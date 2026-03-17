Los 6 primeros síntomas que alertan que sufrimos cáncer de colon, el más común en hombres y mujeres en España

Los casos de cáncer de colon han experimentado un aumento en jóvenes en los últimos años (AdobeStock)

El cáncer de colon es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes a nivel mundial. De hecho, en España es el más común considerando hombres y mujeres, pero también una de las que más posibilidades de curación ofrece cuando se detecta a tiempo. Sin embargo, uno de los principales problemas para su diagnóstico precoz es que, en sus primeras fases, puede no presentar señales evidentes.

Según los especialistas de la Clínica Mayo, muchas personas no experimentan síntomas en etapas iniciales, lo que retrasa la consulta médica y, en consecuencia, el tratamiento. A medida que el tumor crece o cambia de ubicación dentro del intestino grueso, comienzan a aparecer señales que, aunque pueden parecer leves o confundirse con otros trastornos digestivos, merecen atención.

Reconocer estos síntomas y actuar a tiempo puede marcar la diferencia. Aunque no todos ellos implican necesariamente cáncer, su persistencia debe ser motivo de consulta médica. Las pruebas de detección, como la colonoscopia, siguen siendo la herramienta más eficaz para identificar lesiones precancerosas o tumores en etapas tempranas.

Cambios en los hábitos intestinales

Uno de los indicios más frecuentes es la alteración del ritmo intestinal habitual, que puede manifestarse como episodios de diarrea, estreñimiento o una alternancia entre ambos. Aunque muchas personas experimentan estos cambios ocasionalmente por causas benignas, como la dieta o el estrés, cuando se vuelven persistentes o sin explicación clara, es importante consultar a un profesional.

Presencia de sangre en las heces

El sangrado rectal o la aparición de sangre en las heces es una señal de alerta clara. Puede presentarse como sangre roja brillante o como heces oscuras, casi negras. Aunque no siempre indica cáncer (ya que también puede deberse a hemorroides u otras afecciones), nunca debe ignorarse. La evaluación médica es fundamental para descartar causas graves.

Molestias abdominales persistentes

Dolores abdominales continuos, calambres, gases o sensación de hinchazón pueden ser otro síntoma temprano. Estas molestias suelen ser difusas y no siempre intensas, lo que lleva a muchas personas a restarles importancia. Sin embargo, cuando se prolongan en el tiempo o se intensifican, pueden estar relacionadas con la presencia de un tumor que altera el funcionamiento intestinal.

Episodio: Cáncer de colon.

Sensación de evacuación incompleta

Algunas personas experimentan la sensación de que el intestino no se vacía completamente después de ir al baño. Este síntoma puede ser frustrante y persistente, y en ocasiones se acompaña de la necesidad frecuente de defecar sin resultados satisfactorios. Este signo puede indicar que existe una obstrucción parcial en el colon.

Cansancio o debilidad constante

La fatiga inexplicable es otro síntoma que puede aparecer en fases iniciales. El sangrado interno, incluso si no es visible, puede provocar anemia, lo que se traduce en una sensación constante de debilidad o falta de energía. Este síntoma suele pasar desapercibido o atribuirse al ritmo de vida, pero puede ser una pista importante.

Pérdida de peso involuntaria

Perder peso sin haber cambiado la dieta o el nivel de actividad física es siempre motivo de atención. En el caso del cáncer de colon, este descenso puede deberse a que el organismo está utilizando más energía para combatir la enfermedad o a cambios en el metabolismo provocados por el tumor.