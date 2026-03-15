Elecciones Castilla y León 2026: los primeros sondeos dan como ganador a Mañueco y Vox mejora sus resultados

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su votación el 15 de marzo de 2026. (MANUEL LAYA/ EUROPA PRESS)

El PP ganaría las elecciones de este domingo, 15 de marzo, en Castilla y León, según los primeros sondeos de El Mundo/SigmaDos. Así, Alfonso Fernández Mañueco volvería a repetir como presidente de la Junta, con un 33,7% de los votos y entre 30-32 procuradores, igualando su resultado con respecto a 2022, aunque no contaría con la capacidad para gobernar en solitario. Para llegar a la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla y León, formadas por un total de 82 parlamentarios, las formaciones necesitarían un mínimo de 42 procuradores.

Como segunda fuerza quedaría el PSOE, liderado por Carlos Martínez, con un porcentaje de votación del 29,8% y entre 25-27 representantes, perdiendo procuradores con respecto a los 28 que consiguió hace cuatro años; y Vox, con Carlos Pollán al frente, quedaría en tercera posición, con el 21,1% del voto, lo que se traduciría en 17-19 procuradores, siendo el partido que más sube en representación, teniendo en cuenta que en los últimos comicios obtuvo 13 diputados.

En cuanto a los partidos regionalistas, Unión del Pueblo Leonés (UPL) tendría un 4,8% y entre 3-4 representantes, mientras que Soria Ya contaría con el 1,5% de los votos y 2 procuradores, y Por Ávila solo conseguiría el 1,2%, lo que se quedaría en 1 diputado en el Parlamento. La sorpresa llegaría con la coalición de Izquierda Unida-Sumar-Equo, que cuenta con posibilidades de tener un procurador en las Cortes de Castilla y León.

Fuera de las Cortes se quedaría la formación de Ciudadanos, que hasta ahora cuenta con un procurador en el Parlamento autonómico. Tampoco tendrían representación en esta legislatura Podemos, que perdería también su único escaño.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, ha ejercido su derecho a voto a las 10:15 en las escuelas viejas Carbajal de la Legua, en León. A su salida, ha atendido a los medios para pedir "un cambio de rumbo" en las políticas de esta comunidad.

Más de un 72% de participación de los casi dos millones de votantes llamados a las urnas

Los colegios electorales de toda la comunidad autónoma han cerrado a las ocho de la tarde, poniendo fin a la jornada de votación de estas elecciones autonómicas. Han sido un total de 2.910 centros habilitados los que han estado abiertos durante todo este domingo. En estos comicios, la participación ha superado el 68%.

Esta cita con las urnas es una más del calendario electoral, tras los comicios celebrados en Extremadura y Aragón. En total, 1.917.546 castellanos y leoneses estaban llamados a votar en la comunidad, a los que se añaden otros 180.222 residentes en el extranjero inscritos en el censo electoral, una cifra que aumenta un 12,5% respecto a las anteriores elecciones autonómicas.