Javier Milei cierra el Madrid Economic Forum: sin el Banco Central Europeo, “con el impresentable que tienen en el poder, España tendría un desastre peor que el de Argentina”

Javier Milei, presidente de Argentina, participa activamente en el Madrid Economic Forum, ofreciendo una intervención sobre economía y política.

El presidente argentino Javier Milei participó este sábado en el Madrid Economic Forum, un evento neoliberal que ha contado con economistas y personalidades empresariales y políticas ligadas a la derecha española. El mandatario fue el encargado de poner el broche final al acto, con un discurso en el que comenzó con su famoso “viva la libertad carajo”. “Me parece que entre las coimas y las saunas no lo quieren mucho”, dijo en referencia a Pedro Sánchez.

Milei, que recibió gritos de “presidente”, comenzó su discurso agradeciendo a los organizadores. Además, presentó su próximo libro, “La moral como política de Estado”, con un enfoque sobre que los socialistas “no discuten que el sistema capitalista es más eficiente, condenan al sistema porque consideran que es injusto”. “Lo que voy a aprobar a lo largo de la charla es que el sistema capitalista es más eficiente, justo y el único que trae prosperidad a la tierra”.

“Estamos haciendo grande a la Argentina nuevamente”, aseguró el presidente, haciendo alusión a los valores de occidente, “la filosofía griega, el derecho romano, la rectitud de los estoicos”, explicó, sobre a qué se refiere con occidente.

Además, Milei aseguro que “los valores de occidente son los valores judeoromanos, si tuviéramos en claro cuáles son los pecados capitales la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra”, añadió. En esta línea, el libertario mencionó al profesor Jesús Huerta de Soto, el economista con el que se reunió esta tarde.

Respecto al utilitarismo político, Milei explicó que, cuando este está alineado con los valores éticos y morales, el resultado de esa política es “que es justa, eficiente y tiene un rédito, mejorar la calidad de vida de los seres humanos”, pero, cuando entran en tensión, dicha política tiene que ser descartada, “aún cuando sirva políticamente”.

El presidente argentino, Javier Milei, participa este sábado en el Madrid Economic Forum en Madrid. Milei ha viajado esta semana a España para participar en una nueva edición del Madrid Economic Forum, una reunión de economistas y figuras políticas conservadoras convocada para hoy sábado, y a la cual ya asistió el año pasado. EFE/ Fernando Villar

“No está lejos soñar con una Cuba libre”

“Díganme cuántos políticos en el mundo conocen que entren en año electoral apretando la política fiscal, eso lo hicimos solo los liberales. Sin embargo, durante años se nos deformó el pensamiento”, alegó, haciendo alusión a sus políticas en Argentina durante 2025. Además, el presidente no se olvidó del economista Murray, sobre el que dijo que los “parámetros profundos”, constituidos por un conjunto de normas por los que “solos los principios éticos subyacentes en occidente pueden servir para tomar decisiones en materia pública”.

Entre bromas sobre las políticas que presentaría durante su charla, el presidente continuó recordando que, en 2024, en el Foro de Davos señaló que occidente estaba en peligro, y que en 2025 mostró que las agendas políticas eran un “conjunto de políticas socialistas”, que “España padece todos los días” y que tenían los mismos resultados catastróficos de siempre. “Siempre termina mal. Horrorosamente mal”, explica.

“Si tuvieran un banco central en España, con el impresentable que tienen en el poder tendrían un desastre peor que el de Argentina. Son todo sucursales del socialismo del siglo XXI, pero gracias al coraje de Donald Trump se está cayendo a pedazos”.

“No está lejos soñar con una Cuba libre”, añadió, haciendo alusión al economista Daniel Lacalle. “Es necesario impulsar las ideas de la libertas, pero a diferencia del pasado, la defensa del sistema capitalista debe estar basada en una virtud ética y moral”. “Los únicos que somos ética y moralmente justo somos nosotros”, alegó, diferenciándose de “los socialistas”.

“Si queremos salir de nuestro oscuro presente debemos volver a los valores del presente, los valores judeocristianos. De esa manera estaremos salvando occidente”.

