, las temperaturas mostrarán contrastes: descenso en Canarias, Baleares y el este peninsular, pero ascenso “por el oeste”. Del Campo ha precisado que “en Galicia será un día muy suave, con temperaturas que en A Coruña superarán los 22 grados y en Ourense los 26”.

De cara al viernes, se agravará la situación en Canarias, con “lluvias abundantes, generalizadas, acompañadas de tormenta y con posible granizo”, según señala del Campo. En el comunicado, ha resaltado que las precipitaciones serán “fuertes y los acumulados importantes en las islas occidentales, sobre todo en La Palma”. Además, seguirán las rachas de viento muy fuertes y el mal estado marítimo, aunque “subirán las temperaturas y con ellas también la cota de nieve”.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

En relación a la península, el portavoz ha anticipado “un aumento de la inestabilidad, con lluvias que se extenderán de oeste a este”, incidiendo especialmente en Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía occidental, mientras que en el oeste de Extremadura y en el oeste y sur de Andalucía las precipitaciones serán “más abundantes, localmente fuertes y persistentes”. Además, ha alertado de “rachas de viento muy fuertes también en el Estrecho”. La previsión incluye un descenso térmico en el centro y sur y un ascenso en el nordeste de la península.

Qué tiempo hará el fin de semana

Para el fin de semana, el escenario meteorológico continúa marcado por la incertidumbre “sobre las zonas más afectadas por las precipitaciones, por lo que habrá que estar atento a futuras actualizaciones”, pide el portavoz. Sobre la evolución de las temperaturas, ha adelantado que “no cambiarán en Canarias y subirán el fin de semana las diurnas en la península, mientras que bajarán las nocturnas, por lo que habrá una acusada diferencia entre el ambiente frío de primeras horas de la mañana y el ambiente más suave, templado a mediodía y por la tarde”.