Constituidas el 100% de las mesas en CyL sin incidencias reseñables

De acuerdo con la información ofrecida en comparecencia por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, la totalidad de las 4.470 mesas electorales habilitadas en Castilla y León quedó formalmente constituida durante la mañana del 15 de marzo, en un proceso que se desarrolló sin incidencias reseñables. Esta apertura permitió que más de dos millones de personas incluidas en el censo electoral tuvieran acceso desde la primera hora de la jornada a ejercer su derecho al voto en los más de 2.900 colegios distribuidos por la comunidad, según consignó el medio que reportó los datos de la jornada electoral.

El Consejero González Gago, quien compareció a las 9.45 horas, detalló que la inauguración de la jornada electoral se dio en un ambiente de normalidad y orden en los lugares habilitados para votar. Tal como señaló ante los medios, la ausencia de incidentes relevantes marcó el inicio del sufragio en esta comunidad autónoma, permitiendo que el proceso fluyera como estaba previsto en el calendario electoral.

Según informó la fuente, este proceso electoral corresponde a la segunda ocasión en la que Castilla y León realiza comicios autonómicos sin coincidir con otras comunidades. Esta característica otorga un matiz particular al operativo desplegado para atender las necesidades logísticas y organizativas, ya que todos los recursos institucionales se centran exclusivamente en el proceso castellanoleonés.

El censo electoral, según publicó el medio, alcanzó la cifra de 2.097.768 ciudadanos con derecho al voto en esta convocatoria. El funcionario felicitó públicamente a quienes acudieron a las urnas, expresando que la jornada representa una oportunidad para manifestar con libertad la opción política de cada persona. Durante su comparecencia, González Gago se refirió a la importancia de la participación en lo que definió como "una fiesta de la democracia".

El despliegue realizado en los 2.910 colegios electorales logró garantizar la apertura puntual de todas las mesas, lo que, según reportó la fuente, facilitó que los votantes pudieran acudir sin demoras ni dificultades significativas. La comunicación de la ausencia de incidencias responde a un seguimiento estricto de los procedimientos habituales, que incluyen la supervisión tanto de las instalaciones como de la constitución de las mesas por los presidentes y vocales designados.

En relación con el proceso de constitución, según detalló el medio, los equipos encargados de la organización comprobaron desde primera hora que todos los miembros de las mesas, junto a los suplentes en caso de ausencia, se encontraran en los colegios a tiempo para dar inicio a las votaciones. La coordinación de estas tareas resultó determinante para que no se registraran retrasos ni problemas en los diferentes puntos de votación.

La jornada, conforme relató la fuente, se caracterizó además por el cumplimiento de los horarios establecidos para la apertura de los colegios, permitiendo desde primeras horas de la mañana la llegada de votantes dispuestos a emitir su sufragio. Las autoridades recalcaron en varias ocasiones el esfuerzo desplegado para mantener el orden y la seguridad en todo momento, aspectos que permitieron que la población ejerciera su derecho en condiciones adecuadas.

El medio consignó que tanto la administración autonómica como los cuerpos de seguridad desplegaron dispositivos de vigilancia y asistencia en los accesos a los colegios, con el objetivo de atender cualquier eventualidad que pudiera surgir, aunque al cierre del primer balance oficial no se recogieron incidencias destacables.

Finalmente, la cobertura de la jornada por la fuente oficial incluyó la reiteración de que el proceso de constitución y apertura de las mesas transcurrió dentro de los parámetros previstos por la legislación electoral, cumpliendo con los requisitos para que los electores realizaran su votación con plenas garantías.