Agencias

Abascal se reúne en Madrid con el presidente argentino, Javier Milei

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mantenido este sábado un encuentro con el presidente de la República Argentina, Javier Milei, en el marco de la visita que el mandatario argentino ha realizado a la capital de España.

"Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones", ha escrito Abascal en su cuenta de X.

Abascal ha reposteado el mensaje lanzado en la misma red social por la cuenta oficial del presidente argentino, que también ha dado cuenta de las reuniones que Milei ha mantenido con el economista español y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Huerta de Soto, y con el empresario Martín Varsavsky y su esposa, Nina Varsavsky.

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