Javier Ambrossi, sobre el ‘Benidorm Fest’ como plataforma para nuevos talentos: “Los artistas que han salido tienen carreras grandísimas”

El también director de cine debuta como presentador del festival de RTVE y cuenta a ‘Infobae’ su estrecho vínculo con la música

Es la primera vez que el director de cine se embarca en un proyecto de estas características.

Javier Ambrossi ha dado pie a una nueva era en su carrera profesional tras convertirse en presentador del Benidorm Fest 2026, que este año no tendrá como objetivo elegir al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, sino consolidarse como un evento musical con identidad propia. “Estoy muy ligado al cine y a la tele, pero también a la música”, afirma el también director de cine en una entrevista con Infobae, en la que habla sobre su nueva etapa de la mano de RTVE.

A juzgar por sus palabras, la expareja de Javier Calvo se encuentra sumamente feliz de compartir escenario con Inés Hernand, Jesús Vázquez y Lalachús. “Estoy supercontento. Me apetece todo. Yo todo lo que no haya dicho que sí antes, pues me lanzo a decir que sí ahora”. Además, deja claro que la música siempre ha sido una constante en su vida. “Yo empecé en la tele con Operación Triunfo, que fue, yo creo, lo primero grande que hice de tele, pero siempre he estado muy ligado a la música, sobre todo en todos nuestros proyectos”, detalla, haciendo referencia a su paso por la Academia en 2017, donde fue profesor de interpretación, y a su trayectoria profesional.

Inés Hernand, Javier Ambrossi, Jesús Vázquez y Lalachus. (RTVE)

Javier Ambrossi y su vínculo creativo con la música

El hermano de Macarena García también destaca que sus primeros pasos estuvieron vinculados al teatro musical: “Lo primero que hice fue un musical en el teatro, La llamada”. Aquella obra, creada junto a Javier Calvo, marcó el inicio de un recorrido que continuaría en televisión con proyectos como Paquita Salas, cuya identidad sonora se convirtió en uno de sus sellos distintivos. “En las cabeceras de Paquita Salas, hemos trabajado con muchos artistas. Luego también hay muchísima música que hemos rebuscado entre artistas o dado oportunidades”, expresa, dejando entrever que “la música y la ficción están muy ligadas”.

“Hay muchos cantantes que son muy buenos actuando. Creo que son mundos que colindan”, afirma, haciendo referencia a que esa conexión ha sido visible también en producciones más recientes como La Mesías, donde el grupo ficticio Stella Maris trascendió la pantalla hasta actuar en el Primavera Sound. “Cualquiera de las ficciones que he dirigido, que he escrito o que he producido, todas ellas tienen mucho que ver con la música. Se me ocurren infinitas relaciones de mi trabajo con la música”, manifiesta.

El presentador Javier Ambrossi. (Europa Press)

‘Benidorm Fest 2026′: nueva etapa sin Eurovisión

Para nadie es un secreto que Ambrossi ha afrontado con mucha ilusión su papel en el Benidorm Fest 2026 en un año en el que, por primera vez, no servirá como preselección para Eurovisión. “Nos lo pasaremos bien y, sobre todo, con respeto a los artistas. Pero yo me lanzo a darle un poquito del salseo que haya”, admite.

El creador ha defendido también el papel del festival como plataforma para nuevos talentos. “Se ha demostrado. ¿Quién no ha bailado los hits que salen cada año? Los artistas que han salido, luego tienen carreras grandísimas. Estoy deseando saber qué va a pasar este año, que hasta que no se ven en directo no se sabe”, expresa. “El Benidorm Fest ya es un festival en sí mismo”, concluye Ambrossi.

