Santiago Segura responde en ‘El Hormiguero’ a las críticas sobre ‘Torrente, Presidente’: “Quiero entretener, no quiero educar”

Santiago Segura durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La polémica en torno al estreno de ‘Torrente, Presidente’ ha situado a Santiago Segura y a su saga en el centro de la atención mediática, tanto por sus cifras en taquilla como por las tensiones entre el director y los medios.

La campaña de promoción, caracterizada por un hermetismo inusual —sin tráiler, sin pase de prensa previo ni sinopsis oficial—, ha generado una respuesta masiva, traducida en más de 6,9 millones de euros recaudados y cerca de un millón de espectadores en su primer fin de semana. La película figura como el cuarto mejor estreno en la historia del cine español.

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Segura expresó su descontento con periodistas y críticos que revelaron cameos y detalles clave antes del estreno, especialmente en titulares y redes sociales. Calificó estas prácticas como perjudiciales para los espectadores y recalcó que la sorpresa es uno de los pilares de la saga. Explicó que la promoción inversa —sin material de prensa previo— busca preservar el factor sorpresa y fomentar la asistencia al cine.

Choque con la prensa y récords en taquilla

El director señaló que su rechazo a los canales promocionales tradicionales incomodó a parte de la prensa, comparando la situación con otros sectores: “Alguno ha dicho: ‘¡Es que Sony no me ha pasado fotos!’. Es como si el banco no te concede una hipoteca y vas a robarlo”. Buena parte de su enfado se dirigió a quienes difundieron imágenes o secuencias del film en plataformas como TikTok. Relató que se han tomado medidas legales para eliminar fragmentos ilegales de las plataformas digitales.

El estreno de la sexta entrega, el viernes 13 de marzo, pulverizó récords de taquilla: cifras provisionales de Comscore elevan la recaudación a 6,9 millones de euros en solo tres días, con un promedio de más de 18.700 euros por pantalla. Este dato iguala cifras de la saga en su época dorada —como Torrente 4— y supera a otros éxitos recientes del cine español. La venta anticipada superó las 150.000 entradas, reflejando el impacto del secretismo y el arraigo de la franquicia.

Santiago Segura en su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La presencia mediática de Segura tras el estreno ha sido singular. Mostró la película en primicia a Pablo Motos en su domicilio, buscando su opinión sobre las consecuencias del guion, por el carácter satírico con que retrata la política nacional. El director confesó entre bromas que preguntó a Motos si podría ser expulsado del país tras el estreno: “¿Tú crees que me echarán del país?”. El presentador reconoció que al principio temió por la seguridad del director, pero concluyó que el público sabría distinguir la ficción del debate real.

Segura expresó cierto temor a las reacciones que podría provocar la película en una sociedad “más cuidadosa”, pero defendió que la función de la ficción es garantizar la libertad creativa. Citando a Julio Anguita, afirmó que votar a buena gente es más importante que la ideología y, sobre el humor, sentenció: “El humor no tiene límites. El límite está en que si se ríe una y se molestan 100… vete a tu casa. No soy un pedagogo, soy cineasta, quiero entretener, no quiero educar”.

Humor sin límites y debate político

El filme, una sátira política en clave de comedia, ha generado reacciones polarizadas en público y crítica. Los calificativos habituales sobre la saga han aparecido —“soez, desagradable, mal escrita, peor dirigida”—, a lo que Segura respondió con ironía que, si una secuela es peor que las anteriores, los espectadores ya saben a lo que van.

En tono provocador, dirigió palabras a quienes revelan los cameos: “¿Qué te hace pensar, querido amigo periodista, que ponerlo en un titular hace bien a alguien? ¿Eres una mala persona? ¿Eres imbécil? ¿O ambas cosas?”.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

La controversia alcanzó el terreno político. Segura respondió a quienes le tachan de ‘equidistante’ o ‘facha’, por satirizar a distintas fuerzas políticas. Afirmó que llamar ‘nazi’ o ‘fascista’ a quienes opinan diferente banaliza términos graves y resta valor al debate democrático. “Llamar nazi a cada uno que dice algo que no te gusta, la palabra nazi va a perder su significado”.

Pablo Motos distinguió entre ficción y realidad y subrayó que la función principal del filme es divertir sin buscar la ofensa. Segura reiteró que su objetivo es entretener, no educar, y que la clave del éxito radica en provocar la risa, independientemente de la ideología de los espectadores. La tormenta mediática y la vigencia comercial de la franquicia han confirmado que la polémica sobre los límites del humor y la libertad creativa no ha impedido que el público acuda en masa a las salas.