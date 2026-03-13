España

Madrilucía se cancela entre críticas por apropiación cultural y problemas logísticos: la versión madrileña de la Feria de Abril se aplaza a 2027

La feria andaluza que iba a celebrarse en mayo en el recinto Iberdrola Music se cancela “por causas ajenas a la organización”

Imagen del Real de la
Imagen del Real de la Feria de Abril de Sevilla el pasado 9 de mayo. (Joaquín Corchero / Europa Press)

Madrid quería convertirse en la Feria de Abril de Sevilla. El pasado mes de enero el recinto Iberdorla Music -de más de 200.000 metros cuadrados de Espacio- anunció que iba a convertirse en un lugar con más de 400 casetas y caballos para imitar la tradicional fiesta que se celebra en el sur. Por ahora, entre el aluvión de críticas por apropiación cultural y problemas logísticos, la edición tendrá que esperar al año que viene.

La organización ha anunciado la cancelación del evento tras numerosos vaivenes los últimos meses. “Por causas ajenas a la organización, la primera edición de Madrilucía se celebrará finalmente en 2027″, han escrito en un comunicado emitido en su página web, cancelación que sus impulsores achacan a “circunstancias técnicas y administrativas ajenas al promotor, que impiden ejecutar el proyecto” .

La inauguración del evento iba a tener lugar el próximo miércoles 20 de mayo para su posterior desarrollo del 22 al 24 y del 29 al 31. Ahora, el objetivo de esta cancelación es “crear una experiencia cultural única con la calidad, la seguridad y la dimensión que este gran proyecto merece” enfocándolo al año que viene. “El equipo continúa trabajando con ilusión para presentar en 2027 una primera edición memorable, a la altura de las expectativas que ha generado Madrilucía”.

Un caseta completa costaba alrededor de 55.000 euros

Asimismo, aseguran que ya están devolviendo los “importes correspondientes”. Pese a que la feria se presentaba como “abierta a todos”, una caseta completa costaba alrededor de 55.000 euros y una membresía costaba cerca de 2.000. También se podían comprar entradas de día por un precio de entre 16,50 euros hasta los 27,50.

De hecho, Bertín Osborne anunció a finales de enero que estaría en la feria y en un vídeo, ahora eliminado, animó a sus seguidores a acudir a la cita: “Se va poder disfrutar de conciertos en la caseta, de desfiles de moda flamenca y de hasta un pescaíto a partir del 20 de mayo en un lugar que es más grande que la Feria de Sevilla”, dijo.

En su comunicado de cancelación, sin embargo, la organización no menciona las numerosas críticas que había suscitado la iniciativa por falta de previsión ni las acusaciones de apropiación cultural. “Es una auténtica catetada”, dijo el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. “Hablar de la Feria no es hablar simplemente de un decorado ni de una obra de teatro que pueda representarse en cualquier punto de España”, dijo.

Ambiente en la Feria de
Ambiente en la Feria de Abril de Sevilla este año. (María José López / Europa Press)

Los habituales problemas de movilidad asociados a este espacio provocaron también la oposición de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, que llegó a reunirse en el Senado con los portavoces del PSOE en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla, Reyes Maroto y el propio Muñoz.

Por si fuera poco, los organizadores se vieron obligados a retrasar dos semanas el inicio de la feria para evitar que coincidiera con las celebraciones de San Isidro, patrón de Madrid. El pasado 4 de marzo, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, anunció una reducción de una semana en la duración total del evento respecto a la prevista inicialmente y que se reduciría el numero de casetas, pasando de 200 a 100. El edil adelantó además que el aforo final del recinto sería la mitad del anunciado en un principio.

Ahora, con su cancelación, Getafe ha celebrado su cancelación y ha cargado contra el espacio Iberdrola Music, que “lleva tres años generando problemas de ruido, movilidad y limpieza”, especialmente en Getafe Norte.

