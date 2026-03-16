Los hombres españoles conquistan la alfombra roja de los Oscar: de Javier Bardem y Oliver Laxe a Manu Ríos y Arón Piper

Arón Piper, Javier Bardem, Oliver Laxe y Manu Ríos en los Oscars 2026 (INFOBAE).

La alfombra roja de la 98ª edición de los Premios Oscar ha reunido, una vez más, a algunas de las figuras más reconocidas de la industria cinematográfica internacional. Como es habitual, muchos de los asistentes han acudido como nominados o como presentadores durante la gala. Entre ellos se han dejado ver rostros conocidos de Hollywood como Nicole Kidman o Timothée Chalamet. Sin embargo, también ha habido espacio para varias sorpresas llegadas desde España.

Además del director Oliver Laxe y del actor Javier Bardem —cuya presencia ya estaba prevista—, dos jóvenes intérpretes españoles han irrumpido inesperadamente en la alfombra roja: Arón Piper y Manu Ríos. Ambos han debutado en esta cita del cine internacional mostrando estilos muy diferentes, pero igualmente llamativos.

La gala se ha celebrado en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, recuperando el brillo habitual del evento tras un año especialmente complicado para la ciudad, marcada por los incendios que afectaron a la zona. La ceremonia ha estado conducida por el humorista Conan O’Brien, que ha repetido como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo.

Arón Piper

Uno de los primeros en posar ante los fotógrafos ha sido Arón Piper. El actor ha optado por respetar el tradicional código de vestimenta de la gala, aunque introduciendo algunos elementos modernos en su elección.

Su look ha estado protagonizado por un esmoquin reinterpretado, compuesto por una chaqueta cruzada blanca de líneas estructuradas y un pantalón negro con bajo acampanado. La combinación con pajarita negra y camisa blanca ha reforzado el aire clásico del conjunto, mientras que un broche en forma de flor con pedrería colocado en la solapa ha aportado un toque de brillo discreto. El resultado ha sido una propuesta elegante que se mantiene fiel a la estética de la sastrería de gala, pero con matices contemporáneos que reflejan el estilo personal del intérprete.

Arón Piper en la 98th gala de los Oscars, 2026 (THE GROSBY GROUP).

Manu Ríos

Muy distinto ha sido el planteamiento de Manu Ríos. El actor ha optado por romper con el protocolo habitual de la alfombra roja prescindiendo de chaqueta o esmoquin. Su estilismo ha girado en torno a una camisa de rayas en tonos grises y blancos que combinaba dos patrones distintos: uno para el cuerpo y otro para el cuello y los puños. A esta pieza ha sumado una corbata ancha de inspiración setentera, también con estampado de rayas, lo que ha intensificado el contraste visual.

Para equilibrar el conjunto, el intérprete ha elegido unos pantalones negros con bajo ligeramente acampanado y unos zapatos de charol terminados en punta. El conjunto, firmado por Saint Laurent, ha completado su apuesta por un estilo más relajado dentro de una de las alfombras rojas más exigentes del cine. Ríos, además, ha acompañado el look con joyas de Cartier, entre ellas el anillo Panthère. Para la creación del estilismo ha vuelto a colaborar con el estilista Marc Forné, con quien mantiene una relación creativa habitual.

Manu Ríos en la 98th gala de los Oscars, 2026 (THE GROSBY GROUP).

Oliver Laxe

Más allá de la moda, la gran presencia española en la gala ha estado ligada al cineasta Oliver Laxe y a su película Sirât. El director ha acudido a su primera ceremonia de los Oscar con dos nominaciones para su filme: mejor película internacional y mejor sonido.

El realizador ha optado por un estilismo completamente negro, compuesto por una chaqueta de cuello mao y pantalón recto. Su llegada ha despertado gran expectación entre los asistentes, también por su característica melena ondulada.

Sin embargo, la película finalmente no ha logrado hacerse con ninguna estatuilla. En la categoría de mejor película internacional el premio ha sido para la producción noruega Valor sentimental. El propio Laxe ya había reconocido antes de la ceremonia que veía difícil imponerse en esa categoría. Aun así, había depositado ciertas esperanzas en la candidatura al mejor sonido, en la que participaba un equipo formado íntegramente por mujeres.

Oliver Laxe en la 98th gala de los Oscars, 2026 (THE GROSBY GROUP).

Javier Bardem

Otra de las figuras españolas presentes en la ceremonia ha sido Javier Bardem, ganador de un Oscar por No es país para viejos. En esta ocasión, el actor ha acudido como uno de los encargados de entregar premios durante la gala.

Bardem ha desfilado por la alfombra roja con un esmoquin negro y ha llamado la atención por incluir en su vestimenta un parche con el mensaje “No a la guerra”, una reivindicación que ha querido mostrar ante las cámaras.

El intérprete, que mantiene una larga relación con la industria de Hollywood, ha regresado así a una gala que conoce bien. Cuatro años atrás acudió junto a Penélope Cruz, cuando ambos estuvieron nominados el mismo año por sus respectivos trabajos en Madres paralelas y Ser los Ricardo.

Javier Bardem en la 98th gala de los Oscars, 2026 (THE GROSBY GROUP).