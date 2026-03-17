El nuevo bar en Valencia para tomar un ‘esmorzaret’ con la firma de un chef Michelin: bocadillos de ternera, blanc i negre y ‘matrimonios’

Almuerzo en el No Bar de Ricard Camarena (Cedida)

NO BAR, así es como se llamará la nueva propuesta impulsada por el chef Ricard Camarena (dos estrellas Michelin). Un nombre que es, a la vez, toda una declaración de intenciones. Un formato que todos conocemos, el del bar de siempre, convertido en algo nuevo sin perder su esencia. Es la filosofía que se esconde detrás de este futuro proyecto, que ya ha empezado a hacernos la boca agua aunque todavía no haya abierto sus puertas de forma oficial.

Será “un local más grande, un horario más amplio, abierto todos los días, para dar desayunos, almuerzos, aperitivos, comidas, meriendas, tardeo y cenas”, ha adelantado Ricard sobre su nuevo espacio, que contará con una carta “totalmente diferente a todo lo que tenemos y al mismo tiempo complementaria”. La idea revisar el formato del bar para adaptarlo a los nuevos tiempos, “pero siempre manteniendo su esencia”, ha reiterado. El plan es acudir sin plan, ya que no se admitirán reservas. Una manera de volver a lo esencial. “Sentarte, pedir lo que te apetece y dejar que el momento mande”, ha indicado Ricard.

Este nuevo espacio se sitúa en el interior de Kora Lluna, un nuevo edificio de apartamentos de alquiler temporal en la calle Arquitecto Alfaro, 44, en el barrio de Poblats Marítims de Valencia, en el histórico barrio del Cabanyal. Tiene prevista su fecha de apertura definitiva para mediados de marzo de este año, aunque ya han hecho las presentaciones convenientes con sus vecinos de la manera más valenciana posible: con un buen ‘esmorzaret’.

Una preapertura en honor al ‘esmorzaret’

NO BAR todavía no ha abierto sus puertas, pero ya han querido presentarse ante el barrio levantando las persianas cada sábado por la mañana, solo de 9.30 a 12 horas. “Empezamos con una de las cosas que más nos apetecía desde el principio, servir almuerzos para cualquier persona que quiera disfrutarlos”, escriben desde el proyecto. Eso sí, de momento serán pocos los afortunados, porque los primeros días estarán limitados a 100 personas por cada sábado.

Los que hasta allí se acerquen a probar suerte podrán probar bocadillos potentes, sabrosos y con personalidad, con la firma del que es uno de los chefs Michelin más prestigiosos de la Comunidad Valenciana. Bocadillos, cómo no, acompañados de ese ritual que no puede faltar en cualquier bar valenciano: bebida, café y ese ‘gasto’ que tanto caracteriza a una buena mesa de ‘esmorzar’, con olivas, encurtidos y cacahuetes.

Matrimonio, esgarraet y piparras encurtidas, uno de los bocadillos de Ricard Camarena en NO BAR (Instagram / @nobarvalencia)

La carta para el almuerzo incluye opciones como la ternera asada con salsa café de París, queso fundido y champiñones; el sándwich de pastrami ibérico con pepinillos y mostaza; el blanquet i negret con habitas y revuelto; el codillo a la cerveza negra con alcaparras y cogollos; el ‘matrimonio’ con esgarraet y piparras encurtidas; el lomo asado a la pimienta con mojo rojo, cebolla y queso o el emperador al ajillo con queso y espinacas.

Y para quien quiera completar el esmorzaret como mandan los cánones, también habrá raciones para compartir como ensaladilla rusa ‘Ricard Camarena’, patatas bravas ‘a la carbonara’, croquetas de pollo a l’ast, anchoas, boquerones o sepia con mayonesa, además de una pequeña selección de postres para rematar.

El imperio gastronómico de Ricard

Ricard Camarena es uno de los chefs más exitosos del panorama gastronómico valenciano. Con dos estrellas Michelin en su buque insignia, su restaurante homónimo, el chef nacido en Barx cuenta con varios restaurantes en la capital de la Comunitat, algunos dignos de una ocasión especial y otros con unos precios asequibles que nos permiten disfrutar de su original cocina sin rascar los bolsillos. En total, ya son 6 las diferentes propuestas a través de las cuales el público puede acercarse a la cocina del galardonado chef.

Ricard Camarena, chef con dos estrellas Michelin (Cedida)

Por un lado, se encuentra Ricard Camarena Restaurant, su buque insignia que cuenta con 2 estrellas Michelin, 3 Soles Repsol y el honor de ser uno de los mejores restaurantes del mundo cocinando verduras. Aquí se puede probar la cocina más auténtica de Ricard Camarena con dos menús diferentes, con precios entre los 175 y los 250 euros.

La oferta continúa con Habitual, una propuesta centrada en platos que viajan desde la parte más oriental del Mediterráneo hasta nuestra tierra, con especial atención al producto local y sostenible. La carta se basa en pequeñas tapas como entrantes con predominio de las verduras y principales centrados en el arroz, la pasta, el pescado y la carne.

Su propuesta más informal y gamberra es, sin duda, Canalla Bistró (C/ del Maestro Josep Serrano, 5), un auténtico viaje por el mundo a través de los sentidos. Camarena explora desde la cocina de Canalla Bistró las gastronomías de diferentes rincones del planeta a través de platos que han conquistado al chef en sus viajes. En su carta, encontramos referencias a la tradición culinaria sudamericana y a la asiática, también con inevitables toques valencianos.

En 2012 arrancó Central Bar en el Mercado Central, un bar de bocadillos, tapas y platos para compartir, con una propuesta sencilla que ronda el ticket medio de 20 euros por comensal. “Mantuvimos la esencia de bar de mercado, pero le quisimos dar nuestro toque con platos de cuchara, guisos, principales y postres”, afirma el cocinero. En 2021 abrió el BAR X en el Mercado de Colón, un bar con “cocina ‘non stop’ de 12 del mediodía a 12 de la noche todos los días de la semana”.