El presidente argentino, Javier Milei, participa este sábado en el Madrid Economic Forum en Madrid. Milei ha viajado esta semana a España para participar en una nueva edición del Madrid Economic Forum, una reunión de economistas y figuras políticas conservadoras convocada para hoy sábado, y a la cual ya asistió el año pasado. EFE/ Fernando Villar

“El socialismo nos hunde en la miseria”

Javier Milei, prosiguió dando una “clase” sobre economía. Entre aplausos y gritos el presidente habló de “el robo del Estado con la maldita justicia social”: “Hay algo que deberían entender las ratas socialistas. La caridad no es a punta de pistola. Es increíble lo caritativo que se puede ser cuando el que sufre es el bolsillo ajeno”.

En su discurso estuvo presente el “derecho de propiedad y el principio de no agresión”. “El socialismo, al alentar estos derechos, es una basura inmunda que nos hunde en la miseria”. Tras estas declaraciones, donde Milei intentó demostrar que “el capitalismo es justo”, se refirió a “la eficiencia” de este modelo. “Según Adam Smith, cada individuo persiguiendo su propio interés llegaba al máximo bienestar social”, prosiguió.

“Los fallo de mercado no existen”, sentenció. “El problema de los neoclásicos es, cuando el modelo que construyen no mapea con la realidad lo revientan a patadas”. Milei se refirió a las palabras del profesor Hope, “cualquier desviación del conjunto de reglas significa una redistribución desde los usuarios contratantes hacia los no contratantes. Desde lo que producimos y nos ganamos el pan con el sudor de la frente hacia los parásitos del estado que se ganan el pan con el sudor de la frente ajena”.

“Imagínense que llegan a la vida, tienen que alimentarse conforme van caminando, se encuentran bienes, los descubres, como no son de otros se lo apropian y viven. Qué pasa s esos bienes no se los pueden apropiar y dependieran de que otro usuario que viene posterior se lo tenga que actualizar. Eso nos condenaría ala muerte, porque si le tuvieran que pedir permiso al que viene atrás y así sucesivamente, se van a morir, ustedes y todos los demás. Esa idea del socialismo, de que uno produce y otro se lo puede apropiar, inherentemente va a derivar en miseria”.

“Supongan que compran un conjunto de máquinas para hacer un negocio. Lo que va a proteger el derecho de propiedad son esos bienes, no el valor. Si tienen un negocio exitoso, lo que lo define, es que el valor de mercado sea igual o mayor del que ustedes pagaron, no sino van a la quiebra”, explica. “En caso de que exista el Estado debe resguardar la propiedad, no el valor, porque cuando cuida el valor cría parásitos”.

El presidente argentino, Javier Milei, participa este sábado en el Madrid Economic Forum en Madrid. Milei ha viajado esta semana a España para participar en una nueva edición del Madrid Economic Forum, una reunión de economistas y figuras políticas conservadoras convocada para hoy sábado, y a la cual ya asistió el año pasado. EFE/ Fernando Villar

“El costo de la libertad es su eterna vigilancia”

“El Estado nos intenta utilizar por la vía de la fuerza. Terminan sacrificando la justicia en el altar de la eficiencia, esta política es injusta”, prosiguió. Además, el presidente habló de la “teoría del bienestar”, alegando que “si la producción es independiente de la distribución, no habría diferencia entre capitalismo y comunismo, pero mal que les duela a los zurdos, el muro se cayó en el 89 y aplastó a los zurdos”.

“Acaso ustedes ven gente en Miami subiéndose a tiburones para ir a la cárcel de Cuba”, ejemplificó, antes de “probar que el sistema es dinámicamente eficiente”. “Hay una frase maravillosa que dice que: el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Esto es así porque del otro lado tienen vagos que no se si odian más bañarse o trabajar”. “Recuerdo el caso de un amigo que fue de vacaciones a Cuba y en la playa una persona le pedía un dólar, al otro día lo mismo, porque de esa manera terminaba ganando más dinero en un día de lo que ganaba en un mes trabajando. Los zurdos ven cómo robarle el bolsillo a otros porque no producen nada, solo que los otros se sientan culposos. No se dejen psicopatear por los zurdos”, dijo en alusión “al Kirchnerismo”.

