España

El país de Europa donde el Estado paga 13.000 euros por irte a vivir al campo

El programa público recompensa a jóvenes y familias que huyen del elevado coste de la vivienda en las grandes ciudades para establecerse en zonas rurales en proceso de despoblación

Guardar
Casa en el campo (AdobeStock)
Casa en el campo (AdobeStock)

Mientras buena parte de Europa se enfrenta a una escalada del coste de vida en las ciudades y procesos de despoblación en los pueblos, Serbia ha decidido apostar por una solución radical: recompensar económicamente a quienes dejen la ciudad para asentarse en el campo. El Gobierno serbio ha lanzado un programa que ofrece subvenciones de hasta 1,5 millones de dinares, aproximadamente 13.000 euros, para la compra de casas rurales con terreno. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia destinada a combatir la despoblación en zonas rurales y fomentar el desarrollo local, según los portales oficiales del Gobierno de Serbia.

El contexto que hace atractiva esta medida tiene que ver con la presión económica que enfrentan los habitantes de las ciudades. En varias grandes urbes de Europa, los costes de la vivienda y el alquiler consumen más del 40% de los ingresos disponibles de muchos hogares, lo que dificulta que las nuevas generaciones accedan a la propiedad y logren independencia económica. En Serbia, aunque el mercado inmobiliario no alcanza los niveles de otras capitales occidentales, también está bajo una fuerte presión. En Belgrado, el precio medio de una vivienda varía entre 70.000 y 140.000 euros, dependiendo de la ubicación y el tamaño, un obstáculo importante para quienes buscan formar una familia o independizarse. Los alquileres de un apartamento de una habitación oscilan entre 480 y 800 euros al mes, absorbiendo una proporción significativa de los ingresos mensuales de los residentes.

El programa estatal de ayudas está diseñado para facilitar que ciudadanos se trasladen de manera permanente a zonas rurales. El Gobierno concede subvenciones para la compra de casas rurales con jardín, destinadas a jóvenes, parejas y familias que estén dispuestas a residir en estos entornos de forma estable. Estas ayudas son a fondo perdido y no requieren devolución, con lo que el coste real de la vivienda se reduce considerablemente. La medida también tiene como objetivo revitalizar pueblos que han perdido habitantes a lo largo de las últimas décadas, devolviendo vida a áreas que se encontraban en declive demográfico y económico.

Ayudas adicionales para agricultores

Además de las subvenciones directas para la compra de vivienda, el programa incluye incentivos complementarios vinculados a la agricultura y la actividad productiva en el campo. El Gobierno proporciona apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, ganado o insumos necesarios para iniciar una producción rural. El objetivo es que quienes se trasladen no solo habiten el territorio, sino que también contribuyan a su desarrollo económico mediante actividades productivas. Parte de estas medidas se coordina con programas europeos que financian la modernización de explotaciones agrícolas y fomentan el emprendimiento en zonas rurales.

Vida en el campo. (Imagen
Vida en el campo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también contempla incentivos para la creación de pequeñas empresas rurales y el desarrollo del turismo de naturaleza o agroturismo para diversificar la economía de los pueblos y generar empleo local. Se trata de un enfoque integral que combina la vivienda con oportunidades económicas, con el fin de garantizar que la repoblación sea sostenible y contribuya al desarrollo de las comunidades rurales.

Cómo solicitar la subvención

El acceso a estas ayudas se realiza mediante concursos públicos anuales que se publican en el portal oficial del Gobierno de Serbia. Los interesados deben presentar una solicitud dentro de los plazos estipulados y aportar documentación que acredite su residencia, el proyecto de vivienda y, en caso de estar relacionado con agricultura u otra actividad económica, la descripción de la iniciativa productiva. Los criterios de elegibilidad incluyen que la vivienda se encuentre en una zona rural fuera de núcleos urbanos, que sea habitable y que su valor se ajuste a los límites establecidos por el programa. Las bases completas y actualizadas se pueden consultar en los portales oficiales del estado serbio.

Aunque la medida puede parecer poco convencional, el programa de subvenciones rurales de Serbia ha logrado que más de tres mil casas sean adquiridas por ciudadanos que han decidido mudarse permanentemente al campo, llevando nuevas familias a pueblos que llevaban décadas perdiendo población. En un continente donde la vida urbana domina las decisiones económicas y sociales, la iniciativa serbia de pagar por una nueva vida rural se destaca como un ejemplo audaz de política pública orientada a enfrentar los desafíos demográficos y ofrecer alternativas reales a los jóvenes y familias que buscan una vida más sostenible y económica fuera de la ciudad.

Temas Relacionados

DespoblaciónVida RuralEuropaSerbiaViviendaMercado InmobiliarioZonas RuralesAgriculturaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia en tu mascota debe pensarse más desde el amor que desde el egoísmo”

El especialista defiende que la muerte digna puede ser un “último te quiero” para tu mascota

Alfredo Molina, veterinario: “La eutanasia

Fran, pescadero: “Compramos atún por costumbre, pero la caballa tiene más omega-3, menos mercurio y es más barata”

La caballa es uno de los peces más populares de la región atlántica, aunque su consumo ha pasado a un segundo plano por la gran prevalencia del atún en lata

Fran, pescadero: “Compramos atún por

‘Valle Salvaje’ golpea a sus fans con su adiós más desgarrador: la muerte de Adriana sacude la serie de La 1

El fallecimiento de la duquesa en el capítulo 362 marca un giro decisivo en la serie diaria de RTVE

‘Valle Salvaje’ golpea a sus

Los potentes cuadricópteros baratos con los que Ucrania ya neutraliza el 30% de las amenazas áereas del ejército ruso

Pueden alcanzar los 370 kilómetros por hora y son la mejor respuesta a una cada vez mayor presión del enemigo, con drones más sofisticados en ataques masivos

Los potentes cuadricópteros baratos con

Los hombres pierden el cromosoma Y cuando envejecen: esta es su relación con el cáncer

Con el paso de los años, las células pierden progresivamente este cromosoma determinante de los hombres

Los hombres pierden el cromosoma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil incauta 15

La Guardia Civil incauta 15 pangolines muertos en la maleta de una mujer procedente de Etiopía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas

Condenan a seis meses de prisión a un hombre de 38 años por hacer ‘sexting’ y enviar imágenes pornográficas a una menor de 12 a través de Instagram

La Justicia rechaza la extradición de un colombiano acusado de una estafa millonaria porque la orden de captura incluía tres cantidades de dinero diferentes

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

Una abuela pide a su nieto que le devuelva 45.000 euros que le prestó para comprar una casa, pero la Justicia se lo impide porque fue una donación

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Nunca presentes la baja voluntaria sin saber estas dos cosas”

El precio de la vivienda bate récords de la burbuja en 2025 mientras las compras siguen creciendo un 4,4%

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Se vende un pueblo entero en el corazón de los Picos de Europa por 380.000 euros

A Telefónica le “conviene” salir de compras para crecer: “Debe aliarse con otros operadores para ganar escala y expandir sus márgenes”

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica