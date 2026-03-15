Qué contiene la bolsa de regalos de los nominados a los Oscar 2026: todos los detalles del lote valorado en 279.000 euros

La actriz española Penélope Cruz posa para los fotógrafos tras ganar un Oscar, en una imagen de archivo. (EFE/Archivo/ Paul Buck)

El Dolby Theatre de Los Ángeles tiene todo listo para recibir una de las noches más esperadas del cine internacional. Este domingo 15 de marzo, la industria de Hollywood se reúne para celebrar la 98.ª edición de los Premios Oscar. La alfombra roja volverá a convertirse en el epicentro del glamour. Actores, actrices, directores y productores desfilarán ante los focos con sus mejores estilismos, en una ceremonia que cada año combina espectáculo, elegancia y expectación mediática.

Sin embargo, más allá de la codiciada estatuilla dorada que entrega la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, hay otro premio que también despierta una enorme curiosidad: el exclusivo lote de regalos reservado para los nominados. Y es que, ganen o no estatuilla, los candidatos a las principales categorías no se marcharán con las manos vacías. Como marca la tradición, recibirán una lujosa bolsa de obsequios conocida en Hollywood por su impresionante valor y por la exclusividad de los productos que contiene.

Tom Cruise celebra el Oscar honorífico en Los Ángeles. (Mario Anzuoni/Reuters)

Este año, el llamado Everyone Wins Nominee Gift Bag alcanza cifras récord. Aunque el valor exacto del contenido no ha sido confirmado oficialmente, se estima que este podría estar valorado en 320.000 dólares —más de 279.000 euros—, una cifra que supera ampliamente el precio de muchos premios materiales de la industria del entretenimiento. La bolsa reúne una cuidada selección de artículos de lujo, experiencias exclusivas y productos de alta gama que buscan mimar a las grandes estrellas de la noche.

Un selecto grupo de personas

Sin embargo, no todos los participantes de la gala reciben este exclusivo obsequio. Cada año se entrega únicamente a un grupo muy reducido de invitados —alrededor de 25 personas— cuidadosamente seleccionado. Entre los destinatarios figuran el presentador de la ceremonia y los nominados en las principales categorías interpretativas: mejor actor, mejor actriz, actor de reparto y actriz de reparto, además de los candidatos a mejor dirección.

A diferencia de otros momentos visibles de la ceremonia, esta bolsa de regalos no se entrega durante la alfombra roja ni dentro del Dolby Theatre de Los Ángeles. El reparto se realiza de manera mucho más discreta. En lugar de aparecer en público, los regalos se envían directamente a las residencias o a las suites de hotel de los invitados durante los días previos a la gala, manteniendo así el carácter exclusivo del paquete.

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De una experiencia en España a un acuerdo prenupcial

Dentro de este selecto paquete, los viajes constituyen el atractivo principal. Según ha informado Reuters, los afortunados podrán elegir entre cinco experiencias turísticas diferentes. Una de las opciones consiste en disfrutar de una estancia en una lujosa villa situada en Playa Hermosa, en Costa Rica. La propiedad, de unos 1.500 metros cuadrados, se levanta sobre una colina próxima al océano Pacífico y ofrece vistas a cuatro volcanes. Cuenta con siete habitaciones y capacidad para alojar hasta 18 personas, además de servicio permanente que incluye cocinero y conductor privado.

Para quienes prefieran otro destino de playa, el lote también contempla una villa en Ibiza, con espacio suficiente para recibir hasta 16 invitados. Otra alternativa traslada a los ganadores hasta Sri Lanka, donde podrán disfrutar de un retiro de bienestar de diez días en un resort ubicado en una zona de colinas. Durante la estancia, los huéspedes estarán acompañados por terapeutas especializados y médicos ayurvédicos que supervisarán la experiencia.

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Los amantes de los paisajes invernales tienen la posibilidad de viajar a Finlandia, donde se incluye una estancia en una villa de lujo desde la que contemplar auroras boreales, con chef y guía privado. Y para quienes prefieran evitar largos vuelos, el paquete ofrece también un retiro de bienestar de siete días en el sur de California, pensado para desconectar sin salir de Estados Unidos.

Más allá de las escapadas, la bolsa incluye una extensa selección de tratamientos de belleza y bienestar. Entre ellos figuran diversos tratamientos faciales, una sesión de lipoescultura en Florida, bonos de spa, así como limpieza y blanqueamiento dental en Beverly Hills. A estos servicios se suman productos cosméticos de alta gama: cremas, tónicos, aceites corporales, hilo dental eléctrico, suplementos nutricionales, vitaminas, perfumes y protectores solares, entre otros artículos.

El apartado gastronómico tampoco se queda atrás. El lote incluye sirope de arce, bebidas con CBD, agua mineral, diferentes tipos de té, tequila, margaritas sin alcohol, almendras, fruta deshidratada, galletas y pretzels cubiertos con chocolate negro y decorados con oro comestible. Además, el paquete incorpora objetos variados que van desde un bolso vegano de PETA hasta termos, camisetas, tres juegos de mesa, cámaras digitales y una pluma. Los afortunados también encontrarán regalos procedentes de varias marcas vinculadas al cannabis.

El conjunto se completa con experiencias y servicios personalizados poco habituales en este tipo de obsequios: una tarjeta para criptomonedas, una sesión fotográfica profesional, asesoramiento de una empresa especializada en construcción e interiorismo y, como detalle final, la consulta con un abogado matrimonial para elaborar un acuerdo prenupcial válido en Estados Unidos. Todo un reflejo del lujo y la exclusividad que rodean cada año a la gran noche del cine en Hollywood.