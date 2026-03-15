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Desaparece una urna y causan importantes destrozos en un local electoral en Rabé de las Calzadas (Burgos): el inicio de la votación se retrasa 40 minutos

Las autoridades se han visto obligadas a trasladar de urgencia la mesa electoral a otra sala del mismo edificio

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Un hombre deposita el voto
Un hombre deposita el voto en la urna en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026. (EFE/Nacho Gallego)

La apertura de la jornada electoral en la localidad burgalesa de Rabé de las Calzadas se ha retrasado casi 40 minutos tras detectarse actos vandálicos y el robo de la urna oficial en el local de votación, según ha informado el alcalde el municipio, Diego Rodríguez.

Según una información de Europa Press, la administración ha decidido trasladar de urgencia la mesa electoral a otra sala del mismo edificio al no poder utilizarse el recinto titular. La medida fue necesaria tras descubrir que el espacio inicial presentaba fluorescentes rotos, severos daños materiales y la cabina de votación destrozada.

Ante este hallazgo, la Guardia Civil y la Policía Científica han acudido para levantar pruebas y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad, en búsqueda de determinar si el material electoral fue sustraído, de acuerdo con lo declarado por el regidor local.

La demora será compensada extendiendo el horario de cierre

La Junta Electoral Central autorizó el suministro inmediato de una urna de repuesto, transportada bajo custodia, lo que ha permitido el inicio del sufragio formal a las 9.38 horas, una vez verificada la integridad de todo el material indispensable.

Terminados los operativos, los ciudadanos reanudaron el ejercicio del voto sin incidentes adicionales. Según la normativa vigente, el retraso en la apertura será compensado extendiendo el horario de cierre exclusivamente para esta mesa.

Un dispositivo de seguridad reforzado

En estas elecciones están llamados a votar 2.097.768 castellanoleoneses. Salvo este incidente puntual, el inicio de la jornada ha transcurrido sin incidencias, según han informado las autoridades.

Para garantizar la seguridad durante toda la jornada, la Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo de seguimiento y procesamiento de resultados reforzado ante ciberataques o apagones, y que cuenta incluso con apoyo de personal del CNI.

El consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha confiado en que no haya ningún elemento físico de catástrofe que concurra ese día. “Parece que la climatología va a ser relativamente buena con las temperaturas propias de las fechas en las que estamos. Y, por lo tanto, pues animar también a los ciudadanos que quieran ejercer ese derecho de voto a que a que lo realicen con orden, con tranquilidad, que es lo que todos queremos, y que al final podamos contar esas anécdotas propias que se producen el día de la jornada electoral”, ha finalizado González Gago.

Noticia con información de agencias

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