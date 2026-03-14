El nuevo piso de soltero de Javier Ambrossi: en el barrio madrileño de los famosos, con Loles León o Pedro Almodóvar como vecinos y guiño a La Veneno

Javier Ambrossi, en imagen de archivo (Europa Press)

El nuevo piso de soltero de Javier Ambrossi marca el inicio de una etapa personal diferente para el director y guionista madrileño. Según ha confirmado El Español, Ambrossi se ha mudado a una vivienda situada en el Paseo del Pintor Rosales, una de las zonas más cotizadas de la capital, donde ahora comparte vecindad con destacadas personalidades del panorama cultural español.

El domicilio que ha elegido Javier Ambrossi se encuentra ubicado muy cerca de Plaza de España y de la Gran Vía, en un entorno comparado desde hace años con el neoyorkino Park Avenue debido a la concentración de pisos de lujo y sus vistas al parque del Oeste. Tras la separación de Javier Calvo, su pareja durante 14 años, Ambrossi ha iniciado su nueva vida en solitario en este enclave exclusivo.

La decisión de trasladarse llega después de abandonar el chalet de cerca de 1.000 metros cuadrados que ambos compartían en Pozuelo de Alarcón, inmueble que tiene previsto salir al mercado en torno a cinco millones de euros, según informa el citado medio. Eso sí, la ruptura sentimental entre Ambrossi y Calvo no ha alterado su vínculo profesional. La productora Suma Content, que ambos crearon para desarrollar proyectos como La llamada, Paquita Salas o Veneno, mantiene su actividad habitual.

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El guiño del barrio de Ambrossi a La Veneno

Muestra de ello ha sido su reciente aparición conjunta durante el Festival de Málaga para presentar el remake de Mi querida señorita. El nuevo barrio de Ambrossi también cuenta con la presencia de Pedro Almodóvar, al que considera maestro y con quien mantiene una relación de amistad. El cineasta reside desde hace años en el entorno del Parque del Oeste, por lo que ambos comparten ahora vecindad.

Esta cercanía con el Parque del Oeste es bastante especial, puesto que es un lugar de culto para los fans de Cristina Ortiz, alias La Veneno, sobre quien los directores grabaron una serie. Allí es donde se dio a conocer la televisiva, puesto que fue grabada en un reportaje mientras ejercía la prostitución. Actualmente hay una placa en su honor que es todo un altar para la comunidad trans.

Cristina Ortiz, La Veneno, en la presentación de su biografía en 2016 (Europa Press)

La nueva vida de Loles León

Meses antes llegó al mismo barrio Loles León. La actriz catalana, emblemática por sus papeles en televisión y cine, reside desde mediados o finales de 2025 en el Paseo del Pintor Rosales tras vender su anterior vivienda situada en el barrio de Palacio. Según El Español, León pudo saldar las deudas que arrastraba gracias al éxito de esta operación inmobiliaria, ya que los pisos cercanos al Palacio Real y a la Catedral de La Almudena, como el que poseía con 150 metros cuadrados y seis habitaciones, alcanzaban precios próximos al millón de euros.

La trayectoria empresarial de Loles León ha estado marcada por episodios complicados debido a problemas económicos. En su pasado, la intérprete sufrió varios reveses, siendo especialmente duros los enfrentamientos con Hacienda por las declaraciones correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010. Ese episodio exigió el pago de una deuda cercana a 188.000 euros y una multa de 65.000 euros, lo que la dejó prácticamente sin ahorros. Pese a la dificultad, León ha conseguido remontar y ahora disfruta de un piso con vistas privilegiadas.

La actriz española y la creadora de contenido, Marina Rivers, son parte de la nueva apuesta de las noches en La 2. / Captura de pantalla RTVE

El barrio de los famosos de Madrid

El Paseo del Pintor Rosales se ha consolidado como el destino favorito para figuras reconocidas de la vida pública nacional. Entre sus residentes se encuentra la actriz Hiba Abouk con sus dos hijos, fruto de su relación con Achraf Hakimi, Eugenia Silva, quien hasta hace poco compartía hogar con Alfonso de Borbón, y la pareja formada por Antonio Carmona y Mariola Orellana.

También viven en la zona los padres de Paloma Cuevas, Victoriano Valencia y Paloma Díaz. Las viviendas de esta área se distinguen por su amplitud, techos altos y superficies que en muchos casos superan los 200, 300 e incluso 500 metros cuadrados, con precios a la altura de su exclusividad, siguiendo el modelo de la avenida neoyorquina a la que se compara.