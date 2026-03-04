España

Vox votará en contra de María Guardiola y descarta su abstención en una segunda votación: “Será un sí o un no, porque aquí no hay medias tintas”

La formación que lidera Óscar Fernández descarta la abstención y pide garantías de cumplimiento en lo que se acuerde

La candidata popular a la
La candidata popular a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Asamblea extremeña.- (EFE/ Jero Morales)

La investidura de María Guardiola comenzará con fumata negra en la primera votación en la Asamblea extremeña. Vox ha anunciado que su posición en contra de la candidata popular y actual presidenta en funciones porque, a día de hoy, el PP no ha ofrecido garantías de cumplimiento en las negociaciones que mantienen. “No venimos aquí para que usted venga a engañar a Vox. Venimos a evitar que incumplan su palabra con los extremeños”, ha señalado el líder de la formación ultra, Óscar Fernández.

En realidad la posición de Vox no ha pillado por sorpresa porque Vox llevaba anunciando de manera oficiosa su rechazo a Guardiola ante el bloqueo en las negociaciones, que desde hace unos días trascurren a través del teléfono rojo de Génova y Bambú. “Si usted quiere vamos a seguir hablando, como hemos empezado a hacerlo sin ruido desde hace unos días”, ha afirmado en su intervención.

Así, Fernández ha insistido en que no votará a favor hasta que no se acuerde “punto por punto, letra por letra” y cierra la puerta a una posible abstención en segunda votación, que sería suficiente dado que solo se necesitaría mayoría simple. “Esto será un sí o un no. Porque aquí no hay medias tintas. No hay blanco o negro”, ha apuntado Fernández.

El PSOE cierra la puerta a la abstención y ofrece pactos puntuales

El PSOE en Extremadura también ha descartado su apoyo o su abstención porque su formación “no es la muleta del PP, de la derecha y de la extrema derecha”, sino “la alternativa” a los gobiernos “fracasados” de éstos.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo para formar gobierno 'cuanto antes'.

“Aunque han intentado manosear esta cuestión, ni nos lo han pedido formalmente, ni tampoco hubiéramos accedido a la petición de abstención”, ha espetado al respecto la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez. El PSOE sí ha ofrecido a la candidata a la investidura una serie de “pactos” para la legislatura que permitan a la región “no retroceder en convivencia, igualdad y libertad” ni en derechos.

“Tal y como hiciera Guillermo Fernández Vara en el debate de investidura de 2023, le tendemos la mano para alcanzar un acuerdo que garantice y blinde derechos, para que ninguna presión de la extrema derecha, ni ningún cálculo político pueda mercadear o hacer retroceder a nuestra tierra en convivencia, igualdad y libertad”, ha sentenciado la portavoz socialista.

Noticia con información de agencias

