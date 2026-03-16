España

Los consejos para saber cuándo podar árboles frutales y airear sus ramas antes de la floración en verano: “Siempre dejamos al menos un brote”

La poda de árboles frutales al inicio de la primavera es fundamental para estimular la producción de frutos, mejorar la salud de los ejemplares y prevenir enfermedades

Guardar
Consejos para podar árboles frutales
Consejos para podar árboles frutales (Canva)

La poda de árboles frutales al inicio de la primavera es fundamental para estimular la producción de frutos, mejorar la salud de los ejemplares y prevenir enfermedades. Esta práctica permite eliminar ramas en exceso o mal orientadas, facilita la entrada de luz y aire, y ayuda a que el árbol concentre su energía en los frutos. En este escenario, cerca de Le Mans, un taller organizado por la asociación Espaces Naturels Rue Audinois ha reunido a decenas de entusiastas en Teloché el pasado sábado 14 de marzo.

Durante el seminario, el presidente de Le Jardinier Sarthois, Gilbert Courant, ha mostrado las técnicas clave para obtener una gran cantidad de beneficios con esta actividad. Uno de los primeros consejos que ha expresado el veterano es que cuando “hay demasiadas ramas que se cruzan todas entre sí, no es normal”, expresó, según ha recogido France3. Ante este caso, lo ideal es recurrir a la poda del árbol para aliviar la carga antes de la floración y obtener así frutos hermosos en verano.

De esta forma, el final del invierno es el mejor momento para realizar estos cortes, ya que los árboles se encuentran todavía en reposo vegetativo y el flujo de savia es mínimo. Pero ¿cuál es la mejor manera para hacerlo? Según Courant, “por lo general, nunca cortamos por encima de una flor. Siempre dejamos al menos un brote foliar por encima, porque de lo contrario la rama no crecerá más. Elimino todo lo que crece recto hacia arriba, porque produce hojas, no frutos”, ha explicado el jardinero.

Consejos para podar árboles frutales
Consejos para podar árboles frutales (Canva)

Diferencias entre árboles frutales de pepita y de hueso

Los consejos del francés suelen tener tanto éxito entre sus estudiantes que muchos incluso deciden volver con los años. Renée, una vecina de Sarthe, ha mencionado que este taller son “cursos de repaso”; mientras que otro, Jérémy: “Este es el cuarto año que vengo a estos cursos. Siempre son una fuente de aprendizaje, porque nunca nos atrevemos a ser demasiado críticos. Y gracias a Gilbert, nos atrevemos a ser francos, pero de una manera razonable y razonada”, determina.

No obstante, como incide Courant, no todos los árboles deben podarse al mismo tiempo. En este sentido, la empresa Stihl define que el momento óptimo para intervenir en árboles frutales de pepita, entre los que destacan los manzanos y perales, se ubica entre noviembre y abril, fuera del periodo de crecimiento. Los expertos de la compañía subrayan que el periodo de poda ideal coincide con el final del invierno, antes de que los árboles comiencen a brotar, ya que los cortes cicatrizan mejor y las plantas quedan menos expuestas a infecciones. Aunque en el caso de los árboles jóvenes, se aconseja evitar la poda antes de la primavera para prevenir daños por heladas, dado que la madera aún es sensible.

5 recetas con melocotón, la fruta que protege tu piel, reduce el colesterol y combate el estreñimiento.

Por el contrario, los frutales de hueso como el cerezo y el melocotonero requieren poda en verano. Para el melocotonero, la ventana óptima se extiende hasta mayo, mientras que el cerezo se podará entre junio y agosto, una vez terminada la fructificación. Aunque hay que considerar el periodo de anidamiento de aves entre marzo y septiembre. De este modo, solo se recomienda un recorte leve durante estos meses, para evitar alterar la fauna local.

Algo que también ha enfatizado la Liga para la Protección de las Aves (LPO) que advierte sobre los riesgos de ciertas prácticas que pueden destruir nidos o hábitats de insectos y murciélagos. La organización aconseja: “Para fomentar la formación de nidos, practique la llamada poda en forma de cesta utilizando tijeras de podar. Las nuevas ramas formarán bifurcaciones en forma de cesta en las que se pueden fijar los nidos”, según su página web.

Temas Relacionados

FrutasAlimentosJardineriaPrimaveraEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El ataque a la base italiana en Kuwait destroza un dron “indispensable” para la misión en Oriente Medio: “Solo teníamos seis”

Un proyectil impactó en un refugio de la base de Alí al Salem que albergaba un centro italiano de control de drones y un MQ-9 Reaper utilizado para misiones de vigilancia e inteligencia en la región

El ataque a la base

Alba Pérez, veterinaria: “Si tu mascota deja de respirar, solo tienes 3 minutos para actuar”

La experta explica qué hacer paso a paso para practicar la reanimación cardiopulmonar (RCP) a perros y gatos en una situación de emergencia

Alba Pérez, veterinaria: “Si tu

Los funcionarios catalanes podrían no cobrar la nómina si el proyecto de ley de presupuestos no sale adelante: “La situación será difícil”

La consellera de Economía, Alícia Romero, pide a ERC que permita tramitar las cuentas y advierte de que Cataluña podría perder hasta 1.500 millones si no se aprueban

Los funcionarios catalanes podrían no

Miles de Demogorgon falsos de ‘Stranger Things’ incautados por la Policía en Madrid: los detenidos podrían haber ganado hasta cuatro millones de euros

La operación Eleven, llamada así por el personaje interpretado por Millie Bobby Brown, es la mayor intervención de juguetes falsos en España: más de 25 toneladas y 600.000 productos

Miles de Demogorgon falsos de

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 marzo

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de Demogorgon falsos de

Miles de Demogorgon falsos de ‘Stranger Things’ incautados por la Policía en Madrid: los detenidos podrían haber ganado hasta cuatro millones de euros

Felipe VI admite que hubo “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” durante la conquista española de América

“No la vais a encontrar”: las grabaciones que recogió la UCO de las conversaciones entre los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas

Abascal insiste en una negociación “medida a medida” con el PP, pero avisa a Feijóo: “Vamos a gobernar en los tres territorios”

El TSJ de Valencia rechaza investigar a Mazón por la gestión de la DANA al no apreciar “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos sean delito

ECONOMÍA

Los funcionarios catalanes podrían no

Los funcionarios catalanes podrían no cobrar la nómina si el proyecto de ley de presupuestos no sale adelante: “La situación será difícil”

Cómo funciona el nuevo concurso público de Casa 47 para vender viviendas privadas al Estado en 2026: requisitos y plazos

Adif retrasa la reapertura del AVE a Málaga a finales de abril y deja a la Costa del Sol sin conexión en Semana Santa

El precio de los huevos, las zanahorias y las cebollas se dispara en España: estos son los alimentos más caros del supermercado

La inflación podría llegar al 4% en primavera por la guerra en Irán y la subida del precio del petróleo y del gas, según BBVA Research

DEPORTES

Egipto acepta la invitación de

Egipto acepta la invitación de España para jugar en marzo tras la suspensión de la Finalissima

Isidro Leyva, el rey sin corona de la pértiga española: “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City