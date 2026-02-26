El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

Casa en el campo (AdobeStock)

Mientras buena parte de Europa se enfrenta a una escalada del coste de vida en las ciudades y procesos de despoblación en los pueblos, Serbia ha decidido apostar por una solución radical: recompensar económicamente a quienes dejen la ciudad para asentarse en el campo. El Gobierno serbio ha lanzado un programa que ofrece subvenciones de hasta 1,5 millones de dinares, aproximadamente 13.000 euros, para la compra de casas rurales con terreno. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia destinada a combatir la despoblación en zonas rurales y fomentar el desarrollo local, según los portales oficiales del Gobierno de Serbia.

El contexto que hace atractiva esta medida tiene que ver con la presión económica que enfrentan los habitantes de las ciudades. En varias grandes urbes de Europa, los costes de la vivienda y el alquiler consumen más del 40% de los ingresos disponibles de muchos hogares, lo que dificulta que las nuevas generaciones accedan a la propiedad y logren independencia económica. En Serbia, aunque el mercado inmobiliario no alcanza los niveles de otras capitales occidentales, también está bajo una fuerte presión. En Belgrado, el precio medio de una vivienda varía entre 70.000 y 140.000 euros, dependiendo de la ubicación y el tamaño, un obstáculo importante para quienes buscan formar una familia o independizarse. Los alquileres de un apartamento de una habitación oscilan entre 480 y 800 euros al mes, absorbiendo una proporción significativa de los ingresos mensuales de los residentes.

El programa estatal de ayudas está diseñado para facilitar que ciudadanos se trasladen de manera permanente a zonas rurales. El Gobierno concede subvenciones para la compra de casas rurales con jardín, destinadas a jóvenes, parejas y familias que estén dispuestas a residir en estos entornos de forma estable. Estas ayudas son a fondo perdido y no requieren devolución, con lo que el coste real de la vivienda se reduce considerablemente. La medida también tiene como objetivo revitalizar pueblos que han perdido habitantes a lo largo de las últimas décadas, devolviendo vida a áreas que se encontraban en declive demográfico y económico.

Ayudas adicionales para agricultores

Además de las subvenciones directas para la compra de vivienda, el programa incluye incentivos complementarios vinculados a la agricultura y la actividad productiva en el campo. El Gobierno proporciona apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, ganado o insumos necesarios para iniciar una producción rural. El objetivo es que quienes se trasladen no solo habiten el territorio, sino que también contribuyan a su desarrollo económico mediante actividades productivas. Parte de estas medidas se coordina con programas europeos que financian la modernización de explotaciones agrícolas y fomentan el emprendimiento en zonas rurales.

El programa también contempla incentivos para la creación de pequeñas empresas rurales y el desarrollo del turismo de naturaleza o agroturismo para diversificar la economía de los pueblos y generar empleo local. Se trata de un enfoque integral que combina la vivienda con oportunidades económicas, con el fin de garantizar que la repoblación sea sostenible y contribuya al desarrollo de las comunidades rurales.

Cómo solicitar la subvención

El acceso a estas ayudas se realiza mediante concursos públicos anuales que se publican en el portal oficial del Gobierno de Serbia. Los interesados deben presentar una solicitud dentro de los plazos estipulados y aportar documentación que acredite su residencia, el proyecto de vivienda y, en caso de estar relacionado con agricultura u otra actividad económica, la descripción de la iniciativa productiva. Los criterios de elegibilidad incluyen que la vivienda se encuentre en una zona rural fuera de núcleos urbanos, que sea habitable y que su valor se ajuste a los límites establecidos por el programa. Las bases completas y actualizadas se pueden consultar en los portales oficiales del estado serbio.

Aunque la medida puede parecer poco convencional, el programa de subvenciones rurales de Serbia ha logrado que más de tres mil casas sean adquiridas por ciudadanos que han decidido mudarse permanentemente al campo, llevando nuevas familias a pueblos que llevaban décadas perdiendo población. En un continente donde la vida urbana domina las decisiones económicas y sociales, la iniciativa serbia de pagar por una nueva vida rural se destaca como un ejemplo audaz de política pública orientada a enfrentar los desafíos demográficos y ofrecer alternativas reales a los jóvenes y familias que buscan una vida más sostenible y económica fuera de la ciudad.