Sobre el crecimiento empresarial, Javier Milei habló de cuatro fuentes de progreso económico. “La idea de la división del trabajo”, explicada con las teorías de Adam Smith, “Los socialistas no solo se caracterizan por el odio a la máquina. Cuando ustedes entienden que los límites de trabajo están limitados por el tamaño del mercado, van a tener claro que los escenarios distópicos no tienen sentido. No permitan que los intervencionistas nos trasladen sus miedos. Sigan progresando por una humanidad mejor”.

En segundo lugar hace referencia a la acumulación de capital físico, seguido del capital humano, que no debe limitarse al plano educativo sino seguir al ser humano desde su nacimiento, según Milei. “En cualquier otro político esto sería retórica. Pero nosotros tenemos un Ministerio de Capital Humano, cuya base es niñez y familia y nos dedicamos a cuidad de la salud para que esos niños puedan educarse e integrarse dignamente al mercado de trabajo. Está claro que no es una solución libertaria, pero cuando llegan a un país con 57% de pobres, la ética de la emergencia dice que debemos velar por la vida humana”.

“Sin embargo, a diferencia de los mecanismos de asistencia de los socialistas, en lugar de regalarle el pescado a la gente y esclavizarlo, le enseñamos a pescar”, añadió. “Sin creatividad empresarial la producción sería cero. Si no tienen empresarios van a ser pobres”, dijo. Sobre las instituciones, expresó que deben “expandir al máximo la frontera de la producción”.

Milei participa en el Madrid Economic Forum. (EFE)

“Trabajamos para eliminar la incertidumbre”

“Dado el rol de la función empresarial es de vital importancia las instituciones. En este sentido es clave la función de reducir la incertidumbre”. “Cuando fuimos a las elecciones de 2023 el riesgo país estaba en trono a los tres mil puntos básicos, al borde del default, en ese contexto hemos logrado bajar el riesgo país a niveles de 500 puntos básicos y si además, en lugar de tomar el riesgo país, si toman nuestras últimos colocaciones al 2027, hoy el riesgo país ha bajado a 200 puntos básicos. Estamos trabajando para eliminar la incertidumbre”.

Además, añadió que la política económica debería centrarse en remover las trabas para las empresas. “Desde el Ministerio de Desregulación hemos quitado 15.000 reformas estructurales”, explicó poniendo el ejemplo de su Gobierno. “Todo ser humano posee una innata capacidad creativa, los recursos nunca están dado, los medios y los fines son ideados por los empresarios, movidos por alcanzar nuevos objetivos. Soy un declarado discípulo de Jesús Huerta de Soto”, añadió.

“La mejor forma de fomentar las empresas es respetar el derecho a la libertad, a la vida, de propiedad sin agredir a terceros. Cuando se cumplen los derechos naturales, de no apropiación y no agresión, presenten en los valores judeocristianos, van a tener una sociedad eficiente y próspera”.

El presidente libertario también puso en valor el papel de su canciller en el trabajo económico del Ejecutivo argentino. Después, utilizando un dado, eligió cuál sería el tema “estrella” del que hablaría, para lo que subió al escenario a una mujer, que determinó que hablaría de “apertura”.

“Hace por lo menos un par de semanas que en Argentina venimos discutiendo sobre la apertura. Eso implica tener que enfrentar a toda la estructura corporativa argentina, desde empresarios prebendarios, periodistas ensobrados y muchos corruptos”, continuó. “Lo que se defiende en Argentina bajo el nacionalismo berreta no es ni más ni menos la posibilidad de los empresarios corruptos para seguir cazando en el zoológico. Argentina, acorde a su nivel de ingreso, debería tener un coeficiente de apertura del 93%, pero es del 28%, Argentina es el país más cerrado del mundo. Todas esas quejas de apertura indiscriminada son mentira”.

Milei participa en el Madrid Economic Forum. (EFE)

“Si abriera la economía, los neumáticos no costarían 400 dólares”

“No hay tal cosa como apertura indiscriminada no esas mentira que quieren instalas los medios y los empresarios. Uno de los grandes debates que surgió fue acerca de Fate -empresa de neumáticos- y su dueño, que debe defender su vergüenza en todo el mundo”. Este señor, “cada vez que negociaba una protección para neumáticos o aluminios lo hacía extorsionando Gobiernos, con que iba a tirar a 920 trabajadores a la calle. Nosotros no hemos escapado a esa presión, pero nuestra respuesta, el día anterior a tratarse la Ley de reforma laboral, este extorsionador tiró a la calle a 900 familias para extorsionarnos”.

