1.500 policías y guardias civiles exigen mejoras salariales y reconocer su trabajo como “de alto riesgo” en una protesta en Madrid

Policías y guardias civiles se movilizan en Madrid para exigir equiparación salarial y ser profesión de riesgo (Europa Press)

La Puerta del Sol ha acogido este sábado una concentración multitudinaria de policías nacionales y guardias civiles que exigieron igualdad salarial frente a sus homólogos autonómicos y mejores condiciones para su jubilación. La Delegación del Gobierno ha cifrado la asistencia en 1.500 personas. La movilización fue convocada por la asociación JuntosPolGC, organización que se considera ajena a sindicatos y partidos políticos.

Aunque JuntosPolGC se presenta como una entidad apolítica y asindical, el acto ha reunido a representantes políticos. La protesta contó con la presencia de figuras públicas como el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y la exparlamentaria Macarena Olona. Como es habitual en las protestas policiales, las exigencias de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han estado muy presentes.

Los asistentes ha coreado demandas en favor de la dignidad profesional y la necesidad de reconocer su trabajo como “de alto riesgo”. El portavoz de JuntosPolGC, Alfredo Perdiguero, ha explicado ante los medios que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil consideran insuficiente la respuesta del Gobierno a sus demandas.

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Trabajo de “alto riesgo” y salarios

Los asistentes han señalado como principal demanda la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos y locales, así como mejoras sustanciales en las condiciones de jubilación. El portavoz de JuntosPolGC, Alfredo Perdiguero, ha explicado que los agentes nacionales y guardias civiles perciben sueldos menores que sus colegas autonómicos y locales, pese a que afrontan riesgos iguales o superiores en su labor cotidiana, según recoge EFE.

Perdiguero ha reclamado el reconocimiento oficial de la labor policial como profesión de riesgo, mencionando que en 2025 se registraron 16.000 agresiones a agentes en todo el país. A su juicio, los mecanismos legales actuales resultan insuficientes para proteger a los efectivos. Ha recordado el asesinato de dos guardias civiles en Barbate como ejemplo de la falta de protección institucional.

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Jubilación y autoridad

Iván Martínez, secretario de la asociación, ha subrayado la urgencia de recuperar el principio de autoridad para los cuerpos policiales, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo de su labor en las calles, según la agencia. Martínez ha denunciado que los veteranos de ambos cuerpos se enfrentan a “jubilaciones indignas” y reclamó prestaciones acordes a la entrega y sacrificio de la profesión.

JuntosPolGC ha insistido en que cualquier reforma debe contemplar tanto a agentes en activo como a retirados, así como el impacto de la desigualdad salarial en sus familias. El ambiente de tensión con el Gobierno central quedó patente, y los organizadores no descartan nuevas movilizaciones si no se atienden sus demandas.