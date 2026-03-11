Laura Cuevas podría ir dos años y medio a prisión: los motivos que llevarían a la exconfidente del clan Pantoja entre rejas

Laura Cuevas en 'Supervivientes 2025' (Mediaset España)

Joaquín Prat ha anunciado en El tiempo justo que Laura Cuevas, examiga de Anabel Pantoja y exconcursante de la anterior edición de Supervivientes, podría acabar en prisión próximamente. La que fuera confidente del clan Pantoja. Cuevas asegura que ella misma se “autoinculpó”, por lo que podría llegar a permanecer en prisión hasta dos años y medio.

La hija del mayoral de Cantora, la polémica finca que tantos quebraderos de cabeza le ha dado a Isabel Pantoja, ha contado a Prat y su equipo lo ocurrido, que se remonta a años atrás durante su participación en GH VIP 3, en 2015. “Estoy en un punto muy delicado”, ha confesado Laura Cuevas en el programa de Telecinco.

El problema se encontraría en que acumula una deuda a la que no podría hacer frente con su situación económica actual. La raíz está en un admirador que empezó a seguir todos sus pasos a partir de su paso por el reality de Mediaset y se puso en contacto con ella: “Empezó a mandarme de todo”. Le ofreció dinero e incluso un piso.

El admirador de Laura Cuevas

Después de tantos ofrecimientos, Laura Cuevas aceptó el dinero y el admirador se lo entregó, pero tras una serie de circunstancias se lo pidió de vuelta. “Me pidió el número de cuenta”, ha asegurado sobre sus intercambios con él. “Cuando vio que no iba a tener nada conmigo me pidió que le devolviera todo”, ha revelado sobre el desenlace con el admirador.

No solo le reclamó ese dinero, que ella utilizó para operarse el pecho, tal y como ya le había informado que haría, sino que al no obtenerlo de vuelta la denunció. No obstante, aunque la intención de entregar ese dinero fuese de su seguidor, Cuevas ha acabado inculpada por diversos problemas durante el procedimiento judicial: “Fue por un mal asesoramiento del abogado que tenía en ese momento”.

*En ampliación