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Gabriela Guillén sufre un desmayo en ‘Supervivientes 2026’ y obliga a intervenir al equipo médico: “La situación me ha desbordado”

El equipo sanitario asistió a la concursante tras experimentar mareos, náuseas y pérdida de conocimiento en Playa Derrota

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Gabriela Guillén habla sobre su
Gabriela Guillén habla sobre su estado de salud en 'Supervivientes 2026' (Supervivientes)

El último programa de Supervivientes 2026 ha mostrado el grave episodio de salud que ha afectado a Gabriela Guillén en la isla. Al inicio de la gala Tierra de nadie, los espectadores han sido testigos de cómo la concursante perdía el conocimiento cuando apenas faltaban minutos para el arranque del espacio.

Este incidente ha obligado a parte del equipo médico del concurso a intervenir urgentemente en Playa Derrota, tras las alarmantes llamadas de sus compañeros y las imágenes del notable deterioro físico que experimentaba la participante.

Gabriela Guillén, tras advertir de un fuerte malestar con síntomas como mareos, náuseas y dolor abdominal, ha acabado desmayándose ante la mirada de sus compañeros. El personal sanitario del programa ha procedido a estabilizarla rápidamente, empleando técnicas de primeros auxilios, y más tarde la propia concursante ha declarado que le temblaban las piernas y que había alcanzado su límite físico.

El suceso se ha producido en un momento en el que los concursantes llevan dos semanas enfrentándose a condiciones extremas, y coincide con la reciente salida de Álex Ghita, primer abandonado de esta edición.

Recuperación y alivio

La atención médica a Gabriela Guillén ha sido necesaria tras experimentar un cuadro de náuseas, mareos y pérdida de conocimiento en Playa Derrota. La concursante ha explicado ante los sanitarios que sufría dificultades para acudir al baño y que la falta de alimento, sumada a la menstruación, ha contribuido a su desvanecimiento.

Varios compañeros han colaborado en su recuperación inmediata hasta la llegada de los médicos, trasladándola a una colchoneta y refrescándola con agua para paliar los efectos de un evidente desgaste físico. Durante la intervención, Guillén ha reconocido ante el equipo que la situación en Honduras le había sobrepasado y que en ese momento solo deseaba regresar a casa.

Gabriela Guillén durante su participación
Gabriela Guillén durante su participación en 'Supervivientes' (Telecinco)

Una vez estabilizada, la participante ha transmitido después un mensaje de tranquilidad tanto a su familia como a la audiencia. Guillén ha manifestado que ya se encontraba mejor y ha recalcado: “Estoy mejor, que mi familia no se preocupe, pero estuve mal. La situación en general me ha desbordado”. Ha insistido en que, pese al duro episodio, está lista para continuar su participación y afrontar las pruebas previstas.

Esta pronta recuperación ha sido resaltada en directo por el presentador Jon Aramendi y su compañera María Lamela en la retransmisión de Tierra de nadie, quienes han destacado el mérito de la modelo por reincorporarse inmediatamente a la dinámica del concurso y competir junto al resto por la recompensa.

Retorno al juego

Incluso tras este incidente, Gabriela Guillén ha participado con normalidad en el reto de altura planteado en la gala, escalando una estructura de cuatro metros sobre el agua. Sus presentadores han hecho hincapié en la rapidez con la que la concursante ha vuelto a integrarse en el juego y en la resistencia mostrada pese al agotamiento físico inicial. En todo momento, Guillén ha reiterado tanto a su entorno cercano como al público: “Que mi familia no se preocupe, estoy bien y aquí tenemos un equipo que ha estado pendiente”.

La dureza de las primeras fases de Supervivientes 2026, donde la adaptación a la falta de recursos, el clima y el aislamiento está pasando factura física a los participantes. Gabriela Guillén no es la única afectada: la edición ha registrado ya la baja de Álex Ghita, quien tras resultar el primer expulsado optó por activar el protocolo de abandono frente a las cámaras y despedirse así de la aventura.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

Esta sucesión de episodios refleja la exigencia de un formato que, en apenas catorce días, acumula momentos de debilidad, tensión y desfallecimiento entre sus nuevos protagonistas. El seguimiento a la evolución de la salud de Gabriela Guillén en la isla ha sido exhaustivo por parte del equipo médico y del propio formato televisivo, que ha documentado tanto la alerta inicial como el proceso de recuperación.

La concursante ha agradecido públicamente la atención recibida y ha recalcado su voluntad de continuar, garantizando en cada comparecencia que su estado es óptimo y que el personal sanitario ha estado pendiente de ella en todo momento. Los efectos físicos de la convivencia extrema ya se consideran uno de los mayores desafíos de la presente edición, marcando las primeras semanas de convivencia en los Cayos Cochinos.

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