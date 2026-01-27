España

Javier Ambrossi habla en ‘La Revuelta’ sobre su ruptura con Javier Calvo: “Lo que se rompe es mi vida”

El director confirma que continuará trabajando con Calvo en nuevos proyectos y detalla cómo afronta los cambios personales y profesionales tras la separación

Javier Ambrossi en La Revuelta
Javier Ambrossi en La Revuelta (La Revuelta)

Javier Ambrossi apareció por primera vez sin Javier Calvo en el programa ‘La Revuelta’, presentado por David Broncano en La 1 de TVE. Este hecho marcó tanto el plano personal como profesional del director y guionista, que abordó con franqueza su reciente ruptura sentimental y la continuidad de su colaboración creativa con Calvo.

Durante la entrevista, Ambrossi respondió a las preguntas sobre su vida sentimental, un tema que había generado expectación tras el anuncio de la ruptura en noviembre de 2025. Broncano destacó la novedad del momento: “Siempre ha venido acompañado y hoy, por primera vez, viene solo”. Ambrossi, mostrando sentido del humor, asistió con una figura de cartón de Paquita Salas y bromeó: “He traído a mi representante”.

El director relató cómo vivió el primer año tras la ruptura y sus efectos en la salud mental. Compartió que el origen de la crisis se remonta al cumpleaños de Calvo el año anterior, cuando sufrió un ataque de ansiedad: “Me dio un ataque de ansiedad en el cumpleaños de Javi el año pasado y a partir de ahí me di cuenta que quería hacer cosas yo solo”.

Ambrossi explicó que llegó a perder la referencia de sí mismo: “No sabía dónde terminaba él y empezaba yo”, lo que afectó su bienestar. Añadió: “No teníamos espacio para nada y de repente empezó a poder con mi salud mental”.

Relación actual

Ambrossi subrayó que la inquietud vital era compartida por su expareja: “Él sentía lo mismo, estaba siendo a la vez”. Definió la separación como un proceso natural en relaciones largas: “A veces uno se desenamora. Es lo que ha sucedido”.

A pesar de la ruptura, remarcó la continuidad de su vínculo profesional: “Seguimos trabajando juntos, pero ya sabes que a veces uno se desenamora”. Confirmó que mantienen proyectos como la próxima película ‘La bola negra’ y nuevas producciones para plataformas internacionales: “Tendremos ‘Javis’ como mínimo durante cinco años más”.

Javier Calvo y Javier Ambrossi
Javier Calvo y Javier Ambrossi presumen de su buena relación tras su separación (Europa Press)

Ambrossi aprovechó para agradecer a Calvo y explicó que su disponibilidad para presentar el Benidorm Fest 2026 se debe a que su ex pareja está montando la película mencionada. Recordó anécdotas de su historia conjunta, como la primera visita juntos al programa de Broncano, y destacó: “Tengo un mejor amigo y un compañero de trabajo maravilloso”.

En el ambiente distendido del programa, surgieron bromas sobre la vida afectiva de Ambrossi tras la ruptura. Sergio Bezos, miembro del equipo, jugó con el doble sentido del título de su pódcast ‘Esta Noche Libro’.

Futuro sentimental y percepciones públicas

Ante la posibilidad de nuevas relaciones, Ambrossi respondió: “Busco a alguien que me quiera tal y como soy. Apetece conocer a otras personas, soy muy fogoso”. El director compartió sus sensaciones ante esta nueva etapa: reconoció inseguridad y un “vacío y tristeza”, pero también mostró apertura: “La vida pasa, nadie está en su casa encerrado”.

Ambrossi reflexionó sobre la percepción pública de la ruptura. Comentó que tras tantas apariciones juntos, cualquier ausencia despierta especulaciones: “Podría haber estado malo, pero la gente ya empezó a decir que estábamos separados, y era verdad”.

Tráiler 'Pedro x Los Javis'

En el plano personal, pidió respeto hacia los procesos emocionales de las rupturas: “Detrás de las rupturas hay corazones. Sobre quién se queda la casa... era mi hogar, un sueño de los dos. Lo que se rompe es mi vida”. Como cierre, Ambrossi envió un mensaje a quienes afrontan situaciones similares: “Os animo a que si no sois felices en una relación, la dejéis”.

