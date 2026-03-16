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Un estudio en ratones apunta que beber té matcha podría reducir los estornudos en las personas con alergia

Esta bebida contiene altos niveles de compuestos biológicamente activos, como antioxidantes y aminoácidos

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Una mujer tomando una taza
Una mujer tomando una taza de té matcha (Freepik)

En los últimos años, una bebida ha ganado especial popularidad en todas las cafeterías de especialidad hasta el punto de que la ciencia se ha interesado por sus propiedades. Se trata del té matcha, un tipo de té verde originario de Japón que se caracteriza por presentarse en forma de polvo fino.

A diferencia de otros tés, en los que las hojas se infusionan y luego se desechan, el matcha se consume íntegramente al disolver el polvo en agua caliente. Este método permite aprovechar todos los nutrientes de la hoja del té, lo que explica su elevada concentración de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos.

Investigaciones previas ya habían demostrado que este té contiene altos niveles de compuestos biológicamente activos, como antioxidantes y aminoácidos, y su uso se relaciona con diversos beneficios para la salud, como la mejora de la función cardíaca y cerebral y la reducción de la inflamación.

Un nuevo estudio del Instituto de Investigación de Biología y Medicina de la Radiación de la Universidad de Hiroshima (Japón) se ha centrado en investigar los efectos del matcha en personas con rinitis alérgica, también conocida como fiebre del heno. “Estudios en humanos sugieren que el té verde puede aliviar la rinitis alérgica, pero no está claro cómo funciona”, afirma el profesor Osamu Kaminuma.

Los resultados de la investigación ya han sido publicados en la revista npj Science of Food y han revelado que el tratamiento con matcha reduce los estornudos ante condiciones de alergia en modelos animales. Los investigadores diseñaron ratones para que experimentaran síntomas de alergia y, posteriormente, les dieron té matcha dos o tres veces por semana durante cinco semanas, así como una dosis adicional media hora antes de ser expuestos a un alérgeno que desencadenaría sus síntomas de rinitis alérgica.

Ejemplo de té Matcha, donde
Ejemplo de té Matcha, donde destaca su especial color verde (PxHere)

El efecto del té matcha en la alergia

El equipo descubrió que los ratones estornudaban mucho menos de lo esperado con el tratamiento con matcha, pero quizás más interesante fue el hallazgo de que el matcha no parecía tener ningún efecto sobre las respuestas alérgicas dependientes de la inmunoglobulina E (IgE), los mastocitos y las células T.

Los anticuerpos IgE que se unen a los mastocitos son fundamentales en las reacciones alérgicas, desencadenando la liberación de histamina y otras sustancias químicas inflamatorias. Los mastocitos impulsan la fase inicial de la respuesta alérgica, mientras que los linfocitos T orquestan los procesos inmunitarios a largo plazo, incluida la producción de IgE.

El matcha oral redujo los estornudos sin alterar significativamente los principales marcadores inmunitarios. En cambio, suprimió considerablemente la activación neuronal del tronco encefálico relacionada con el reflejo del estornudo, explica Kaminuma.

Los 8 alimentos alérgenos más comunes

El grupo analizó la actividad de un gen llamado c-Fos -un indicador de respuestas neurológicas y conductuales a un estímulo intenso, como la exposición a un alérgeno de la fiebre del heno- en el núcleo caudal del trigémino espinal ventral, la región cerebral implicada en el estornudo. Descubrieron que, cuando los ratones experimentaban rinitis alérgica, la expresión del gen c-Fos aumentaba, pero el tratamiento con matcha reducía los niveles de expresión casi a la normalidad.

El siguiente paso es llevarlo a los ensayos clínicos para observar si estos efectos también se presentan en humanos: “El objetivo es una opción basada en alimentos y con respaldo científico que complemente el tratamiento estándar para los síntomas de la rinitis alérgica”, concluye Kaminuma.

*Con información de Europa Press

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