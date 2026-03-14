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Montero incide en que el Gobierno aprobará cuando sea "oportuno" las medidas ya "preparadas" ante la subida de precios

El gabinete liderado por Pedro Sánchez tiene listo un plan para frenar el aumento del coste de la energía y otras materias primas, con medidas que se implementarán tan pronto como se considere conveniente tras la crisis en Irán

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La incertidumbre sobre el impacto real de la liberación de barriles de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía en los precios del crudo llevó al Gobierno español a diseñar un plan de actuación que contempla distintas intensidades de respuesta, de acuerdo a la evolución del mercado y del contexto internacional. De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó que este paquete de medidas ya está finalizado y se encuentra listo para ser aprobado en cuanto el Ejecutivo lo considere oportuno tras la crisis desatada en Irán.

Durante una intervención en Algeciras, Cádiz, luego de una reunión con representantes de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Montero confirmó que el Ejecutivo central adoptará las iniciativas cuando el momento sea el más adecuado, considerando que la guerra iniciada en Irán a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel ha provocado una escalada de precios en la energía y otras materias primas. Según detalló Europa Press, la ministra subrayó que las medidas tendrán variaciones en su alcance conforme a cómo fluctúen los precios internacionales, lo que haría posible una activación rápida si se considera necesario en la próxima reunión del Consejo de Ministros o en fechas inmediatamente posteriores.

Montero enfatizó que la prioridad del Gobierno en este contexto es conseguir una reducción del coste energético, atendiendo tanto al sector industrial como a los hogares, y subrayó la relevancia de un control efectivo sobre los precios de la energía y de los combustibles. El seguimiento al precio del barril de petróleo internacional es uno de los factores clave en la toma de decisiones del Ejecutivo, según declaró Montero a Europa Press, ya que las recientes oscilaciones en los mercados producen efectos inmediatos en los costes del transporte, especialmente por carretera.

La vicepresidenta también precisó que la administración se mantiene atenta al efecto temporal tras medidas como la citada liberación de reservas internacionales de crudo, cuyo impacto en los precios podría verse reflejado en un plazo de dos o tres días. Por este motivo, subrayó que el Gobierno continúa observando la evolución de los precios antes de proceder a la aplicación concreta de las medidas preparadas. Esta cautela responde a la intención de proteger a la industria nacional y a los ciudadanos frente a subidas abruptas en los precios, lo que, según defendió Montero y citó Europa Press, ya se ha demostrado en experiencias previas ante situaciones de crisis coyunturales.

Entre los sectores señalados como prioritarios para la protección del Ejecutivo figuran el transporte y el campo, que sufren una especial vulnerabilidad ante las variaciones de los precios internacionales. El Gobierno prevé actuar sobre estos ámbitos para mitigar las consecuencias negativas de la subida de precios, como ha expuesto Montero en sus declaraciones recogidas por Europa Press.

Otra de las líneas destacadas por la vicepresidenta reside en el denominado “escudo social”, una batería de medidas impulsadas anteriormente por el Gobierno y que fue presentada al Congreso mediante un decreto-ley. Dicha propuesta no logró la convalidación tras el voto en contra de partidos como PP, Vox y Junts, según indicó Europa Press. La ministra avanzó que el Ejecutivo planea volver a presentar iniciativas para impedir cortes de suministro a personas vulnerables y salvaguardar las rentas familiares, especialmente en un contexto en el que la escalada de precios de materias primas pudiera dificultar el acceso a recursos básicos.

La definición del momento de aprobación de las nuevas medidas, según la vicepresidenta, dependerá también de los debates previstos en el próximo Consejo Europeo, donde los gobiernos de la Unión analizarán soluciones globales ante los problemas de abastecimiento e incremento de precios en materias primas esenciales. Montero añadió que España, como Estado miembro, ajustará su estrategia conforme a las directrices emanadas desde el ámbito europeo, sobre todo en sectores regulados comúnmente como los combustibles.

En sus intervenciones, recogidas por Europa Press, Montero hizo un contraste con la gestión adoptada frente a crisis anteriores, atribuyendo al Gobierno actual un enfoque de protección y apoyo frente al que, según sus palabras, mantuvo en épocas previas el Partido Popular y que, según acusó, se limitó a aplicar recortes. Este punto fue utilizado para defender la pronta reacción del actual ejecutivo en beneficio de la economía y del tejido productivo nacional.

La ministra de Hacienda insistió en que todas las acciones previstas se encuentran listas para afrontar una posible emergencia producida por aumentos considerables en los precios de la energía y materias primas. El Gobierno decidirá la activación de estas acciones conforme al comportamiento de los mercados, en un proceso que, según ella, podría concretarse la semana entrante o los días posteriores.

Montero concluyó sus declaraciones, según Europa Press, calificando el conflicto en Irán como una guerra ilegal y expresando la necesidad de que se logre una desescalada. Señaló que el regreso a la diplomacia y el respeto al derecho internacional deben prevalecer para reducir los efectos negativos provocados por la crisis y defender los derechos humanos. Expresó también que la mejor estrategia para detener la escalada de precios es la finalización del conflicto, y animó a las partes implicadas a optar por el diálogo internacional como vía de resolución.

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