“Si abriera la economía, los neumáticos no costarían 400 dólares, costarían 100. Se beneficiarían 48 millones de seres humanos y se perjudicaría Quintanilla y los 920 trabajadores y familias de Fate. Si le dan eso a los políticos, hacen cálculos y eligen esa solución. Sin embargo, eso no es un motivo para que justifiquen esa política en sí, si piensan en el populismo, ”hay cuatro ganando y uno perdiendo", aunque el presidente señala que esta decisión es “injusta y no es eficiente”.

“La apertura es eficiente, porque el día que abrimos la economía y podamos comprar neumáticos a 100 dólares, esta empresa va a ir a la quiebra, pero eso implica que la persona, a la que le quedan 300 disponibles, puede gastar en el resto de la economía. Va a haber reasignación de trabajo desde sectores menos productivos a los más productivos”, añadió. “La política de apertura supera el test de la eficiencia y favorece a sectores vulnerables, porque evita que se maten en la ruta usando neumáticos viejos”.

“Cuando el burócrata levanta la pared para que no pueda competir se da cuenta que puede negociar con el empresario para mantener esa restricción. No me vengan a decir que no tienen tiempo, está claro que hace mas de 10 años estoy en los medios diciendo que hay que hacer lo que estoy haciendo. Si fuiste a las carreras y apostaste al caballo equivocado, lo siento mucho, los argentinos no podemos pagar tus errores por apostar a gobiernos corruptos”.

“Los que se enarbolan en la industria nacional, el nacionalismo barato, les cuento que nuestra política genera mayores salarios, puestos de trabajo, mejor consumo futuro y menos corrupción”. “Cuando a ustedes les construyen una barrera para no comercializar le están cercenando la libertad, y lo hacen con el aparato del Estado para cobrarles más caro, lo que es un robo. Nuestra política es utilitarista, eficiente y la defendemos porque es justa”.

Vito Quiles participa este sábado en el Madrid Economic Forum en Madrid. (EFE)

“Hace tiempo occidente comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad”

“Mientras que los Kirchner insultaban a Roco terminaban pagando la tonelada de acero a 1.000 dólares cuando vale 400. Me aguanto la carnicería mediática por luchar por el bienestar de los argentinos. Aquel que no negocia con la corrupción es perseguido por los empresarios y políticos ladrones”.

Por último, añadió que “las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no el utilitarismo político, por lo que reafirmo que Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”.

“Hace tiempo occidente comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad. Por eso afirmé que occidente está en peligro, por abrazar el wokismo”, afirmó señalando a sus palabras en Davos. “En 2026 el mundo a comenzado a despertar, la mejor prueba es América, el faro que vuelva a encender a todo occidente, y pagará a todos con muestra de gratitud. Tenemos por delante un futuro mejor, pero solo si volvemos a las ideas de la libertad”, finalizó, gritando su famoso “viva la libertad carajo”.

Isabel Diaz Ayuso elogio a Javier Milei en la entrega a la Medall internacional de la Comunidad de Madrid

Concluye el viaje relámpago de los hermanos Milei

La organización del evento ha estado al cargo de las empresas Racks Labs y Abast, ambas radicadas en Andorra, país conocido por su baja presión fiscal donde muchos youtubers e influencers suelen asentarse para pagar menos impuestos. El público central del foro estaba conformado por emprendedores, expertos en criptomonedas y seguidores del pensamiento liberal.

De ese ecosistema es de donde justamente proviene su organizador principal, Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs y más conocido en las redes como Wall Street Wolverine. Preguntado por la participación de Milei, Domínguez enfatizó que el presidente no recibió honorarios por su intervención y que el interés central del presidente argentino es “la batalla cultural”. Sobre los costos del traslado presidencial, Domínguez señaló: “No te puedo decir, es información confidencial”.

La participación de Javier Milei en el foro ultraderechista pone punto final a su viaje relámpago a España, luego de haber viajado esta misma semana a Estados Unidos, donde participó en el Argentina Week, y a Chile para asistir a la ceremonia de asunción presidencial de José Kast. Tras el foro económico, el mandatario y su hermana volverán a Argentina, donde está previsto que aterricen este domingo a las 09:30 horas en Ciudad Buenos Aires.